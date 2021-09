D ai giochi a tema felino ad una vera e propria agenda dedicata al tuo amico a quattro zampe: ecco le migliori app per le amanti dei gatti.

Il gatto è il tuo migliore amico, il fedele compagno di ogni avventura, l'unico in grado di consolarti davvero quando sei giù di morale e non vuoi avere attorno altre persone. Il tuo tempo libero è dedicato a lui, e ti prodighi in mille cure per farlo sentire come il vero re della casa. E se il tuo smartphone è già monopolizzato dalle sue foto, non c'è ragione alcuna perché tu non gli ceda ulteriore spazio della (poca) memoria rimasta. Ecco le app per amanti dei gatti che non devi proprio lasciarti sfuggire.

11Pets

Dalle sue foto più belle ai dettagli delle vaccinazioni, 11Pets ti permette di avere sempre sotto controllo tutto ciò che riguarda il tuo gatto. Disponibile sia per Android che per iOS, è un'applicazione gratuita dalle mille funzionalità, il cui uso è davvero intuitivo. Una volta scaricata, non dovrai fare altro che creare un profilo per ogni tuo animale domestico (sono disponibili anche cani, conigli, porcellini d'india e molto altro). Inserisci il suo nome e una splendida foto profilo, quasi come fosse un social network per felini, e il gioco è fatto.

Ogni gatto avrà una sua scheda, dove è possibile annotare proprio di tutto: le vaccinazioni e i controlli veterinari, i farmaci che deve assumere, le porzioni di cibo da preparare (ottimo soprattutto per gli animali che devono stare a dieta o seguire un preciso regime alimentare). E c'è anche un'ampia gallery dove puoi raccogliere gli scatti più teneri e divertenti del tuo amico a quattro zampe. Attivando le notifiche, infine, sarà l'app ad avvisarti se hai qualche impegno: mai più un appuntamento dal veterinario dimenticato.

Tabby

Sei single e vorresti trovare l'amore (umano) della tua vita, ma finora nessuno si è rivelato quello perfetto per te? Tabby può darti una mano: si tratta di un'app di incontri per gli amanti dei gatti. Secondo alcune ricerche, le persone appassionate di felini avrebbero maggior difficoltà nel trovare un partner usufruendo delle comuni dating app. In questo modo avrai la certezza di poter conoscere qualcuno che abbia la tua stessa passione per i tuoi amici pelosi.

Tabby ti permette di personalizzare al massimo il profilo: puoi inserire una breve bio di presentazione e sceglierne una anche per il tuo gatto, così da stuzzicare la curiosità degli altri iscritti. E naturalmente puoi inserire tutte le foto che vuoi - preferibilmente in compagnia del tuo amico a quattro zampe, per rimanere in tema. L'app potrebbe aiutarti a conoscere la tua anima gemella, o forse semplicemente a trovare nuovi amici che amino gli animali tanto quanto te.

Vacanzeanimali.it

Viaggiare con un animale non è sempre facile: bisogna innanzitutto organizzare tutto alla perfezione, perché l'imprevisto può sempre essere dietro l'angolo. Sebbene siano sempre più le località pet friendly in tutto il mondo, ricordati di scegliere con attenzione la meta delle tue vacanze e la struttura presso quale alloggiare. Devi infatti assicurarti che il tuo gatto sia ammesso, e l'app Vacanzeanimali.it può aiutarti in questo. Una volta scaricata, non ti resta che inserire la destinazione e selezionare le varie opzioni del menù a tendina per definire bene le tue esigenze.

In pochi istanti avrai una panoramica completa di hotel, b&b, campeggi e qualsiasi altro tipo di alloggio che ti permettono di soggiornare con il tuo amico peloso. Ma non solo: l'app elenca anche gli altri servizi disponibili in loco per gli animali, come spiagge, ristoranti e pizzerie che accolgono con piacere anche i quattro zampe muniti.

Friskies Cat Fishing

I gatti amano giocare - tra un pisolino e l'altro, naturalmente. Sapevi che ora possono farlo anche da smartphone e da tablet? L'app Friskies Cat Fishing è un divertentissimo giochino che permette al tuo gatto di divertirsi e affinare le sue abilità motorie. Una volta scaricata, trasforma il tuo schermo in un bellissimo acquario ricco di pesci variegati che guizzano qua e là, e che il tuo micio dovrà tentare di acchiappare con le sue zampine.

Se la versione da "pescatore" non fa per il tuo felino, puoi sempre ripiegare su quella da "cacciatore". Friskies Happy Wings invita infatti ogni gatto a (non) resistere alla tentazione di catturare qualche simpatico uccellino che svolazza in un cielo azzurro. Questi giochi offrono divertimento garantito al tuo fedele amico, ma anche a te: quante risate nel vederlo tentare di afferrare un animale!

CatHotel

Tra le app imperdibili per le amanti dei gatti, non poteva naturalmente mancare un gioco. CatHotel è puro intrattenimento, per ore di relax davanti allo schermo anche nei ritagli di tempo - sul bus o mentre aspetti che sia pronta la cena. Si tratta di un videogame molto curioso: indossando i panni della perfetta imprenditrice, dovrai gestire una pensione per gatti in ogni sua sfaccettatura.

Potrai prenderti cura di tanti amici animali nel momento in cui i loro padroni dovranno assentarsi. Starà a te fare in modo che siano ben nutriti e in salute, e ovviamente giocare un po' con loro. Se riuscirai a soddisfare tutte le loro esigenze, riceverai in cambio tante stelline che ti permetteranno di sbloccare decorazioni e funzioni aggiuntive.