5 app che ti portano alla scoperta degli oggetti vintage

V anno di moda e oltre che belli, hanno una storia. Se anche tu ami gli oggetti vintage, ecco 5 app di cui non potrai più fare a meno.

Ma quant'è bello circondarsi di oggetti dalla storia vissuta. D'altronde il vintage non è solo una moda, ma uno stile di vita. Che punta all'anima delle cose oltre che all'estetica. Se anche tu ami sconsideratamente gli oggetti di seconda mano, se sei un'assidua frequentatrice dei mercatini dell'usato e adori tutto ciò che profuma di passato, queste 5 app non ti deluderanno.

Vinted, miniera inesauribile di meraviglie, Bepop, fresca e giovanile, Etsy, l'app del famoso marketplace di vintage e artigianato, e ancora Shpock ed eBay, dove (anche) il vintage è di casa. Insomma, nella rete è un pullulare di grandi occasioni.

Vinted

Puoi acquistare per brand. Puoi lasciarti ispirare dalle ricerche suggerite. Puoi salvare tutto ciò che desideri. Anche se Vinted nasce come app della moda second-hand, non ci trovi solo abiti e accessori da donna, uomo e bambino, ma anche oggetti di ogni dove, a prezzi super-stracciati.

Come funziona? Per prima cosa entra nell'app, procedi scrivendo il nome dell'oggetto a cui sei interessata o una parola chiave attinente, meglio in lingua inglese, a meno che tu non voglia acquistare solo in Italia. Clicca sull'oggetto dei tuoi sogni, fai un'offerta (che magari ti abbassano ulteriormente il prezzo) o compra direttamente tramite l'apposito tasto. Da tutto il mondo in un click.

La cosa bella è che, ricerca dopo ricerca, sempre più meraviglie si mettono in mostra. Oggetti di seconda mano, di ogni tipologia, di cui puoi richiedere tutte le info che vuoi contattando in modo semplice e intuitivo il venditore. A proposito di oggetti, ci trovi accessori per la casa (e per te stessa), coperte, cuscini, tovaglioli, bicchieri, piatti, tende, arazzi, libri e qualunque altra cosa ti venga in mente. Cercala e la troverai. Se il prezzo ti sembra alto, ma anche se è basso, prova a chiedere uno sconto, spesso funziona.

Depop

Più conosciuto per il settore dell'abbigliamento femminile e maschile, Depop in realtà vanta anche una ricca collezione di oggettistica. Quadri retrò, sculture, monete antiche, borse, oggetti d'artigianato artistico, libri, cuori sacri, lampadari, bicchieri, piatti e chi più ne ha più ne metta. Tra le cianfrusaglie di dubbia qualità, si celano spesso autentiche meraviglie. E affaroni!

Come funziona Depop? Basta scaricare l'app dell'usato e partire alla ricerca degli oggetti desiderati, consultando le apposite sezioni che possono fornire suggerimenti utili. Certo, puoi anche iniziare cercando un oggetto specifico ma te lo assicuriamo, non ti fermerai lì. Perché si sa, da cosa nasce cosa. Soprattutto quando frequenti le app di oggetti vintage.

Etsy

Anche Etsy, il famoso marketplace dove vendere e acquistare oggetti unici, ha una propria app. Che vale la pena scaricare! Qui non trovi solo oggetti vintage, ma anche prodotti artigianali e handmade di numerosi artisti e creativi provenienti da tutto il mondo. Un universo che vale la pena esplorare, in cui smarrirsi tra mobili, utensili, dipinti di ogni epoca e stile, gioielli artigianali, vecchi mazzi di carte e molte altre meraviglie, alcune decisamente inaspettate.

Come funziona e cosa permette di fare l'app di Etsy? Puoi salvare i tuoi articoli e negozi preferiti, ricevere notifiche aggiornate anche in caso di eventuali sconti e offerte, contattare direttamente i proprietari dei negozi per richiedere informazioni. E pagare in tutta sicurezza tramite i diversi metodi di pagamento messi a disposizione. Inoltre puoi navigare in diverse lingue. E ovviamente fare acquisti ma anche vendere.

Shpock

Qui acquisti e vendi praticamente qualunque cosa. Oggetti di elettronica, biciclette, divani, sedie, libri, film, vasi, tende, auto, persino proprietà. E non manca il settore moda e accessori second-hand. C'è davvero di tutto e di più. Entrando nello sfaccettato universo dell'app Shpock, smarrirsi è facile come bere un bicchiere d'acqua. Ma d'altronde se sei un'appassionata di vintage, perderti è un'abitudine che ti mette di buonumore. Quante volte ti sarà capitato mentre vagavi nei mercatini dell'usato? Ecco, su Shpock accade esattamente la stessa cosa, solo che sei seduta sul divano.

Un vero e proprio mercatino delle pulci all'insegna della tecnologia, disponibile sia per iOS che Android. Che ti permette, fra le altre cose, di contattare in modo molto semplice e intuitivo i venditori, per chiedere eventuali info o avviare le negoziazioni.

eBay

Non poteva mancare, nella nostra classifica vintage, l'app di eBay, il sito di vendita e aste online più famoso del mondo. Certo, qui puoi acquistare anche oggetti nuovi di zecca, ma anche il vintage è di casa. E i grandi affari ovunque. La cosa bella è che, oltre ai singoli oggetti, ci sono spesso collezioni retrò in stock. La scelta è ampia: ceramiche, vasi, anfore, mobili, vecchi giochi in scatola, francobolli, piatti, cofanetti, quadri e l'elenco potrebbe continuare all'infinito.

Con l'app puoi facilmente salvare gli articoli preferiti, scoprire le migliori offerte, ricevere notifiche sulle varie promozioni, tracciare i pacchi in arrivo e ovviamente anche vendere i tuoi oggetti. L'app di eBay è disponibile gratuitamente per iOS e Android. Scaricarla e installarla è davvero intuitivo. Bastano pochi click!