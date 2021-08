V acanze al mare o in città? Indipendentemente dai tuoi programmi non dimenticarti di scaricare queste applicazioni sul tuo smartphone

C’è chi attende con ansia l’arrivo della stagione calda per partire verso luoghi esotici e lontani, chi invece preferisce programmare i viaggi in un altro momento e godersi la pace e il silenzio della città vuota. Indipendentemente dai vostri programmi, però, ci sono 5 app essenziali per l’estate che dovete scaricare. Per godervi al meglio questi mesi.

Perché se è vero che a volte abbiamo solo voglia di staccare tutto e accantonare il nostro cellulare, per un po' di sano digital detox, dall’altra possiamo trasformarlo in uno strumento utilissimo da sfruttare per programmare una vacanza perfetta. Come? Con queste applicazioni.

Come pianificare l’estate perfetta

Per vivere un’estate perfetta infondo basta poco. Occorre un po’ di organizzazione e pianificazione ed ecco che, indipendentemente dai nostri programmi personali, possiamo vivere delle esperienze fantastiche, a prova di imprevisti.

Possiamo ad esempio tenere d’occhio il meteo, o perché no, qualche sito di viaggi per una partenza last minute e, ancora, attivare il navigatore con un comando vocale per una gita fuori porta o un weekend in montagna.

Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia. Ecco perché vi consigliamo queste 5 app essenziali per l’estate da scaricare, subito, sul vostro smartphone. Così da poter rendere più piacevole, e semplice, la vostra stagione del cuore. Scopriamole insieme!

Google Maps

Google Maps non ha bisogno di presentazioni, eppure c’è ancora chi è restio a utilizzare quest’app. Ed è un peccato per tutti coloro che hanno in programma una gita fuori città, un viaggio, o qualsiasi altro spostamento.

E no, questa app non vi servirà solo per i viaggi on the road. È utilissima, infatti, anche per scoprire i percorsi a piedi e muovervi da una parte all’altra della città. E, ancora, è fondamentale per chi sceglie di muoversi con in estate con i trasporti pubblici.

Insomma, Google Maps entra di diritto tra le 5 app essenziali per l’estate, sia che siate in procinto di partire per una vacanza o di restare in città.

App essenziali per l’estate: skyscanner

Non avete ancora prenotato la vostra vacanza estiva perché siete alla ricerca dell’offerta dell'ultimo momento? Non vi resta che scaricare l’applicazione skyscanner per scoprire orari di partenza, voli disponibili e combinazioni più economiche.

Skyscanner entra di diritto nella nostra lista delle app essenziali per l’estate perché è uno strumento utilissimo per organizzare un viaggio e prenotare in volo. Ci permette, infatti, di scoprire i collegamenti aerei disponibili e di farci risparmiare anche un bel po’ sulle prenotazioni. Perché non approfittare di una vacanza last minute?

App essenziali per l’estate: che tempo fa?

Tra le app essenziali per l’estate troviamo anche quella che ci fornisce i dati meteo. In realtà si tratta di un’applicazione che, nella maggior parte dei casi, si trova di default sul proprio smartphone. Siete sicure di averla?

In caso contrario, provvedete subito a scaricarla. Il motivo? Si tratta di uno strumento utile e fondamentale per organizzare le nostre giornate sia in vacanza che in città. Grazie all’app, infatti, possiamo impostare una determinata città e tenere d’occhio eventuali allerte, piogge e mal tempo. Così da programmare le nostre giornate senza brutte sorprese.

Wallet: anche l’estate ha un prezzo

L’estate è la stagione che, più di tutte, ci porta a trascorrere giornate e serate all’aria aperta e in compagnia. Tra cene fuori, gite fuori porta, viaggi e apertivi vista mare, siete sicure di non aver sforato il vostro budget mensile?

Niente panico, esiste un’applicazione anche per questo e, neanche a dirlo, entra di diritto tra le app essenziali per l’estate perché ci permette di risparmiare. Stiamo parlando di Wallet, uno strumento fondamentale che ci aiuta a tenere d’occhio tutte le spese in uscita.

È consigliato soprattutto per i viaggiatori perché permette di poter organizzare il budget preventivo a disposizione tra cene, uscite, escursioni e tour. Ma questo strumento può essere utilizzato anche per la quotidianità. Del resto l’estate si può paragonare a una continua vacanza.

App essenziali per l’estate: PackPoint

Questa è l’app che tutti i viaggiatori non sapevano di desiderare. Quello che è certo è che nessuno più può farne a meno. Fa parte, ovviamente, della lista delle app essenziali per l’estate anche se si tratta di uno strumento di viaggio che può essere utilizzato 365 giorni all’anno.

Vi state chiedendo perché? Il motivo è presto detto. Una volta scaricata PackPoint, questo il nome dell’app disponibile sia per Android che per iOs, non avremo più alcun problema nel realizzare il bagaglio perfetto.

Una volta infatti inserita la destinazione, e altri piccoli dettagli relativi al viaggio, sarà l’app stessa a suggerirci, in maniera intelligente, come realizzare la nostra valigia. Esattamente: avremo una lista viaggio con quali e quanti capi d’abbigliamento, accessori e altri oggetti dobbiamo mettere in valigia.

A noi non ci resta che eseguire il compito e goderci l’estate con estrema leggerezza!