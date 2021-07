Queste app ti aiutano (davvero) a realizzare i tuoi obiettivi

U n aiuto per i tuoi obiettivi e per realizzare tutti i programmi che ti sei prefissata. Puoi ottenere questo e molto altro dalle app che stiamo per consigliarti. Vediamo insieme quali sono le migliori per trarre il meglio dai tuoi piani

Bere di più, dimagrire, portare a termine un lavoro. Le app per obiettivi sono molteplici e perfette per venirti incontro in ogni occasione. Lo sforzo maggiore che devi fare è scegliere le migliori, selezionandole da quelle che ti stiamo per proporre.

Avere un punto di riferimento è fondamentale anche se ti senti particolarmente intraprendente. Puoi infatti stabilire i tempi e le modalità di svolgimento dei tuoi compiti, schedulando tutti gli impegni in base alla tua giornata e alle ore che hai deciso di dedicare al percorso da compiere per raggiungere il tuo traguardo.

Armati di buoni propositi e stabilisci quali sono le tue nuove mete personali e professionali. Vediamo insieme quali sono le app che puoi usare per raggiungere più facilmente i tuoi scopi, senza sprechi di tempo e di risorse.

Coach.Me

Devi avere una panoramica generale dei tuoi obiettivi, a prescindere dalla loro natura. Con questo tipo di applicazioni, puoi tenere sotto controllo i tuoi traguardi e aggiornare l'agenda in base al percorso. Puoi anche aggiungere attività in corso d'opera, così da tenere traccia di tutto in maniera ordinata.

Tra quelle che ti aiutano in questo intento, c'è Coach.Me, disponibile per Android e per iPhone. Con questo strumento, puoi avere promemoria, consigli e messaggi motivazionali ricevuti direttamente dal tuo coach virtuale.

MyFitnessPal

Tra le migliori nel suo genere, MyFitnessPal ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi nel percorso di dimagrimento. Il suo intervento non si limita a calcolare le calorie, ma contiene un database altamente aggiornato che può aiutarti nell'inserimento dei cibi che consumi durante la giornata, con contatore di calorie automatico.

MyQuit Coach

Una missione quasi impossibile, ma è sempre bene provarci e insistere. Smettere di fumare è una questione mentale e - probabilmente, non esistono app che possano aiutarti in maniera totalizzante.

Con MyQuit Coach per iOS o Quit Smoking per Android, puoi iniziare a stilare un piano per provare a smettere e prendere spunti motivazionali che non ti facciano deviare dal tuo percorso.

LinkedIn

Vuoi cambiare lavoro o trovarne uno nuovo e non sai da dove iniziare. Perché non affidarti a LinkedIn? La piattaforma social rappresenta una garanzia di qualità e può accompagnarti in questa ricerca in un modo interattivo e moderno.

Puoi ampliare la tua rete attraverso l'utilizzo corretto degli hashtag e aggiungendo i contatti che fanno parte della tua cerchia d'interesse. Qui puoi trovare annunci di lavoro, datori di lavoro ed entrare in contatto con i potenziali colleghi futuri.

Inizia a utilizzare la piattaforma al meglio, tenendola sempre aggiornata e in tutte le sue parti. Non trascurare i dettagli, compresa la foto del profilo che deve essere allineata al tuo account professionale.

Budget

Obiettivo degli obiettivi: risparmiare qualche soldo per un futuro più sereno o per far andare in porto un progetto. Puoi anche mettere da parte tenendo sotto controllo le spese e impostare diversi traguardi.

Budget ti aiuta in questo proposito, funzionando come una sorta di salvadanaio virtuale che tiene traccia di tutti i tuoi movimenti, anche di quelli troppo azzardati per le tue tasche!

Google Fit

Non bastano 24 ore per fare tutto quello che vorresti, ma hai solo queste a disposizione. Devi quindi ottimizzare il tempo a disposizione per trarre il massimo da te stessa e dalle attività che ti sei prefissata.

Fare sport e movimento è indispensabile per la tua salute mentale e fisica, quindi, se non riesci a programmare le attività, devi affidarti a un'app specifica che ti aiuti in questo proposito.

Con Google Fit puoi programmare il tuo allenamento e fissare gli obiettivi da raggiungere. L'app ti aiuta anche a pianificare a seconda delle tue esigenze, senza chiedere troppo al tuo tempo e al tuo corpo.

Buddify

Talvolta, l'attività fisica non basta a ridurre lo stress. Hai così bisogno di un'app che ti aiuti in questo scopo, magari realizzata da esperti nel settore. Per i tuoi periodi più intensi, Buddify può venirti in soccorso per suggerirti ore di meditazione zen, combinati a grafici e statistiche personalizzate.

Sygic Travel

La voglia di viaggiare non ti manca, ma talvolta fai fatica a pianificare un itinerario o individuare un luogo d'interesse che possa fare per te. Sygic Travel è un'alternativa alla più classica Google Trips.

Con quest'aiuto, puoi iniziare a pianificare i tuoi viaggi scegliendo tra più di 50 milioni di destinazioni. Puoi scegliere cosa vedere in una nuova città ma anche pianificare il tuo soggiorno attraverso i tool speciali per musei, bar, ristoranti, hotel e spiagge. Puoi anche creare un itinerario giornaliero e calcolare tutti i tempi di cui hai bisogno.

Duolingo

Avere padronanza delle lingue straniere in un mondo in continua espansione. Se non sei forte in inglese o in un'altra lingua di cui hai bisogno, puoi ricorrere all'aiuto di un coach virtuale che ti accompagni in quest'importante percorso di apprendimento.

Con Duolingo puoi scegliere l'idioma di cui hai bisogno e iniziare a imparare anche divertendoti. Questa componente è infatti fondamentale perché tu raggiunga facilmente il tuo obiettivo e in modo proficuo.