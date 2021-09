L a tecnologia può aiutarti a trasformare il tuo smartphone in uno scanner portatile: ecco le migliori app per scansionare documenti.

Vorresti trasformare in scanner il tuo smartphone? Puoi farlo con le app per scansionare documenti.

Si tratta di tools che la pandemia e la diffusione dello smartworking hanno reso ancora più popolari (e comode!).

Da una parte, l’esigenza di avere applicazioni che rendono il telefono uno strumento di lavoro con funzione di scanner è diventato praticamente indispensabile sia se lavori sia se studi o viaggi. Vuoi mettere, infatti, la comodità di poter fare tutto da sola, senza dover andare alla macchina fotocopiatrice e scanner dell’ufficio o, peggio, cercare una cartoleria per inviare dei documenti?

Per di più, questi programmi hanno anche un doppio vantaggio, poiché oltre a scansionare, sono anche in grado di memorizzare. In altre parole, il tuo smartphone diventa uno scanner portatile, ma anche un archivio sempre a portata di mano: più comodo di così, cosa potresti desiderare ancora?

In generale, il funzionamento di questi strumenti è sempre lo stesso. Devi inquadrare il documento cartaceo utilizzando la fotocamera principale del tuo smartphone (o del tuo tablet) e scattare fotografia. Ci pensa poi il software a trasformare la foto in un file. Per di più, spesso le applicazioni hanno anche altre funzioni per migliorare la qualità delle immagini.

In rete ci sono davvero molte app per scansionare documenti. Per aiutarti nella scelta del tool più adatto a te, partiamo anche dal criterio extra del costo: molte applicazioni, infatti, sono gratis e compatibili sia per dispositivi Android che iOS.

Adobe Scan

Se vuoi trasformare il tuo smartphone (o il tuo tablet, insomma, il tuo dispositivo mobile) in uno scanner tascabile, sappi che Adobe Scan è una delle migliori app per scansionare documenti.

L’app è disponibile sia sul Play Store che sull’App Store, è gratuita e di facile utilizzo.

Scatti una foto del documento che vuoi scansionare, e Adobe Scan ti permette di salvare i file in formato PDF e JPEG e di memorizzare l’immagine direttamente all’interno della piattaforma online Adobe Document Cloud. In questo modo, l’immagine scansionata è accessibile per qualsiasi dispositivo. Per esempio, puoi scannerizzare un documento tramite smartphone e utilizzarlo poi sul tablet o sul computer.

La qualità delle immagini scansionate con quest’applicazione è davvero ottima. Per di più, il programma ti consente di visualizzare un’anteprima del documento, in modo che puoi modificarlo come vuoi. Puoi ruotarlo, riordinarlo e, perfino tagliare i bordi, regolare il colore, cancellare macchie, segni, pieghe e persino le scritte a mano.

Genius Scan

Genius Scan è un altro nome da considerare se stai cercando un’app per scansionare documenti. È gratuita, disponibile sul Play Store e sull’App Store (ma con l’opportunità di effettuare acquisti in-app per aumentare le opzioni disponibili nella versione a pagamento per Android).

Oltre a consentirti la scansione in file JPG e PDF, offre molte funzioni extra. Per esempio, Genius Can ha il rilevamento intelligente della pagina, la correzione della prospettiva, la rimozione dello sfondo e il miglioramento dell’immagine. Non mancano nemmeno le opzioni di miglioramento della leggibilità dei documenti, accorpamento e divisione delle pagine, grazie anche a delle specifiche impostazioni da applicare in fase di modifica. Tramite una funzionalità di ricerca, inoltre, puoi trovare al volo i documenti di cui hai bisogno.

SwiftScan

Tra le migliori app per scansionare documenti, sicuramente SwiftScan è quella più completa. Prima era conosciuta come ScanPro, ma anche cambiando nome, non ha perso nessuna delle sue funzioni. È disponibile gratuitamente sul Play Store e sull’App Store, anche se per poter sfruttare le funzionalità professionali, devi invece pagare un abbonamento.

Per un uso aziendale, il costo vale la pena per opzioni utili come la denominazione intelligente dei file scannerizzati, ma anche alla sincronizzazione automatica con le piattaforme cloud (iCloud, Google Drive, DropBox, Evernote e altri). L’app, inoltre, ti permette di scannerizzare una vastità di documenti a oltre 200 dpi, inclusi libri, biglietti da visita e ricerche. Puoi anche accedere ad un buon catalogo di opzioni dedicate alla personalizzazione: si potrà ritagliare e ottimizzare il documento, applicare filtri in bianco e nero, colore e riconoscere automaticamente i bordi.

CamScanner

Nella selezione delle app per scansionare documenti, non può mancare CamScanner. Si tratta di uno dei migliori programmi per trasformare un dispositivo mobile in uno scanner tascabile.

Dispone infatti di un’ampia serie di opzioni molto avanzate, che permettono di lavorare anche sulle filigrane, annotazioni e qualunque altra caratteristica di leggibilità del documento. Ti permette anche di scegliere varie modalità di scansione (carta d’identità, passaporto, documento o codice QR) e ti consente la condivisione dei file per una visualizzazione immediata su WhatsApp, iMessage e Microsoft Teams.

L’app CamScanner è scaricabile gratuitamente sul Play Store e sull’App Store, per cui puoi usarla subito. Certo, è sviluppata soprattutto per utenti aziendali, per cui per sfruttarla al massimo, in ambito professionale, ti conviene acquistare un abbonamento (per esempio, se ti serve apporre la firma elettronica sul documento scansionato).

Microsoft Lens

Usi soprattutto la suite Microsoft Office? Se sì, allora Microsoft Lens è la tua scelta migliore tra le app per scansionare documenti. È molto semplice, ma ha comunque tutto quel che occorre per trasformare un documento cartaceo in formato digitale.

L’app ti permette di convertire le immagini scansionate in file PDF e Office (Word, Excel, PowerPoint) e di salvarle all’interno del dispositivo locale, oppure presso le piattaforme cloud OneDrive e OneNote. Microsoft Lens è disponibile gratuitamente sul Play Store e App Store.