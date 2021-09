L 'e-commerce è il futuro delle vendite, vuoi entrarne a far parte anche tu? Ecco alcune semplici app per creare il tuo negozio online.

Hai finalmente deciso di dare vita alla tua vetrina sul web, per attirare nuovi clienti, ma non sai bene da dove partire? Alcuni dei più grandi colossi dell'e-commerce, come Amazon e Ebay, permette anche ai piccoli commercianti di vendere online in tutta facilità e sicurezza, ma in realtà ci sono molte altre strategie per dare una svolta ai tuoi affari. Scopriamo alcune utilissime app per creare il tuo negozio online, anche senza essere un'esperta del web.

Facebook Marketplace

Ideale soprattutto per chi è alle prime armi, Facebook mette a disposizione la propria piattaforma per piccoli imprenditori o anche per venditori occasionali, che vogliono farsi spazio in cantina. I vantaggi sono tantissimi: è possibile creare annunci gratuitamente, puoi comunicare in tempo reale con i tuoi acquirenti grazie alla comoda chat Messenger e hai un'ampia vetrina per i tuoi prodotti.

Sfruttando il canale social, Marketplace è un ottimo negozio online che puoi creare facilmente anche dalla app di Facebook: lo smartphone si trasforma così nel tuo alleato per vendere in tutta sicurezza. Oltre ad essere di semplice utilizzo, questo strumento permette di elaborare gli ordini e i pagamenti in maniera intuitiva e di aver accesso alle statistiche sulle vendite in tempo reale. Avrai sempre sott'occhio il tuo shop online, e vedrai i tuoi guadagni finalmente incrementare.

Weebly

Un'altra piattaforma di e-commerce ricca di funzionalità è Weebly, che ti permette di dare vita al tuo negozio in maniera facile e conveniente. Le sue tariffe sono vantaggiose, soprattutto a fronte dei numerosi servizi che offre: se vuoi tuffarti nel mondo degli affari online, non potrebbe esserci di meglio. E l'app è l'ideale per gestire le tue attività anche da mobile, così da poter avere sotto controllo il tuo shop anche quando sei lontana da casa.

Weebly ti offre una piattaforma completa da cui puoi gestire comodamente i tuoi ordini e fare l'inventario dei prodotti. Tra i servizi aggiuntivi, ci sono innumerevoli vantaggi: la possibilità di inviare automaticamente e-mail a chi ha abbandonato il proprio carrello, l'accesso ai dati completi sulle tue statistiche di vendita e l'accurata scelta di tariffe incredibili per le spedizioni sono tra i suoi fiori all'occhiello.

Wix

Scegli tra decine di template accattivanti da poter personalizzare a tuo piacimento, impara ad utilizzare il comodo sistema di drag&drop per aggiungere facilmente i tuoi prodotti e il gioco è fatto. Wix mette a tua disposizione anche una semplice app per creare il tuo negozio online in maniera intuitiva, senza bisogno che tu sia un'esperta di siti web.

Se sei proprio alla tua prima avventura nel mondo online, puoi affidarti al servizio Wix ADI. Grazie all'intelligenza artificiale, non dovrai far altro che rispondere ad alcune semplici domande su quelle che sono le tue necessità, e sarà questo pratico tool a creare il sito di cui hai bisogno. Naturalmente, per chi ha invece già dimestichezza con la realizzazione di pagine web, potrebbe vedersi andare un po' stretto questo servizio. Ma Wix permette di creare uno shop online anche da zero, quindi è davvero adatto a tutte le esigenze.

PrestaShop

Sei alla ricerca di una piattaforma dal facile utilizzo, che ti permetta di creare un negozio online in pochi minuti anche se non hai particolari competenze? PrestaShop fa probabilmente al caso tuo: una volta installato il software sul tuo pc, potrai subito organizzare la tua vetrina per iniziare a vendere già oggi stesso. Il suo servizio è tra i più semplici da utilizzare, dal momento che puoi creare annunci e pagine di inserzioni inserendo solamente i dettagli del prodotto in vendita. Cosa che puoi fare anche da smartphone, grazie alla comoda app per creare il tuo negozio online.

Altri vantaggi di PrestaShop? Disponibile in ben 75 lingue, è adatto anche alle esigenze dei venditori internazionali: dai il via al tuo e-commerce ben oltre i confini del tuo Paese! La piattaforma, d'altronde, accetta tutte le valute ed è quindi perfetto anche per le vendite all'estero. Ultimo dettaglio da non sottovalutare, l'ampia possibilità di personalizzazione del sito. Avrai la tua pagina originale, diversa da tutte le altre.

Shopify

Non potevamo certo dimenticare quella che è una delle piattaforme più famose per dare vita ad uno shop online: Shopify ha già tantissimi clienti in tutto il mondo, ed è facile intuirne il motivo. Dopo aver creato il tuo account, ti basteranno pochi minuti per veder crescere il tuo e-commerce. Una volta scelto il template e personalizzato il negozio, non devi far altro che aggiungere i prodotti in vendita e dare il via al tuo nuovo giro d'affari.

Il servizio offerto da Shopify è molto intuitivo e permette di gestire in maniera rapida il tuo negozio. Puoi avere sotto controllo gli ordini e fare l'inventario degli articoli, inviare e-mail o SMS ai tuoi clienti e dare vita a campagne marketing sui social network. Il piano base è disponibile gratuitamente, ma scegliendo le opzioni premium avrai a disposizione molte funzioni aggiuntive a poche decine di euro al mese.