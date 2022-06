Arriva la pillola anticoncezionale che si integra armoniosamente al corpo femminile

U n contraccettivo sicuro ed efficace, che non interferisce con il benessere dell'organismo e l’intimità di coppia

In 60 anni di "onorata carriera" la pillola anticoncezionale ha rivoluzionato la vita delle donne (e non solo). Nata nel 1951, è commercializzata dal 1958 negli USA e poi dal 1961 in Europa.

Più libertà relazionale, più autonomia nel programmare le scelte di vita, maggiore consapevolezza del proprio corpo. Tra i vantaggi che ha portato con sé la contraccezione ormonale, ci sono anche la capacità di regolarizzare e spesso di ridurre i dolori da ciclo mestruale e, in alcuni casi, di migliorare l'aspetto delle pelli acneiche.

Come innovazioni farmacologica la pillola anticoncezionale si è conquistata una posizione di prim'ordine non solo perché ha cambiato la vita di molte donne, ma anche quella degli uomini e, in generale, di molte coppie. Un vantaggio, per queste ultime, che si è concretizzato in una comunicazione più fluida tra i sessi, soprattutto per quanto riguarda le modalità e i tempi in cui si intende impostare l'eventuale progetto chiamato "famiglia".

I timori connessi alla pillola anticoncezionale

Attorno alla pillola anticoncezionale gravitano da sempre alcuni timori. Su tutti, la paura per le donne di ingrassare, seguita dalla minaccia della ritenzione idrica.

Alcune donne, poi, temono che la pillola possa far calare il desiderio sessuale e far precipitare l'umore. Chi soffre di emicrania, inoltre, ha paura che gli ormoni aggravino la frequenza e l'intensità degli attacchi emicranici.

Tutto ciò scoraggia molte donne dall'assumerla. Ma a rassicurare le donne sui timori connessi alla tradizionale pillola anticoncezionale, arriva una nuova formulazione a base di estetrolo e drospirenone.

Arriva la pillola con estrogeno naturale e progestinico

Contiene innanzi tutto estetrolo, un estrogeno naturale, sintetizzato dal fegato fetale durante la gravidanza, e drospirenone, il progestinico più simile all’ormone naturale progesterone.

Questi due componenti hanno limitati effetti sul fegato, sul profilo lipidico e sul metabolismo dei carboidrati. Inoltre, interferiscono minimamente sul peso corporeo, che resta tra i principali timori connessi alla pillola.

Ma non è tutto.

I vantaggi della nuova pillola anticoncezionale

Altri vantaggi della pillola con estrogeno naturale e progestinico riguardano la sfera emotiva, che con questa nuova formulazione non subisce alterazioni di rilievo (ricordiamo, infatti, che la paura della caduta dell'umore e del desiderio sessuale frena dal ricorso alla contraccezione ormonale).

Questa nuova formulazione, inoltre, porta vantaggi alle donne di ogni età.

Alle ragazze e giovani donne che si aprono alle prime relazioni stabili, la sua copertura contraccettiva a 24 ore assicura protezione più a lungo dal rischio di gravidanza indesiderata in caso di dimenticanza nell’assunzione della pillola. Inoltre, non diminuisce il desiderio sessuale e per questo non interferisce con l'intimità di coppia (solo in pochissimi casi è stato riportato il calo della libido o la secchezza vaginale).

Per le donne più adulte, invece, i plus sono riconducibili soprattutto alla neutralità metabolica e alla sicurezza sui parametri emostatici.

Tutti vantaggi da tenere in considerazione, dunque, e in grado anche di riabilitare la reputazione di un farmaco che, per molto tempo, è stato guardato con ansia e preoccupazione da molte donne. A scapito, spesso, della loro libertà.

Contenuto realizzato con il contributo non condizionante di Gedeon Richter Italia