5 pensieri gentili che dovresti dedicare alle tue amiche più care

È proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro. Ed è quello che dobbiamo preservare con tutte le nostre forze

Dicono che chi trova un amico trova un tesoro e hanno ragione. Non solo perché sono tante, anzi tantissime, le evidenze scientifiche che confermano quanto la vicinanza di persone autentiche e sincere possa fare bene alla nostra intera esistenza. Ma anche e soprattutto perché abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire avere al nostro fianco le amiche più care.

Quelle che restano con noi dall’infanzia, quelle che si aggiungono a metà percorso o che arrivano improvvisamente, proprio nei momenti in cui credevamo che più nulla poteva sorprenderci.

E invece loro arrivano. Lo fanno per non andare via mai più. Per esultare dei nostri successi, per tenderci una mano dopo l’ennesima caduta. Ed è proprio a loro che dovremmo dedicare il nostro tempo più prezioso e qui pensieri gentili che già portiamo dentro al cuore.

Le amiche più care sono un tesoro da preservare

Sono un tesoro da preservare e proteggere le nostre amiche più care. Quelle che ci capiscono al primo sguardo, quelle che sono disposte a trascorrere una serata intera, rinunciando ai loro impegni, per parlare con noi. O per restare in silenzio. Che sono pronte ad accompagnarci ovunque, anche quando non abbiamo idea di dove stiamo andando.

Ma l’amicizia si sa, è come l’amore. È un sentimento prezioso che ha bisogno di essere coltivato e preservato nel tempo. Per questo non dobbiamo e non possiamo trascurare le amiche più care.

Anche se le nostre giornate sembrano infinite, anche se il caos e il disordine dei giorni sembrano inghiottirci completamente al punto tale che ci sentiamo quasi costrette a rimandare di continuo quell’uscita, quell’aperitivo e quel caffè.

Quando lo facciamo non è solo a un momento di svago che stiamo rinunciando. Ci stiamo privando della possibilità di trascorrere del tempo con le persone che sono nella nostra vita, quelle che restano dopo una festa quando tutti gli altri vanno via.

Cara amica ti scrivo

È proprio per l’immenso beneficio che l'amicizia restituisce alle nostre vite che dobbiamo preservare questi rapporti nonostante il tempo trascorso e le distanze geografiche. Ma come abbiamo anticipato, anche queste relazioni hanno bisogno di essere coltivate.

Ed è per questo motivo che dovremmo trasformare le nostre emozioni e i sentimenti che proviamo nei confronti delle amiche più care in pensieri gentili da rivolgere a loro.

Possiamo farlo con una lettera che celebri la nostra amicizia, per ricordare ancora una volta quello che ci unisce e quello che in passato ci ha divise. Parole che restano lì, tra le rime dell’inchiostro sbavato che suggella un’amicizia destinata a non finire mai.

Grazie perché

Sembra banale eppure dire grazie a un’amica è qualcosa che troppo spesso per scontato. Questo succede soprattutto nei rapporti di vecchia data dove le parole in più sembrano superflue.

Ed in parte è vero, perché le amiche più care si muovono seguendo la voce del loro cuore e non per un personale tornaconto. Ma sentirsi dire un grazie, anche per il più banale motivo, è sempre qualcosa che fa emozionare.

E allora facciamolo adesso. Alziamo il telefono, scriviamo una lettera o un messaggio di testo e ringraziamo le nostre più care amiche. Ringraziamole anche solo per il fatto di esistere.

Un regalo per te

Sono i fatti a fare le relazioni, non i regali e le parole. Eppure ricevere un dono da una persona che amiamo è sempre molto emozionante. Si tratta di un pensiero gentile che può essere fatto in qualsiasi momento per ricordare all’altra persona l’importanza che ricopre nella nostra vita.

Può essere un’agenda, un portachiavi o una foto di un viaggio condiviso. L’importante è il pensiero, appunto. Ma con questo sorprenderete le vostre più care amiche.

I ricordi della nostra vita

Per celebrare un’amicizia di una lunga data, o per ringraziare semplicemente una persona per la sua presenza, lo si può fare scegliendo di ripercorrere i ricordi insieme. A volte basta una semplice chiacchierata che riporti alla mente i periodi spensierati, le risate e le esperienze condivise.

Altre volte questo pensiero gentile potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Come la realizzazione di un album da donare alle amiche più care che contengono le fotografie più belle di una vita condivisa insieme.

Come stai?

Sembra banale, eppure a volte è necessario soffermarsi sul significato più vero della domanda come stai? È forse la prima cosa che chiediamo alle nostre più care amiche quando le incontriamo o quando chiacchieriamo con loro al telefono.

Nella maggior parte dei casi, però, dopo il canonico "bene, grazie", finiamo col parlare di altre cose, non prestando davvero attenzione alla domanda e alla sua risposta.

Sforziamoci di ascoltare davvero le nostre più care amiche, anche quando con le parole non ci stanno dicendo tutto. Non soffermiamoci su quella semplice risposta ma andiamo oltre.

Indaghiamo come stanno davvero, cosa pensano, quali mostri le tormentano, quali battaglie stanno ancora combattendo. Chiediamogli quali grandi sogni si preparano a realizzare.

Questo piccolo pensiero gentile manifestato nei loro confronti le renderà felici e renderà felici anche noi. Perché in fondo, ieri come oggi, siamo ancora insieme.