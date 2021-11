D a tenere sempre in borsa o sulla scrivania per non perdere neanche un appuntamento: le agende del 2022 più belle e indispensabili sono tutte qui.

Agende 2022: i must have

Pensare per tempo alle agende 2022 è il modo migliore per non farsi trovare impreparati all’arrivo del nuovo anno.

Fondamentale per segnare appuntamenti, to do list e non dimenticare mai nulla, comprese le occasioni più importanti, l’agenda oggi diventa anche un accessorio da mostrare e da scegliere con accurata attenzione.

Giornaliera o settimanale? Piccola o grande? Bullet o Gratitude? Le opzioni sono davvero tantissime e trovare quella perfetta, anche da regalare alle amiche del cuore, può essere un lavoro molto complicato.

È qui che entriamo in gioco noi con una selezione delle migliori agende per il 2022: partendo dall’intramontabile Moleskine, passando per la coloratissima Mr.Wonderful senza dimenticare quelle formato planner. Ecco le 9 migliori agende da acquistare subito su Amazon.

L’agenda day by day

Il modo migliore per fissare appuntamenti e incastrare ogni appuntamento è l'agenda giornaliera, che sia da 12 o 18 mesi. Qui ogni giorno ha un pagina dedicata e sarà possibile prendere anche appunti o aggiungere note del giorno.

L’agenda tascabile da tenere in borsa

Se cerchi qualcosa da portare sempre con te l'agenda tascabile o da borsa è la soluzione perfetta. Piccola e compatta la porterai sempre con te senza aggiungere inutili pesi a zaini, borse o simili.

L’agenda colorata di Mr.Wonderful

Cosa c'è di meglio di un po' di colore per rendere uniche le giornate piene di impegni? Se hai voglia di colore, e anche di un po' di motivazione, l'agenda 2022 di Mr.Wonderful è da avere: stickers, frasi e tanto spazio sono gli elementi che la caratterizzano

L’agenda Paperblanks che colpisce al primo sguardo

Anche l'occhio vuole la sua parte e se, per te, questo detto vale per tutto e su tutto allora non potrai tirarti indietro dall'acquisto di un'agenda Paperblanks. Le copertine, infatti, declinate in tantissime temi e motivi lasciano senza parole al primo sguardo.

L’agenda settimanale per avere tutto sott’occhio

Hai mai pensato a un'agenda settimanale? Questo format ti permette di avere sott'occhio i tuoi impegni per i prossimi 7 giorni, in uno spazio compatto ma non risicato.

Il planner per fissare nuovi obiettivi

Oltre all'agenda classica è possibile optare per un planner che può essere personalizzato come un bullet journal dove, oltre segnare appuntamenti, è possibile aggiungere altri piccoli dettagli hand made: to do list, obiettivi e non solo.

Moleskine, l’agenda che non stanca mai

È un grande classico: l'agenda Moleskine è un evergreen che assicura un planner utile, ben impostato e perfetto per tantissime finalità. Oltre alla classica versione black, esistono tantissimi format e personalizzazioni come questa dedicata a "Il piccolo principe"

Legami, l’agenda all’insegna del colore

L'impostazione di un agenda è sicuramente importante, a anche lo stile è fondamentale. Tra le varie opzioni l'agenda 2022 di Legami è un must have imperdibile. Questa, dedicata ai viaggi, è il perfetto buon augurio per un anno all'insegna di nuove avventure.

Ma le agende da acquistare su Amazon sono davvero tantissime e qui ne abbiamo selezionate molte altre.

