N ello zodiaco ha grande importanza la suddivisione per elementi: ma che cosa significa davvero essere d'Aria, d'Acqua, di Terra o di Fuoco? Scopriamo il legame tra i segni zodiacali e gli elementi.

L'astrologia si basa su quattro elementi fondamentali, quegli stessi che danno vita all'ambiente naturale nel quale viviamo e che rappresentano le espressioni attraverso qui si manifesta l'energia dell'universo: l'Aria, l'Acqua, la Terra e il Fuoco. Ciascun segno zodiacale appartiene ad uno di questi elementi, che ne caratterizza i tratti tipici. Ecco quali sono gli elementi dello zodiaco e i loro punti di forza.

Gli elementi dello zodiaco

Secondo la suddivisione classica, gli elementi dello zodiaco racchiudono tre segni ciascuno. Appartengono all'Aria i segni della Bilancia, dell'Acquario e dei Gemelli, mentre sono dell'Acqua i segni di Cancro, Scorpione e Pesci. La Terra include i segni di Capricorno, Toro e Vergine. Infine, sono segni di Fuoco l'Ariete, il Leone e il Sagittario.

Segni d'Aria: riflessività e intuito

L'elemento dell'Aria è caratterizzato, proprio come viene intuitivo pensare, da tutto ciò che riguarda il piano intellettivo. I segni zodiacali appartenenti a questo elemento spiccano in comunicazione e in intelletto, amano gli scambi sociali e sono dotati di fervida curiosità.

Principalmente, chi è del segno della Bilancia, dell'Acquario o dei Gemelli è molto amichevole e chiacchierone, fa della loquacità il suo punto forte ed è un bravo oratore. Una personalità originale e socievole si abbina ad una spiccata onestà e ad una forte empatia: questi segni amano circondarsi di amici e sono molto calorosi.

Tra gli elementi dello zodiaco sono i più curiosi, hanno un grande stimolo nell'imparare cose nuove e dedicare la loro attenzione a tutto ciò che li circonda. Fanno della leggerezza il loro modo d'essere, cosa che talvolta può essere scambiata per superficialità o indecisione.

Il loro grande amore per la libertà li rende poco inclini a compromessi e rapporti di lunga durata, ad eccezione dell'amicizia, un valore al quale danno grandissima importanza. Una delle parole chiave per interpretare questi segni è: diplomazia.

L'elemento dell'Aria ha una forte affinità con quello del Fuoco.

Segni d'Acqua: emotività e fantasia

L'Acqua è l'elemento che maggiormente si sviluppa sul piano emotivo, concentrandosi sulla vita interiore e sui sentimenti. I segni che vi appartengono hanno un grande senso artistico e una creatività molto intensa, ma anche una forte sensibilità.

Chi è del segno del Cancro, dello Scorpione o dei Pesci ha una fantasia incredibile: sceglie spesso di vivere in un mondo immaginario che esiste solo nella propria mente, rifuggendo dalla realtà. Capaci di percepire sino in profondità le energie che li circondano, questi segni sono dotati di una grande compassione e un intuito straordinario.

Se da una parte amano affidarsi all'istinto, sono tuttavia persone meditative. Il loro amore per la bellezza e la spiccata sensibilità li rende dei veri artisti. Ma hanno spesso la testa tra le nuvole e tendono a cambiare rapidamente d'umore, risultando un po' incostanti.

I segni d'Acqua sono gentili e sempre disponibili, ma non nascondono una forte rabbia se viene tradita la loro fiducia, sulla quale basano tutti i loro rapporti.

Sono in particolar modo compatibili con i segni di Terra.

Segni di Terra: concretezza e responsabilità

Tra gli elementi dello zodiaco, la Terra rappresenta la stabilità e la concretezza. Grande energia e spirito pratico caratterizzano i nati sotto i segni di questo elemento: hanno una spiccata razionalità e prediligono tutto ciò che abbia un forte senso logico.

Coloro che appartengono al segno del Capricorno, del Toro e della Vergine hanno sempre i piedi ben piantati a terra. Sono persone affidabili e perseveranti nel raggiungere i loro obiettivi, sempre alla ricerca di risultati concreti e tangibili. Proprio per questo, a volte possono apparire materialisti e un po' testardi.

Piuttosto che all'intuito, preferiscono affidarsi alla riflessione e all'osservazione di ciò che li circonda. Sono infatti molto attenti e dotati di grande arguzia, hanno una personalità solida e sono profondamente legati alle tradizioni. Sono sempre alla ricerca di certezze sulle quali basare le proprie relazioni.

Se in un primo momento possono sembrare persone molto fredde e distaccate, nascondono in realtà una grande generosità e un animo molto sensibile. Tuttavia, ci vuole molta pazienza per riuscire ad aprirsi una breccia nel loro cuore.

Hanno una grande affinità con i segni d'Acqua.

Segni di Fuoco: passione e vitalità

Proprio come il fuoco brucia intenso, i segni che appartengono a questo elemento sono passionali ed energici, possiedono un grande entusiasmo e vivono a mille ogni istante della giornata. Affrontano la vita con coraggio e dinamicità, sono sempre in movimento e hanno grandi ambizioni per il loro futuro.

Tra gli elementi dello zodiaco sono i più ardimentosi: chi è del segno dell'Ariete, del Leone o del Sagittario ha una grandissima autostima e si impegna per far sì che i suoi progetti abbiano sempre successo. È importante che ci sia sempre un obiettivo verso cui incanalare la sua energia, altrimenti questa esplode in una forte irascibilità.

Gli appartenenti all'elemento del Fuoco vivono di passioni, sono avventurieri e ottimisti, amano circondarsi di persone e vi riescono grazie alla loro carica positiva. Tuttavia, possono sembrare un po' egoisti e il loro orgoglio a volte li allontana dalle persone a loro care.

In amore, è importante riuscire a tenere viva la loro fiamma: per loro è fin troppo facile perdere l'interesse e voltare lo sguardo verso nuove conquiste.

Sono compatibili soprattutto con i segni d'Aria.