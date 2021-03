10 musei che puoi visitare online per un tuffo nell’arte

L a pandemia da Coronavirus ci impedisce di viaggiare e di vivere e respirare l'arte, ma la tecnologia ci permette di visitare online molti dei musei più famosi di sempre: dal Louvre al Museo Egizio.

Un tour virtuale nell’arte: 10 musei da visitare comodamente nella propria casa, per supportare la cultura. Alla riscoperta dei grandi artisti che hanno fatto la storia: un’innovazione che, grazie al digitale, ora permette di avvicinarci ai tesori presenti nei musei e ammirarli ugualmente, anche se dal divano.

La pandemia da Coronavirus ha indubbiamente posto in difficoltà numerosi settori, tra cui la cultura: i musei più belli in Italia e nel resto del mondo, disponibili con un clic. Perché la cultura non si può fermare: l’identità di tutti i popoli del mondo va condivisa e supportata.

Il Museo Egizio di Torino

È probabilmente uno dei musei in Italia più famosi. Per fortuna, si può ammirare la sua collezione in ogni momento, una riproduzione fedelissima in 3D che lascia a bocca aperta. Il tour virtuale permette di scoprire anche le mostre temporanee, affinché la cultura possa essere comunque apprezzata e conosciuta, anche nelle difficoltà. Non perderti inoltre le Passeggiate del Direttore, perfette per scoprire la bellezza del Museo Egizio e i suoi tesori.

La Galleria degli Uffizi

Normalmente, per visitare questo museo, dovremmo accalcarci, attendere il nostro turno, magari sotto il sole cocente, respirando la magnifica aria di cultura di Firenze. Di recente, il progetto della visita virtuale alla Galleria degli Uffizi è stato accelerato: è possibile assistere a numerosi tour, come le Fabbriche di storie, Sulle tracce di Traiano o il Mito di Botticelli. Imperdibili ed emozionanti.

Musei Vaticani

Un tour virtuale ai Musei Vaticani, con la possibilità di ammirare la Cappella Sistina, uno dei capolavori più importanti di tutti i tempi. Inoltre, sono disponibili alla visita anche il Museo Pio-Clementino, la Sala dei Chiaroscuri, che contiene delle opere di Raffaello, e il Museo Profano. Potrai fare un “salto virtuale” nelle magnifiche Stanze di Raffaello.

Van Gogh Museum

Il Van Gogh Museum ad Amsterdam è disponibile per un tour virtuale davvero realistico, soprattutto perché ti dà l’accesso al museo in modalità “dal vivo”. Potrai aggirarti tra i capolavori di Van Gogh, osservarli e approfondirne i dettagli, leggendo le descrizioni disponibili. Al suo interno, si trova la più grande collezione del pittore olandese: un vero e proprio must dell'arte.

Museo NASA

Un museo decisamente alternativo, ma estremamente importante e soprattutto dedicato a tutte le donne che amano la scienza e lo spazio in particolare. Il museo della NASA è disponibile da visitare online: un tour virtuale attraverso le missioni spaziali che hanno fatto la storia. Tra l’altro, è molto digitalizzato: sembra quasi di ritrovarsi a camminare lì, tra i reperti dei razzi, sognando la Luna.

National Gallery of Art

Andiamo in America, a Washington. Non si può prendere l’aereo per visitare la National Gallery of Art? Non è un problema, perché fortunatamente sono disponibili numerosi tour. Un museo d’arte che presenta alcune collezioni ricchissime, dall’arte bizantina ai giorni nostri. Assolutamente da visitare, la collezione Mellon, Kress e Widener.

Solomon R. Guggenheim Museum

Il Guggenheim a New York è a dir poco un’icona. Tra i 10 musei da visitare a casa, ebbene, è disponibile una visita virtuale completa delle collezioni presenti al suo interno. Nomi di celebri artisti, come Pablo Picasso e Jeff Koons, per un tuffo nell’arte sensazionale. Sono disponibili online anche dei video e dei film sugli artisti più importanti di tutti i tempi, per una dose artistica che cura l’anima.

MoMa

Rimaniamo a New York? Il MoMa, Museum of Modern Art, è il sogno di molte amanti dell'arte. Si trova proprio a Manhattan, nel Midtown. Il museo ha avuto un notevole impatto sull’arte moderna: le sue influenze sono infatti riproposte in tutto il mondo ed è da esempio per lo stile.

Le collezioni presenti nel MoMa sono diverse: dai disegni ai dipinti, fino alle sculture e persino le opere multimediali. Dal momento in cui non si può andare a New York, il MoMa viene a casa tua, con un tour virtuale da sogno.

British Museum

Tra i 10 musei più importanti al mondo, il British Museum ha aperto le sue porte, digitalizzandosi. All’interno sono presenti delle collezioni storiche rare, che mostrano le origini e la storia britannica e non solo. Oltretutto, la visita guidata virtuale è molto approfondita: per ogni oggetto, sono disponibili delle spiegazioni, proprio come se ci trovassimo a Londra.

Il Louvre

Avere la possibilità di visitare il Louvre è un’occasione d’oro, da non lasciarsi sfuggire: certo, non si può passeggiare per le caratteristiche strade di Parigi, ammirando la Piramide di vetro e metallo del Louvre, ma si può ugualmente accedere alle collezioni disponibili online. Un tour panoramico suggestivo e speciale.

Per adesso, sono disponibili varie collezioni, soprattutto nelle mostre della Petite Galerie. Se ami l’arte, non perderti queste meraviglie: sì, il tour virtuale non può essere paragonato all’emozione di vedere la Gioconda dal vivo. Ma è comunque un ottimo modo per supportare la cultura in un momento storico difficile e appuntarsi le prossime collezioni da vedere, quando si potrà tornare a viaggiare.