Angelcore, le donne come angeli: cos’è il trend del momento

P elle abbagliante, ciglia foltissime, labbra brillanti e abiti da sogno. Su TikTok spopola il trend "Angelcore", che ci vorrebbe tutte come angioletti. Ecco di che cosa si tratta e perché è molto di più di un semplice modo di truccarsi o vestirsi

Dimenticate il fucsia e i look “Barbiecore” che ci hanno accompagnate per mesi: sui social network spopola la tendenza "Angelcore", che ci vuole tutte simili ad angioletti. Non ci credete? Provate a farvi un giro su TikTok: è pieno di ragazze che sfoggiano look da un lato puri ed eterei, e dall'altro sexy come nei manga giapponesi.

Il trend "Angelcore" spopola su TikTok

Che sia il trend del momento non ci sono dubbi: su TikTok l'hashtag #angelcore ha superato oltre 160 milioni di visualizzazioni. D'altro canto, i colori degli angeli si adattano perfettamente all'inverno: quali nuance migliori per celebrare la stagione più gelida dell'anno se non le tonalità fredde che ricordano neve e ghiaccio? Ma l'Angelcore promette di accompagnarci anche nella prossima primavera e in estate. Ispirata all'era del Rinascimento europeo, ma influenzata anche dalle tendenze della fine degli Anni Novanta e dell'inizio degli Anni Duemila, l'estetica Angelcore predilige, infatti, soffici abiti in tulle, pizzi e vestitini da sogno. Lo stile è delicato e adorabile, con immagini di angeli e fiori in una tavolozza di colori chiari.

L'importante è brillare come angeli

Anche il make-up è da sogno. D'altra parte, bisogna trasformarsi in angeli. E allora via a bagliori soprannaturali, occhi magnetici e pelle impeccabile. L'incarnato deve essere trasparente, meglio se con un effetto bagnato da gocce di rugiada. Si può creare con una apposita base viso dewy, con fondotinta e illuminanti glowy. Lo sguardo è enfatizzato da ciglia folte e lunghissime e da ombretti pastello e glitterati. Le labbra sono illuminate da burrocacao e rossetti lucidissimi e le gote sono rosee come quelle degli angioletti, grazie a dosi generose di blush rosa bon bon. Fondamentale è, poi, l'illuminante nei toni dell'argento: serve a creare punti luce sul volto in modo da emanare una luce abbagliante

Non solo make-up: l'Angelcore è un modo di essere

Tra le antesignane del trend Angelcore c'è Isabella Ricci, una stilista conosciuta su TikTok come @isa.bella.ricci. Descrive il suo stile come una miscela di estetica popolare, tra cui angelcore, cottagecore, princesscore e soft girl. «Amo la moda da quando ero piccola e da allora tutto ciò che è rosa confetto e il tulle ha avuto il mio cuore», racconta, mostrando la sua casa arredata come un regno degli angeli. Anche Camri Hewie, una modella e ballerina di 24 anni afferma di aver sposato l'estetica Angelcore negli ultimi dieci anni: «È molto iperfemminile, romantico, venusiano e seducente con un tocco in più», spiega. Ciò che distingue l'Angelcore dal più popolare Cottagecore e dal tanto diverso Devilcore, è che questo trend abbraccia la femminilità senza scusarsi. Isabella Ricci spiega: «Angelcore mi fa desiderare di poter uscire tra le nuvole».

Tornano le magliette con gli angeli

Di recente, etichette come Selkie e Lirika Matoshi, note per i loro abiti romantici ed eterei, si sono fatte un nome all'interno della comunità Angelcore. Su Internet le ricerche di capi di abbigliamento Angelcore sono ai massimi storici. Quelle di abiti bianchi e rosa chiaro sono aumentate del 244%. Inoltre, i marchi di moda hanno notato un aumento della domanda dei loro capi con protagonisti gli angeli. Ne sa qualcosa Fiorucci: le sue magliette con stampato l'iconico cherubino vanno di nuovo a ruba. Il direttore artistico Daniel Fletcher ha spiegato che l'immagine degli angeli è sempre stata un punto fermo per il marchio. "È divertente pensare all'Angelcore come a una tendenza perché, per noi, fa parte del nostro Dna", ha detto, "i nostri angeli risalgono agli inizi del marchio negli Anni Sessanta e sono diventati riconoscibili quanto il nome Fiorucci".

Angelcore, così si vive in una favola

Anche gli accessori svolgono un ruolo nel raggiungimento dell'estetica Angelcore, in particolare i gioielli con perline di tendenza e le perle grosse. «Penso che le persone vogliano mostrare un lato vulnerabile della loro personalità ed esprimere ciò in cui credono, ma in un modo più sottile», afferma Samii Ryan, fondatore dell'omonimo marchio, «l'estetica morbida degli angeli riempie la bacheca Pinterest di tutti perché siamo reali, chi non vorrebbe vivere in una favola?».