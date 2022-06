Da Claudia Schiffer a Olivia Palermo: la rivincita delle ballerine

L a scarpe più amate dalle celebrity sono le ballerine: non riescono a fare a meno delle flatshoes nei look di tutti i giorni. Ecco come indossarle in modo trendy per creare degli outfit davvero trendy

La sensualità di una donna non si misura dai centimetri del tacco, fidatevi. Ma dallo stile con cui si portano quei centimetri. E da oggi non è più necessario decidere se stare dalla parte dello stiletto o delle flat shoes perché tutte, ma proprio tutte le donne, a partire ovviamente dalle celebrity, girano con un paio di ballerine. Ai piedi o nella borsa.

D'altro canto, il fascino di queste scarpe, che stanno vivendo un ennesimo, grandissimo trionfo, non sta solo nella loro comodità - è indubbiamente perfetta 365 giorni l’anno - ma soprattutto nell'eleganza e stile che regalano ad un'andatura non troppo studiata e ancheggiante. Insomma è arrivato il momento (per le poche che ancora non l'avessero fatto) di rivalutare le ballerine e farne un vero e proprio stile di vita.

Ballerine: una sola scarpa mille look

Le ballerine, nonostante vengano bistrattate in lungo e in largo e definite da alcuni uomini (ma sarà vero ora che il machismo è out?) un sono un vero simbolo di eleganza. La loro semplicità, infatti, le rende un modello perfetto per tutte le donne.

Dalla gonna a tulipano ai carrot pants, dai boyfriend jeans alla più classica delle longuette: le ballerine si abbinano davvero a tutto.

E, in un'epoca in cui il comfort è diventato fondamentale e i look "facili" all'ordine del giorno, le ballerine sono un pezzo irrinunciabile tra le trendsetter.

Si sposano perfettamente con vestitini leggeri dalle linee morbide per il giorno così come con il più elegante little-black-dress per un evento importante o una serata speciale. Con le gonne a matita (adorate da Coco Chanel e dalla principessa Diana) sono senza dubbio sinonimo di minimalismo-chic: ti bastano una camicia o una T-shirt bianca, un pull gettato sulle spalle (magari una band head en pendant) e il gioco è fatto. Con i jeans (di qualsiasi modello si tratti) oppure con un tailleur colorato sono il tocco timeless che ci vuole.

Insomma, una scelta indispensabile.

Ballerine sul Red Carpet

Se temi che le ballerine possano fare troppo "effetto paperina", pensa a Kate Moss, Karlie Kloss, Jaqueline Bessette, Alexa Chung, Claudia Schiffer, Angelina Jolie, Uma Thurman, Katie Holmes, Elle Fanning o le gemelle Olsen (se vuoi vedere tutte le star non ti resta che sfogliare le gallery) che le indossano con disinvoltura sia "on the street" che sul red carpet. Se loro puntano sulle ballerine per passare una notte all'insegna dell'eleganza e del comfort chi siamo noi per dire no?

Ballerine tra cinema e successo

C'è sempre stato e ci sarà sempre un prima e un dopo BB. Nessuno infatti, prima di Brigitte Bardot aveva portato le scarpe per la danza fuori dalle scuole di balletto o dai grandi teatri. Ma lei, che era stata anche una ballerina, aveva potuto sperimentare in prima persona la loro comodità. Così, un giorno, decise di chiedere a Madame Repetto (la prima casa produttrice di ballerine) di produrre per lei un paio di scarpe "da giorno": eleganti ma semplici, chic ed essenziali, mininal ma glam, con cui poter recitare ma anche camminare ed essere femminile. E così è stato: dopo "Et Dieu…creà la femme" - il film racconta la vita di una giovane orfana nel piccolo comune di Saint-Tropez che diventa l'oggetto del desiderio di tutti gli uomini - le ballerine non sono più uscite dalla sua vita. E da quella di tutte noi.

Ma BB non è l'unica star del passato amante delle ballerine: un'altra grande fan era Audrey Hepburn che amava queste calzature perché si intonavano perfettamente al suo stile chic e bon ton ed erano capaci di conferire una nota unica ai suoi outfit nella vita di tutti i giorni, fuori e dentro il set.

E non scordiamoci di Jacqueline Kennedy che adorava le scarpe basse perché le riteneva le calzature più eleganti in assoluto. E poi Lady Diana e Meghan Markle: tutte Cenerentole in punta di piedi.

W le balleriniste di ieri, di oggi e di domani. Perché tanto sappiamo che le ballerine non tramonteranno mai!