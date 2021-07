Con queste app per giornate all’aria aperta potrai tuffarti nel verde

C on queste app per giornate all'aria aperta potrai tuffarti nel verde e vivere a contatto con la Natura scoprendo il mondo che ti circonda.

L’inverno è ormai solo un ricordo e con l’arrivo di giornate ricche di sole è arrivato il momento di vivere all’aria aperta e godersi un’immersione nel verde. Un aiuto per divertirsi e rilassarsi a contatto con la Natura può arrivare dalla tecnologia. Esistono infatti moltissime applicazioni che consentono di godersi appieno il verde senza pensieri e imparando sempre qualcosa. Da Seek, per riconoscere piante e animali, a Geocaching per partecipare a una originale caccia al tesoro, sino a Smart Tools per essere sempre pronta ad affrontare ogni evenienza: 5 app per giornate all'aria aperta con cui potrai tuffarti nel verde senza pensieri.

Seek

Nata dal lavoro dei creatori di iNaturalist, famosa community per amanti della Natura, Seek è un’applicazione perfetta per chi vuole scoprire le meraviglie del mondo naturale che ci circonda. Grazie a un mix di geolocalizzazione, foto e realtà aumentata, ti aiuta a riconoscere animali e piante. Immagina di passeggiare in un bosco, durante una scampagnata, e di inquadrare con la fotocamera una pianta che non conosci. Basterà un semplice click per avere tutte le informazioni che desideri.

PlantNet

Più che una semplice app, PlantNet è un database in cui sono raccolti tutti i segreti della Natura. La ricerca è molto semplice perché il catalogo è ben organizzato, inoltre il software è disponibile anche in italiano. Passeggia all’aria aperta, individua il fiore che vuoi conoscere meglio, poi scopri tutto quello che vuoi sulla sua famiglia, fra scienza e curiosità.

Ami il verde però non sei capace di orientarti tra sentieri e alberi? Per evitare di perderti dovresti scaricare un’applicazione che ti possa aiutare a riconoscere sempre la strada giusta senza esitazione. L’app più completa è senza ombra di dubbio Smart Tools, perfetta per chi vuole vivere una giornata da scout. Ha tutto quello di cui hai bisogno: dalla bussola alla torcia passando per la lente di ingrandimento.

View Ranger

Immagina una grande community con la passione per la Natura che si scambia consigli e idee per vivere all’aria aperta. View Ranger è questo e molto di più. Mette infatti a disposizione degli utenti centinaia di cartine topografiche, sentieri segnalati, percorsi e mappe inserite dalla community. Un modo per scoprire meraviglie nascoste, in Italia e nel mondo.

Adventure Addicted

Non puoi fare a meno dello sport all’aria aperta? Allora Adventure Addicted è l’app che fa per te. Ti aiuta a trovare nuovi compagni d’avventura per allenarti. In particolare consente di incontrare tanti appassionati di sport outdoor estremi, come lo snowboarding, l'Ice Climbing, ma anche il rafting, il surf e il bungee jumping.

Suoni della Natura

Stare in mezzo alla Natura ti rende rilassata e vorresti portare questa sensazione sempre con te? Allora prova Suoni della Natura. Si tratta di un’applicazione che riproduce tutti i suoi che possiamo ascoltare all’aria aperta. Ci sono le onde dell’Oceano e il ruscello che scorre, con le sue acque fresche, i torrenti, il vento di montagna che accarezza l’erba e ancora la pioggia che batte sui vetri delle finestre. Ogni volta che sarai stressata oppure che vorrai riportare alla mente una bella giornata all’aria aperta ti basterà accendere l’applicazione.

Ornithopedia Europe

Una giornata all’aria aperta può essere anche l’occasione per fare qualcosa di diverso. Ad esempio potresti dedicarti al birdwatching se non l’hai mai fatto. Per iniziare scarica l’app Ornithopedia Europe che ti potrà essere utile per avvistare qualche volatile e riconoscerlo. Si tratta infatti di una ricca raccolta in cui si trovano tutte le specie di uccelli del vecchio continente. Per ogni tipologia di uccello è presente una scheda con una fotografia in cui vengono descritte le caratteristiche. Inoltre è possibile ascoltare rumori, canti e suoni dei volatili. Molto comoda pure la guida all’identificazione (chiamata identification help) che aiuta a riconoscere gli uccelli anche ai meno esperti.

Geocaching

Voglia di giocare all’aria aperta? Allora non puoi perderti l’app che ti spinge a realizzare una caccia al tesoro nel verde. Un modo divertente per trascorrere il tempo a contatto con la Natura, imparando tante cose. Come funziona? L’obiettivo è quello di trovare i “tesori” che altri giocatori hanno nascosto. Si tratta di messaggi e oggetti che sono stati disseminati da alcuni utenti e che attendono solo di essere scovati. Per partecipare basta scaricare l’applicazione e attivarla. In seguito il software segnalerà la presenza dei tesori nascosti. L’app si può utilizzare anche al chiuso, ma negli spazi aperti regala momenti di puro divertimento, soprattutto insieme ai bambini. Attenzione però, ci sono alcune regole da rispettare: quando si trova un tesoro è fondamentale sostituirlo con uno di uguale valore. Il più delle volte si tratta di oggetti curiosi o di piccoli gadget. Il bello? Si tratta di tesori che hanno fatto il giro del mondo e che hanno tante storie da raccontare.