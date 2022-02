5 app essenziali per lavorare da casa

V uoi riuscire a gestire a gestire lo smart working senza stress e ottimizzando i tempi della giornata? Ecco le app essenziali per lavorare da casa e organizzarti al meglio

Lo smart working è ormai sempre più diffuso, sia tra le aziende che nel mondo del lavoro in generale. Certo, lavorare da casa ha i suoi vantaggi, ma a volte è necessario organizzarsi a dovere. Il rischio è quello di distrarsi facilmente e di non riuscire a coniugare gli impegni, creando disordine nella nostra routine personale e lavorativa.

Per questo esistono alcuni strumenti che possono aiutarti a gestire la tua vita professionale, e sono proprio lì, a portata di mano: ecco le app essenziali per lavorare da casa e gestire al meglio il tuo tempo.

Trello

Parola d’ordine: organizzazione. Trello è un’app facile, intuitiva e gratuita, che ti consente di gestire i tuoi progetti – sia personali che professionali - e condividerli con altri utenti.

Se stai lavorando in team, questa piattaforma permette a tutti i collaboratori di sapere su cosa stanno lavorando gli altri e a che punto si trova il progetto. Lo spazio di lavoro si divide in bacheche, liste e schede, accessibili a gruppi diversi in base ai progetti in corso: in questo modo, ognuno avrà accesso alle attività in cui è coinvolto ma potrà avere allo stesso tempo uno sguardo d’insieme su tutto il tavolo di lavoro.

Inoltre, Trello ti permette di tenere traccia di ogni singolo elemento, inviare feedback e reminder ai partecipanti, aumentando la collaborazione e facilitando il lavoro di gruppo. Let’s start togheter!

Dropbox

Dropbox non può assolutamente mancare tra le tue app per lavorare da casa. Un servizio che ti permette di archiviare file, condividerli e avere accesso ai tuoi documenti, in qualunque momento. In questo modo, la memoria del tuo computer non si appesantisce e lo spazio non si riempie.

Inoltre, grazie alla sincronizzazione, è possibile utilizzare Dropbox su qualsiasi dispositivo e salvare simultaneamente le modifiche su tutti i terminali: è come avere un hard-disk portatile e consultabile ovunque. E la condivisione può avvenire con tutti, anche con gli utenti che non hanno l’applicazione o il software. Sharing is caring!

Zoom

Forse l’app più utilizzata durante il lockdown e della quale non possiamo più fare a meno. Zoom è una piattaforma per le videoconferenze di gruppo e le presentazioni, che consente anche di chattare e inviarsi documenti. In questi mesi, ha trovato il suo impiego nelle riunioni di lavoro, nelle lezioni a distanza e perfino in quelle di yoga.

Una tra le tante app di videoconferenze disponibili, Zoom permette però di collegare fino a 500 partecipanti nella stessa riunione, dando la possibilità all’organizzatore di silenziare o accendere il microfono di ognuno. Per questo è stata una delle piattaforme più utilizzate anche scuola, divenendo un po’ un simbolo del lockdown e di come il nostro sguardo sul mondo sia cambiato in questi due anni. E dunque che sia per lavoro, per ascoltare una lezione in dad o per rilassarci con lo yoga, Zoom è sempre lì, a portata di mano. E di clic, per avviare la riunione.

Noisli

Hai appena accesso il computer. Il caffè in una mano, una rapida occhiata alle ultime notizie e sei pronta per iniziare la giornata. Ma all’improvviso, il rumore di un trapano invade la stanza: sono iniziati i lavori di ristrutturazione del tuo vicino. Niente paura, ecco quello che fa per te! Con l’app Noisli, i rumori molesti si trasformano in onde del mare o in uccellini cinguettanti. E addio trapano!

Noisli è un generatore di suoni naturali, da usare come sottofondo per concentrarti o semplicemente rilassarti: potrai lavorare sentendo il rumore della pioggia, il crepitio del fuoco, ma anche in mezzo a un bar affollato o ascoltando il rumore della pioggia. L’app offre una vasta gamma di suoni rilassanti e mentre li riproduce, cambia anche colore di sfondo, alternando colori che rilassano la vista e aiutano a non distrarsi. Così, passare dalle onde che si infrangono sugli scogli alle cascate e agli uccellini di montagna è un attimo!

Desk Job

And least but not last, benessere mentale e fisico vanno sempre a braccetto. Stare seduti tutto il giorno alla scrivania può infatti essere dannoso per la salute, oltre che causare mal di schiena e dolore ai muscoli. La prima cosa da fare è migliorare la postura e scegliere sedie ergonomiche. La seconda, è fare esercizio con Desk Job, un’app che attraverso un timer ti ricorda quando è il momento di alzarti e di muoverti.

Puoi impostare e personalizzare gli intervalli di tempo in cui l’app ti avvisa che è ora di fare una pausa: che siano due passi, qualche esercizio fisico per sgranchire le gambe o allungare muscoli, Desk Job ti aiuta a mantenere il giusto equilibrio, con semplici esercizi di stretching, spiegati e illustrati. Per ripartire, con una marcia in più.