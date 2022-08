N iente di meglio di un abito-caftano per entrare nel clima vacanziero. Sta bene sul costume ma non solo. Qui trovi i modelli di caftano per l'estate 2022 e tante foto di star che lo indossano da cui prendere ispirazione per i tuoi outfit

Caftano, il jolly da vacanza

Il caftano sta bene sul costume e sotto il cappotto. Yves Saint Laurent lo indossava a Marrakech, conle sue amiche. Niente di meglio di un abito-caftano per entrare nel clima vacanziero. Fallo anche tu, ovunque ti trovi. Ecco i modelli di caftano che ti proponiamo per l'estate 2022:

1 di 9 - Il caftano che trovi nella collezione estiva di Camomilla Italia ha tutto per essere un jolly dell’estate: verde e fresco come una mentina, glassato di bianchi ghirigori ricamati, tutto fremente di nappine e di frange e con morbide balze danzanti. Lo indossi con gli infradito capresi, i sandali piatti lace-up. Ma anche a piedi nudi (129 euro). 2 di 9 - Caftano in voile di cotone e profili a contrasto (Tory Burch, 435 euro). 3 di 9 - Caftano in mussola di cotone (Marina Rinaldi, 280 euro). 4 di 9 - Caftano fantasia (Pierre Louis Mascia, 445 euro). 5 di 9 - Abito lungo con profondo scollo e spacco centrale (Camomilla Italia, 169 euro). 6 di 9 - Caftano di fil coupé con lurex (Gaëlle Paris, 249 euro). 7 di 9 - Abito con plastron e maniche ricamate (Beatrice .b, 309 euro). 8 di 9 - Abito di georgette (Marella, 99 euro). 9 di 9 - Abito di cotone ricamato (Gant, 249 euro).

Caftano, un abito per tutti

Si dice che in caftano ci si vesta dal 600 avanti Cristo. È stato l’abito dei sultani, dell’impero persiano e di quello ottomano. Per il Marocco è il costume tradizionale, maschile.

Poi, grazie al fashion system, è diventato l’abito d’estate delle donne chic di tutto il mondo: Grace Kelly, Jackie Kennedy, Liz Taylor. Con Talitha Getty è diventato snob, con Marta Marzotto l’abito per tutte le occasioni dopo una certa età, con i Beatles il simbolo di un cambiamento musicale, meditabondo e rivoluzionario, con Demis Roussos l’escamotage per nascondere una taglia più che abbondante. E vale ancora: con il caftano si sta bene tutti.

Star con il caftano

Il mitico caftano, nato nella Persia del 600, è arrivato ad essere uno dei capi più amati dalle star nel 2022. Così da tunica per i contadini, si è trasformato nell'oggetto del desiderio di molte celebrity. Nel nostro Paese la regina indiscussa del caftano è stata Marta Marzotto che ha fatto di questo capo un vero e proprio status symbol. Molte le sue emulatrici che oggi lo indossano per un'occasione speciale oppure nella vita di tutti i giorni per un mood boho-chic. In cotone, seta o lana, coprente o di velo impalpabile, corto o lungo fino ai piedi, oppure annodato sul davanti e lasciato lungo dietro, portato con pantaloni a sigaretta ton sur ton e ballerine a punta, o abbinato a pochette e sandali gioiello da sera con gioielli importanti, è il pezzo più trasformista degli ultimi anni. Insomma, imperdibile! Perché con il caftano non sarete mai fuori luogo.

Il caftano è ancora giusto per l’estate?

Talitha Getty, moglie del magnate John Paul Getty III, modella

e amica di Saint Laurent.

Certo che il caftano va ancora bene. E se ne possiedi di vintage ancora meglio! Io lo indosso anche d’inverno, sotto il paltò di tweed e sopra i pantaloni di pelle, con il chiodo e i camperos. Se lo porti con i jeans puoi andare ovunque. E come copricostume è la perfezione. I miei preferiti sono quelli di Talitha Getty (vedi foto sopra): aveva la casa a Marrakech vicino a quella di Yves Saint Laurent e i due vestivano sempre in caftano. Patrick Lichfield l’ha fotografata per il suo libro The most beautiful women. Trovi le foto facilmente su Internet.