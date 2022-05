L a tua lista dei buoni propositi si allunga ogni giorno ma non riesci proprio a smettere di fare quella cosa? Ecco 5 app per trasformare le cattive abitudini in punti di forza

Che sia per pigrizia, per leggerezza o per incostanza, alcune abitudini – anche quelle più dannose – fanno parte della nostra quotidianità e pensare di eliminarle ci sembra più faticoso che scalare una montagna.

Eppure, basta poco per trovare degli alleati: forza di volontà da una parte e tecnologia dall’altra. Sì, perché proprio lì, a portata di mano, ci sono 5 app per trasformare le cattive abitudini in punti di forza.

Smettere di fumare

Eccolo lì, nella top 3 dei buoni propositi di sempre: smettere di fumare. Un’impresa che sembra titanica, forse più a dirsi che a farsi. Sono tante le app in circolazione che possono venirti in aiuto: tra queste, la più gettonata è sicuramente Quit now!. Caratterizzata da un’interfaccia molto semplice, ha tra i suoi punti di forza 3 parametri che ti aiuteranno a buttare – o meglio ancora, a non accendere – quella sigaretta: il tempo trascorso senza di lei, il numero di sigarette non fumate, i soldi risparmiati.

Inoltre, attraverso questa app è possibile condividere i propri risultati sui social network e confrontarsi con chi, come te, sta cercando con costanza di raggiungere questo obiettivo. Potrai conoscere nuove persone con cui scambiarti consigli, pareri, dubbi. Perché insieme è meglio. E poi, meno fumi e più sblocchi livelli e guadagni punti. Un gioco da ragazzi, no?

Mens sana in corpore sano

Mangiare sano, muoversi di più, rimettersi in forma: sono tante le abitudini da cambiare legate al cibo e al movimento, così come tante sono le app per monitorare il proprio regime alimentare ma non solo. Tra queste, abbiamo scelto FatSecret, un’app contacalorie che permette anche di tenere sotto controllo l’esercizio fisico e l’andamento del proprio peso.

Il funzionamento è molto semplice: per contare le calorie ma anche i macronutrienti assunti durante la giornata, possiamo scegliere tra alimenti e prodotti presenti all’interno di un vasto database, oppure inserire direttamente il codice a barre del cibo. In questo modo, l’app calcolerà le calorie ingerite e quelle a disposizione durante la giornata a seconda delle nostre caratteristiche fisiche, oltre a fornire consigli sulla dieta e ricette sane e gustose da seguire. I dettagli su alimenti e attività fisica sono poi riportati nei diari, consultabili giorno per giorno.

Ricordiamoci sempre che mangiare sano non vuol dire necessariamente dimagrire, ma mantenere uno stile di vita equilibrato, in grado di unire la giusta alimentazione all’esercizio fisico. Tenere traccia dei cibi che mangiamo può essere un buon inizio, ma è fondamentale la consapevolezza che il primo obiettivo da porci è quello di stare bene, con noi stesse e il nostro corpo. E ora? Non hai più scuse!

Chi non dorme non piglia pesci

Quante volte ti capita di dormire male e di svegliarti più stanca di quando sei andata a letto? La qualità del sonno è un fattore essenziale per il benessere del nostro organismo: per questo è importante tenere sotto controllo le cattive abitudini che potrebbero comprometterne il ritmo naturale. Anche in questo caso, le app che possono venirci in soccorso sono tante, tra suoni rilassanti, sessioni meditative e onde sonore.

Se oltre a relax e meditazione, vuoi iniziare a tenere traccia del tuo sonno, Sleep Cycle è l’app che fa per te. Basata su una tecnologia brevettata, è in grado di monitorare il modo in cui dormi attraverso l'analisi dei suoni e delle vibrazioni. Distinguendo inoltre le diversi fasi del sonno, questa app è in grado di svegliarti, in un arco temporale di 30 minuti da te impostato, durante la fase del sonno leggero, la migliore per sentirsi riposati e pieni di energia. In più, ci sono una serie di appunti sulle abitudini sbagliate che influiscono sulla qualità del sonno, oltre a consigli e statistiche utili per tenere sempre monitorata la qualità del tuo sonno. Dormire – e svegliarsi – non è mai stato così bello!

A schiena dritta!

Il mal di schiena ti perseguita? Forse è anche colpa della postura sbagliata che assumi durante il lavoro. La vita d’ufficio, in questo, non aiuta. Ma non preoccuparti: ci pensa Posture work, l’app che aiuta a tenere sotto controllo occhi e collo. Esercizi per migliorare la postura, misurazione della nostra inclinazione attraverso colori che cambiano e anche la segnalazione che stiamo usando da troppo tempo lo smartphone, fanno di questa app una preziosa alleata per migliorare le nostre abitudini e sentirci meglio, anche quando lavoriamo.

Green is better

Che siano cattive abitudini o mancanze dettate dalla pigrizia, le azioni concrete per salvaguardare il pianeta richiedono l’impegno e la partecipazione di ognuno di noi. In gioco c’è il nostro futuro: ecco perché puoi iniziare a fare qualcosa partendo proprio dal tuo smartphone. Ci sono tante app green che ti possono venire in aiuto, a partire dal modo in cui mangi: Too Good To Go è infatti l’app perfetta per ridurre lo spreco alimentare, mangiare in modo più consapevole e risparmiare.

Attraverso l’app, è possibile acquistare delle box con il cibo invenduto delle varie aziende e locali aderenti, a un terzo del costo originario. E il contenuto è a sorpresa! Così, oltre a contrastare gli sprechi alimentari, il servizio diventa anche divertente e ti permette di provare e sperimentare cibi e sfiziosità sempre nuove e sorprendenti. Un piccolo passo verso un uso corretto dei cibi e una maggiore consapevolezza nei confronti del pianeta in cui viviamo.