5 segni zodiacali intuitivi, che sembrano prevedere le cose

L e stelle possono raccontare molto di te, scavando fino al cuore della tua personalità. Vediamo insieme quali sono i segni più lungimiranti dello Zodiaco e scopri se ci sei anche tu!

I segni zodiacali intuitivi conservano tutte le caratteristiche peculiari del posizionamento delle stelle al momento della loro nascita. Lo Zodiaco, infatti, può dire molto di te e di come ti presenti alle persone, anche in ciò che concerne gli aspetti più profondi della tua personalità.

Se senti che la perspicacia è il tuo forte, sappi che questa potrebbe essere stata influenzata dal Sole al momento della tua nascita ed è questo che determina le sfumature più particolari del tuo essere. Sei lungimirante e sembra che tu sia particolarmente abile nel prevedere il futuro, anche nel senso più quotidiano del termine. Vediamo insieme se, nella nostra lista dei segni più intuitivi dello Zodiaco, ci sei anche tu!

Pesci

Le native dei Pesci sono certamente le più intuitive dell’intero Zodiaco. Sei una profonda sognatrice e, per questo, sei sempre connessa con il tuo Io interiore conoscendone ogni dettaglio. Questa caratteristica così speciale ti consente ti intercettare ogni minima oscillazione e captare tutti i particolari di quello che ti accade intorno.

Sei un’ottima ascoltatrice, pregio che ti permette di capire in anticipo come potrebbero andare le cose. Non solo, sei anche capace di intraprendere il cammino giusto prima di iniziare, mantenendo alta l’attenzione per poter cambiare in corsa in base a quello che ti dice il sesto senso.

Sei anche istintiva, poiché non senti il bisogno di programmare in anticipo. Sei molto sicura di te e di quello che potrebbe accaderti, non temi gli errori perché ritieni di poter agire in maniera preventiva per risolvere ogni problema che la vita di mette di fronte.

Scorpione

Se sei nata sotto il segno dello Scorpione, allora mantieni una buona parte delle doti espresse per i Pesci. La tua capacità introspettiva è infatti totale. Questa tua caratteristica ti permette di fidarti di te e delle tue intuizioni, senza avere il minimo timore del futuro.

Non ti poni troppe domande e sei solita seguire bene il tuo istinto che, te ne va dato atto, risulta spesso infallibile. Le tue scelte non ti tradiscono perché sei precisa e non perché tu sia perfetta, ma perché sai ascoltarti così bene da poter facilmente avere un quadro generale di quello che potrebbe accadere come conseguenza di ogni tua decisione.

Sei molto riservata e non tendi ad aprirti con gli altri, che però vedono in te un punto di riferimento. La tua predisposizione per la perspicacia e l’intuizione è ammirata da chi ti sta intorno, che spesso si affida a te per consigli sulle più disparate decisioni, che siano personali o professionali.

Bilancia

Alla ricerca di un eterno equilibrio, le nate sotto il segno della Bilancia sono molto ricettive e per questo in grado di sentire in anticipo quello che potrebbe accadere. Se anche tu sei venuta al mondo con il Sole in questa posizione, allora sai percepire in anticipo le modificazioni che spesso si presentano nella vita, manifestando quella resilienza che ti è necessaria per affrontare tutto.

Sei abbastanza amica del sesto senso e sei anche disposta a lasciarlo lavorare in autonomia, senza far subentrare quella logica che è sempre capace di distruggere ogni barlume di lungimiranza.

Tuttavia, applichi questo metodo sul breve periodo mentre sul lungo tendi a sondare tutte le possibilità e seguire la ragione. Per questo motivo, il segno della Bilancia risulta meno intuitivo degli altri due che invece manifestano questa caratteristica in maniera preponderante. Sei quindi limitata dalla razionalità, che è però anche uno dei grandi pregi del tuo segno.

Cancro

Sei intuitiva, ma non troppo. Non riesci a fidarti abbastanza della tua perspicacia e tendi a seguire la ragione e la logica. Talvolta, questa tua voglia di controllo si traduce in una tempesta di emozioni che ti manda in confusione.

Questo tuo modo di reagire soffoca l’istinto che sarebbe invece una delle tue carte più importanti da giocare. Per sfruttarlo al meglio, devi quindi lasciarti andare e fidarti maggiormente di te stessa e delle tue sensazioni.

Se imparassi ad ascoltare di più il tuo cuore e meno il giudizio degli altri, allora potresti anche ambire a essere il segno più intuitivo dello Zodiaco anche se c’è ancora molto da lavorare. La perspicacia deve essere un valore aggiunto e non un inutile peso da portare.

Capricorno

Il segno del Capricorno è quello delle lavoratrici, di quelle che spendono ogni secondo della loro esistenza per migliorarsi ed essere sempre all’altezza della situazione. Per quanto riguarda l’intuito, se sei nata tra dicembre e gennaio, allora puoi dire di essere perspicace solo in teoria.

Ti manca quel guizzo in più che invece è presente negli altri segni, che invece sanno cogliere immediatamente ogni indizio e possono – addirittura – prevedere quello che potrebbe succedere in futuro. Ciò ti porta a non fidarti troppo delle intuizioni ma a pianificare ogni dettaglio, seguendo progetti prestabiliti.

Ogni tanto, le stelle ti concedono di avere alcune sensazioni chiare e precise che puoi decidere di seguire senza timori. Quando ti lasci andare, il tuo intuito sa ripagarti di ogni sforzo fatto per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo dono non va ricercato a comando e, quando manca, devi continuare ad affidarti alla razionalità.