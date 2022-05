5 app per imparare qualcosa insieme ai tuoi figli

N on demonizzare la tecnologia, usala per migliorare l'apprendimento: in questo post vogliamo svelarti 5 app per imparare qualcosa con i tuoi figli

Imparare divertendosi? Assolutamente possibile sfruttando nel modo giusto la tecnologia. Stai cercando alcune app per imparare insieme ai tuoi figli? Ne abbiamo selezionate 5.

Le app educative sono applicazioni in versione free o a pagamento e permettono di imparare insieme ai nostri figli in maniera semplice e spesso anche divertente, nozioni che vanno dalla matematica alla grammatica ma anche lingue o fisica, musica, informatica e programmazione per citare alcune materia ma il panorama di apprendimento è davvero vasto, per tutti i gusti e tutte le età.

Quasi tutte le app didattiche ed educative hanno in comune la semplicità dell’ottimizzare l’insegnamento attraverso percorsi intuitivi e divertenti. Dopo aver visto insieme quali sono le migliori app per giocare con i tuoi figli, oggi insieme ne scopriamo 5 perfette per imparare qualcosa.

Smart Tales: l'app con storie animate

Adatte ai bambini più piccini in età prescolare, queste app didattiche sono giochi educativi da esplorare insieme a loro. Smart Tales ad esempio è gratuita e propone una serie di racconti interattivi sviluppati in italiano e trattano scienza ma anche matematica e tecnologia.

L’applicazione si propone come una libreria ricca di storie animate, non contiene pubblicità e questo la rende assolutamente sicura per i più piccoli. Leggere è un passatempo importante perché aiuta ad ampliare il vocabolario, stimola le capacità di scrittura e migliora le capacità di ascolto. Perfetta per bambini in età scolare e prescolare, in ogni storia mostra pagine interattive pensate per coinvolgere i più piccoli nella lettura.

Funny Food: stimola logica e coordinazione

Assolutamente da segnalare anche Funny Food, contiene giochi d’apprendimento di lettura, di matematica, logica arte e ragionamento legati al mondo colorato e goloso del cibo.

Ideale per bambini dai 2 ai 5 anni, Funny Food è un’app perfetta da usare con i propri figli. Grazie all’intrattenimento offerta da musica e animazioni i più piccoli restano concentrati e sviluppano abilità di logica, attenzione e anche abilità motorie come la coordinazione.

Duolingo: per imparare lingue straniere

Adatta ai bambini ma anche ai genitori, Duolingo è considerata tra le app didattiche migliori per l’apprendimento delle lingue.

Con una scelta di ben 22 lingue diverse si può partire dal livello principiante; non si limita ad insegnare la definizione della parola ma anche ad esercitarsi nella scrittura, nella dizione e nell’ascolto. Imparare l'inglese è essenziale, con questa app renderai ludico lo studio.

Grasshopper: le basi della programmazione

Grasshopper è l’app didattica gratuita che permette di imparare la programmazione e i fondamenti della codifica attraverso puzzle e quiz, perfetta per sviluppare le capacità di risoluzione nei bambini.

Coach Guitar: per imparare a suonare la chitarra

Se suonare come i professionisti che tanto ammiriamo è ciò che vorremmo, si può fare con l’app Coach Guitar ad esempio, questa app in particolare permette di imparare a suonare la chitarra sia in versione classica che elettrica.

Sviluppata da professionisti della musica, questa app si può scaricare sia su cellulare che su tablet; con l’ausilio dei colori e dei video tutorial oltre ad un pacchetto di oltre mille canzoni, imparare sarà quasi un gioco da ragazzi. Se vuoi sviluppare le abilità creative è l'app giusta per te!

Perchè usare app per imparare con i tuoi figli

Tra le tantissime app che si possono scaricare per divertirsi imparando insieme ai nostri figli, ci sono sicuramente quelle dedicate alle lingue straniere.

Solitamente dopo averle scelte e scaricate servirà creare un account; successivamente potremo iniziare ad imparare l’inglese, lo spagnolo, il francese o altre lingue tra quelle segnalate dall’app stessa. Partendo dal livello base l’apprendimento sarà divertente anche grazie a lezioni brevi e strutturate sulla base dell’età. Queste app sono scaricabili gratuitamente, ma necessiteranno di un piccolissimo investimento per gli eventuali upgrade.

Non solo lingue, le app di apprendimento spaziano tra mille tematiche da quelle prettamente ludiche ad altre più impegnative; ci sarà solo l’imbarazzo della scelta in base all’età dei nostri bambini e alle loro preferenze.

Dalla musica alla creazione dei codici per siti web, dal disegno all’arte passando per la storia ma anche matematica, logica e lettura. Perché conciliare la tecnologia con l’apprendimento in modo divertente, si può ed è più semplice di quanto si pensi.

Le app per imparare a tutte le età

Smartphone, Tablet, iPhone, questi e molti altri dispositivi mobili sono spesso al centro dell’attenzione perché giudicati troppo invadenti e poco utili per i bambini e gli adolescenti oltre che pericolosi.

Non deve essere per forza così, se si avrà l’accortezza di usare una corretta supervisione e la giusta quantità di tempo in cui poter usare al meglio questi dispositivi, scaricando le app più inerenti alla fascia d’età dei nostri ragazzi potremo non solo rendere utilissimi questi strumenti tecnologici ma anche imparare insieme ai nostri figli.

Imparare insieme ai figli con app educative e didattiche è non solo educativo e divertente ma permette anche di intensificare il legame genitore/figlio condividendo le proprie passioni.

Moltissime app sono studiate per imparare qualcosa di nuovo in modo intuitivo e semplice; soprattutto nelle versioni basiche e intensificando via via l’apprendimento livello dopo livello. Scegliamo insieme ai nostri ragazzi quella che ci è più congeniale e divertiamoci insieme, imparando dopo aver scelto l’app più adatta per l’età dei nostri ragazzi.