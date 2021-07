Schiena dritta! Ecco le app che migliorano la tua postura

P assi molto tempo al pc? Hai uno stile di vita sedentario? Per la tua postura è molto dannoso. Se non hai tempo per la palestra ti vengono in soccorso alcune app. Abbiamo selezionato per te le migliori

Non è così facile combattere lo stile di vita sedentario. A volte, il problema principale è la mancanza di tempo e non sempre si riesce ad andare in palestra una o due volte a settimana. La buona notizia è che esistono alcune app che migliorano la postura e che propongono esercizi semplici e veloci da svolgere direttamente da casa, 15 minuti al giorno.

Sono esercizi non troppo impegnativi, da svolgere in una pausa veloce o dopo pranzo, direttamente dal luogo di lavoro o da casa. Sono tante le app rilasciate appositamente per aiutarti a combattere la postura scorretta. Eccone alcune!

Colonna vertebrale sana & Postura dritta

Mantenere la postura corretta e migliorare la schiena: è quella la prima tra le app che migliorano la postura che ti suggerisco se non hai molto tempo per fare ginnastica. Colonna vertebrale sana & Postura dritta propone un totale di 90 esercizi diversi per lo stretching della schiena e del collo.



Direttamene in app sono inoltre disponibili istruzioni scritte, audio e video che ti aiutano a svolgere l'esercizio scelto in modo corretto.

Non basta infatti selezionare gli esercizi che si intende seguire, vanno anche svolti attentamente e nel modo giusto affinché questi possano effettivamente sortire gli effetti sperati.

Questa applicazione offre tre programmi diversi, in base al problema che si vuole affrontare; sono studiati per la colonna vertebrale in generale, per la scoliosi e la sciatica. Puoi anche elaborare il tuo personale programma di allenamento, da consultare all'occorrenza.

Posture Work

Tra le app che migliorano la postura, Posture Work merita il podio. Come suggerisce il nome stesso dell'applicazione, raccoglie una serie di esercizi per spingerti a lavorare sulla tua postura e a correggerla.

Posture Work ha un occhio di riguardo anche per le tue abitudini: ti segnala l'uso eccessivo dello smartphone e ti invita a fare pause se riconosce che il tempo di utilizzo potrebbe danneggiare i tuoi occhi.

Un'altra funzione particolarmente apprezzata di Posture Work è la misurazione della nostra inclinazione attraverso le funzioni del dispositivo mobile che stiamo utilizzando. L'app segnalerà la postura scorretta per invitarci a correggerla se rileverà dei problemi.

I tempi prescelti per le misurazioni sono personalizzabili (e influiranno sulla durata della batteria). Potrai essere tu stessa, quindi, a suggerire all'app di compiere una nuova misurazione per analizzare la tua postura in tempo reale.

A disposizione degli utilizzatori anche promemoria che segnalano che è giunto il momento di lanciare di nuovo la funzione per la misurazione e statistiche dettagliate sulla postura che abbiamo assunto di recente.

APECS: IA Sistema di Valutazione della Postura

APECS: IA Sistema di Valutazione della Postura tiene traccia della postura assunta. La inserisco tra le app che migliorano la postura perché rilevando la tua ti permettono di correggerla in tempo reale.

Algoritmi di fotogrammetria precisi supportano nelle valutazioni accurate della postura dell'utilizzatore e segnalano se è il caso di assumere una posizione diversa.

Da app è disponibile il test della curvatura o test di Adams (bend test), ATSI / POTSI test di simmetria del tronco, oltre alla valutazione rapida della simmetria della postura e alla misurazione delle inclinazioni grazie all'uso del righello automatico pratico e funzionale.

All'interno dell'applicazione anche guide dettagliate che consentono di lavorare sulla propria postura seguendo istruzioni elaborate direttamene da medici specializzati.

Le funzioni di base sono gratuite, per quelle più specifiche è richiesto di sottoscrivere un abbonamento.

Rachi Out

Rachi Out, tra le app che migliorano la postura, presenta un programma di ginnastica posturale da svolgere attraverso 10 video già disponibili all'interno dell'applicazione.

Il lato positivo è che questi video ti consentono di seguire e svolgere un vero e proprio corso completo; di contro, però, i video non cambiano con il trascorrere dei giorni in quanto si tratta di un programma concluso per il quale non sono previsti aggiornamenti.

La prima lezione è gratuita, potresti provare!

Text Neck

Text Neck mette a tua disposizione un programma per analizzare la tua postura attraverso un questionario. L'app mostrerà come correggerla e suggerirà gli esercizi da seguire per migliorarla.

Direttamente da app è possibile tenere traccia dei progressi verso la postura corretta che consentirà di eliminare completamente dolori alla schiena, alle spalle e al collo.

Fitness Coach

Fitness Coach è sensibilmente diversa dalle altre app che migliorano la postura perché propone programmi completi di allenamento, utili non solo ai fini della ginnastica posturale.

Questa applicazione offre modalità di allenamento in base al grado di esperienza dell'utilizzatore, da principiante ad avanzato. Consente di correggere la postura ma anche di svolgere allenamenti quotidiani per lavorare sul tono muscolare.

Tra i punti di forza, più apprezzati dagli utenti, le sfide della durata di 30 giorni. Fissa un obiettivo, allenati tutti i giorni e alla fine del 30esimo giorno lo avrai raggiunto!

Obiettivi ed allenamenti personalizzati ti spingono a lavorare prevalentemente su collo, schiena e spalle con più 100 esercizi a disposizione e video in alta qualità realizzati da veri istruttori.