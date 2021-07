5 cose che fanno di te una persona su cui si può sempre contare

E ssere affidabile è uno dei tratti principali del tuo carattere e, per questo, le persone che ti circondano sanno che possono sempre contare su di te. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche che ti rendono una persona degna di fiducia

Sei una persona su cui contare. Le tue relazioni sono forti e stabili poiché la fiducia è l’elemento principale su cui fondi ogni tipo di rapporto. Eppure, non è così semplice dirsi affidabili, soprattutto se hai sperimentato a tue spese di essere circondata da persone che, invece, si sono dimostrate tutt’altro che oneste con te e con coloro che ami.

Queste tue qualità, che sono apprezzate da tutti, possono anche essere allenate o acquisite con la maturità. Essere affidabili non è sempre facile, ma il profondo lavoro che fai su te stessa ti ha resa un punto di riferimento per tutti. Vediamo insieme i 5 elementi che fanno di te una persona sulla quale si può sempre contare.

Sei affidabile

Potrebbe sembrare scontato, ma non lo è. Fai sempre quello che dici che farai e non è semplice poiché non è così raro che le persone non riescano a mantenere la parola data. Venire meno alle promesse non è bello ed è anche indice di scarsa educazione.

Se dai appuntamento a una tua amica, difficilmente la chiami per disdire se non per cause di forza maggiore. Sei sempre disponibile e rispondi alle richieste di chi ti sta intorno e di chi ami, senza per questo averne un tornaconto. Le tue amiche sanno che sarai sempre presente dall’altro capo del filo e sanno di non poter fare a meno di te, in nessuna occasione della loro vita.

Sei onesta

Dici sempre la verità, anche a costo di essere impopolare. Questa tua caratteristica fa di te una persona sulla quale si può fare sempre affidamento. Non trattieni le informazioni e dici come ti senti veramente, pur nel rispetto delle persone che ti stanno intorno. Per questo, risulta molto impossibile non fidarsi di te.

Chi non parla delle sue sensazioni o delle sue emozioni, difficilmente comunica i suoi bisogni. Per questo, non può trasmettere l’idea che sia una persona integra e della quale ci si possa fidare. Tu, invece, dici sempre quello che hai nella testa e nel cuore. E questo fa di te una persona speciale.

Rifiutarsi di essere oneste è quasi un tradimento, ragion per cui essere sempre sincere è fondamentale per mantenere una relazione solida e fornire una base di te che sia sempre la stessa, così da non confondere le persone che ti stanno intorno. Sei trasparente e questa, da sempre, risulta essere una qualità molto apprezzata.

Mantieni le promesse

Non importa quanto sia importante, una promessa è una promessa. Mantenere la parola data è indice di grande maturità oltre che di affidabilità. Se prometti a un’amica di vedere una nuova serie tv insieme, difficilmente ti tiri indietro.

Piuttosto che venire meno alle tue parole, non prometti. Avere un rapporto sempre sullo stesso piano è apprezzato dalle persone che ti stanno intorno e che continuano a nutrire grande stima di te proprio per questa tua incredibile integrità. Non giochi con i sentimenti delle persone e non fai promesse lasciandoti trasportare dall’emozione del momento. Sei di parola, in ogni occasione, anche quando le circostanze sembrano remare contro di te.

Sei integra

Sei dotata di grandi principi morali e sono questi che sostengono la tua esistenza. Sei sicura di te, pur ponendoti molte domande, ma sui valori che ritieni importanti sei irremovibile. Cambiare idea in continuazione non è indice di affidabilità e questa caratteristica è avvertita anche dagli altri, che sono quindi portati a non fidarsi di te.

Predichi e razzoli bene ed è per questo che le persone si fidano facilmente di te, a ragion veduta. Hai una spiccata etica del lavoro e dai il massimo di te stessa in tutte le circostanze, che ti vedono protagonista per il tuo essere così solida. Sei un punto di appoggio anche per gli altri, che ti prendono come un esempio da seguire.

Sei discreta

Non parli mai alle spalle delle persone. Ascolti tutti ma non ti sogneresti mai di riferire le confidenze che ti sono state fatte ad altri. Il tuo essere discreta fa di te una persona sulla quale si può sempre contare e capace di accogliere le confessioni altrui, anche quelle più delicate.

Il pettegolezzo non è elegante, fa male a te e alle persone che ti stanno intorno. Per questo, ti guardi bene dal diffondere informazioni che spesso sono anche inesatte. La tua collaborazione è preziosa perché è riservata e non ha secondi fini. I tuoi argomenti non riguardano gli altri ma cerchi sempre di portare qualcosa di intelligente e che possa servire da spunto per una discussione costruttiva.

Il tuo essere affidabile non è solo una dote innata, ma scaturisce dalla tua abilità nel circondarti delle persone giuste. Se frequenti persone positive, sei portata a esserlo anche tu. Il medesimo discorso vale anche per gli inaffidabili e i disonesti. Potrebbe anche definirsi come una qualità acquisita, quasi contagiosa, che ti porta a essere un pilastro per tutti quelli che ti stanno vicini.