Animali sulle mappe, di ElectaKids

C on oltre 4.000 copie vendute in Italia, e 25 edizioni internazionali, Mappe rimane l’insuperato longseller di ElectaKids

Dagli autori delle oramai famose Mappe di ElectaKids - Aleksandra e Daniel Mizieliński - arriva il puzzle con allegato il libro di attività. In libreria da oggi, 9 novembre 2021, Animali sulle mappe.

Dagli autori dell’albo, gli illustratori polacchi Aleksandra e Daniel Mizieliński arriva ora la scatola gioco, che include:

• un puzzle di 170 pezzi con tutti gli animali che abitano le regioni del mondo. Il puzzle intero – dalla spettacolare dimensione di 100 x 60 cm – raffigura il planisfero abitato dalla fauna della terra: mammiferi, rettili, pesci, uccelli…, ogni pezzo accoglie un animale.

• il libro di attività Il gioco delle mappe che consente ai bambini di approfondire, scrivendo e disegnando, gli aspetti più curiosi e caratteristici della natura e dei popoli della terra.

Il tutto è contenuto in una scatola che si presenta come una sorta di valigetta con maniglia.

Un’idea regalo destinata a tutti i bambini fan delle Mappe.