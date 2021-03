N on lasciare che la pandemia metta in stand-by i tuoi sogni. In attesa di tempi migliori, puoi imparare a suonare uno strumento tramite app. Ne esistono diverse molto efficaci



Hai sempre voluto imparare a suonare uno strumento ma, per una ragione o per l'altra, non sei mai riuscita a realizzare il tuo sogno? O magari quella per la musica è una passione che hai scoperto solo recentemente? In tutti i casi, non abbandonare le speranze: non è mai troppo tardi per iniziare. Non serve nemmeno che tu ti iscriva immediatamente a una scuola di musica o ti rivolga a un insegnante. Oggi, infatti, esistono alcune app che possono aiutarti. Ecco quali.

Fughiamo ogni dubbio: se vuoi imparare a suonare uno strumento, la cosa migliore è che tu ti rivolga a una scuola di musica o a un insegnante privato. La "vecchia" strada è ancora la più efficace per ottenere buoni risultati. Tuttavia, in tempo di Covid-19 e di zone rosse, seguirla può non essere così agevole. Non arrenderti: non lasciare che la pandemia o altri impedimenti (come una situazione finanziaria non proprio rosea) ti tarpino le ali. In attesa di tempi migliori, scarica sul tuo smartphone o sul tuo tablet un'app ad hoc, che ti aiuti ad avvicinarti alla musica e ti insegni le basi per suonare. È comunque una soluzione, per quanto non ottimale: meglio darsi all'e-learning piuttosto di abbandonare ancora una volta i tuoi sogni. Ecco cinque app molto utili allo scopo.

Note Trainer

Se sei una neofita e non sai nulla di strumenti musicali, questa è la app che fa per te. Infatti, ti permette di partire dalle basi: ti insegna a riconoscere le note e i tempi musicali sul pentagramma e a leggere gli spartiti. Vero, il solfeggio è noioso, ma è essenziale se vuoi imparare a suonare uno strumento. Quindi, non puoi sottrarti.

In realtà, Note Trainer va bene anche per i più esperti. Infatti, offre esercizi di vario livello: da quelli per i principianti a quelli per gli avanzati. In tutti i casi, aiuta l'utente a migliorare progressivamente le proprie competenze musicali e ad affrontare gli spartiti con maggiore sicurezza e piacere.

Ha un'interfaccia userfriendly, che agevola nel percorso, ma è disponibile solo in lingua inglese. È freemium per Android, mentre a pagamento per iOs (costa pochi euro).

Simply Piano

Come dice il nome stesso, è un'app per imparare a suonare il pianoforte. È una delle più conosciute e usate del suo genere. Anche in questo caso, esistono diversi livelli di apprendimento, per cui va bene sia che tu non sappia nulla di questo strumento sia che tu abbia già una buona base.

Simply Piano permette di seguire lezioni anche molto avanzate. Se, dunque, una volta iniziato scopri di essere un Mozart in erba non temere: puoi aumentare progressivamente il livello di difficoltà degli esercizi. C'è anche la possibilità di imparare a suonare canzoni famose e di seguire sessioni interattive con video.

L'app è gratuita, sia in Apple Store sia in Google Play, ma alcuni contenuti sono a pagamento. Per avere accesso a tutti i corsi serve un abbonamento mensile.

Guitar Toolkit

Hai una passione sfrenata per la chitarra e sogni di organizzare una réunion con i tuoi amici attorno a un falò al ritmo delle canzoni della vostra adolescenza? Allora scarica prima le app per imparare a cantare e poi Guitar Toolkit. Infatti, ti offre tutti gli strumenti principali per suonare la chitarra: accordatore, metronomo, accordi, scale e arpeggi. Inoltre, toccando le partiture si sente il suono. Un vero e proprio paradiso per i chitarristi o aspiranti tali.

Come se non bastasse, questa app mette a disposizione migliaia di spartiti: non avrai che l'imbarazzo della scelta.

Disponibile solo su App Store, è a pagamento, a partire da 3,49 euro. Ha un'interfaccia molto semplice da usare e belle da vedere.

Hai Android? Prova con CoachGuitar, che prevede un insegnamento semplificato che si basa sull'uso di 5 colori. Non ti aiuterà a emulare Jimi Hendrix, ma per iniziare va più che bene. Fra l'altro, è gratuita.

GarageBand

È considerata una delle migliori app per chi vuole imparare a suonare uno strumento. Ti offre tutto ciò che ti serve per suonare, registrare, mixare e condividere musica, anche se non hai mai suonato in vita tua. Pian piano, ti aiuterà a scoprire i principali segreti della meravigliosa arte musicale. Così potrai goderti tutti i benefici della musica.

Non sai ancora con quale strumento vorresti cimentarti? Niente paura. Con questa app hai accesso a un vasto catalogo: tastiera, percussioni, amplificatore, archi, basso, chitarra, etnici, drummer… Insomma, trovare ciò che fa per te non dovrebbe essere poi così difficile.

Disponibile gratuitamente per iOs, è molto intuitiva e facile da usare, come nella migliore tradizione di Apple.

Drum Guru

Alzi la mano chi non ha mai avuto la tentazione di imparare a suonare la batteria? È praticamente il sogno di ogni bambino, anche se solo per pochi fugaci attimi. È arrivato il momento di realizzarlo, per la gioia dei tuoi vicini. Drum Guru è un'app educativa per batteristi di tutti i livelli creata da Rob Wallis (presidente della Hudson Music).

Si tratta di un lessons pack che include video-lezioni tenute da celebri batteristi del calibro di Stanton Moore, Arnie Lang, Stave Gadd. Se vuoi buttarti sul basso c'è anche la versione Bass Guru.

È dispobinile e freemium sia per iOs sia per Android.