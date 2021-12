5 modi in cui cani e gatti fanno bene al nostro umore, soprattutto d’inverno

Gli amici a quattro zampe hanno poteri speciali? Cani e gatti riescono sempre a strappare un sorriso e regalare positività ai loro amici umani migliorandone l'umore. Ma non di si tratta di magia, c'è una spiegazione del tutto razionale

Aprire le porte a cani e gatti è il primo passo per cambiare la propria vita. Potrà suonare esagerato ma chi ha provato l'amore di un animale non può che confermare quanto quest'espressione risulti vera. Si pensa che adottare un amico peloso possa essere un modo per "salvarlo", ma il salvataggio, il più delle volte, è nel senso contrario. Sì, perché cani e gatto fanno bene all'umore dei loro umani.

Quando si decide di adottare un animale domestico si prende un grande impegno, ma che verrà ripagato al 100%. Cani e gatti sanno donare amore, rubare sorrisi e rallegrare anche le giornate più buie. I guai che combinano sono sempre meno dei benefici che portano all'umore di tutta la famiglia. Specie nelle fredde giornate invernali, avere un micione da coccolare o un cagnolino con cui giocare può fare la differenza.

Cani e gatti sono la compagnia perfetta

Il lockdown e la pandemia ci hanno insegnato più che mai quanto sia prezioso avere compagnia. Con l'arrivo dell'inverno il tempo che si passa in casa, spesso da soli o da sole, è sempre di più, le ore di luce sempre di meno, anche questi fattori incidono sulla percezione della solitudine. Convivere con cani o gatti è ben diverso dallo stare soli. Anche nei momenti di sconforto loro ci sono, ci cercano, ci fanno sentire importanti e utili. Questo aspetto non è da sottovalutare, sentirsi legati a un animale è una forma d'amore che riempie i momenti di vuoto e di solitudine, migliorando l'umore.

Meno stress e più buon umore

Vivere con un animale domestico migliora il benessere della famiglia, a dirlo è anche la scienza. Infatti, è stato dimostrato scientificamente che convivere con cani e gatti aiuta a ridurre la pressione del sangue, ad abbassare i livelli di cortisolo. La conseguenza positiva di questi meccanismi è la riduzione dello stress, favorendo il buonumore e diminuendo le possibilità di incorrere in ansia o depressione.

Alcuni ricercatori americani hanno addirittura dimostrato con i loro studi che i gatti con le loro fusa sono in grado di fare rilasciare dopamina e serotonina nei loro amici umani. Questi ormoni aiutano a aumentare il benessere psicofisico in modo immediato. Insomma, cani e gatti fanno bene all'umore.

Una passeggiata anche nei giorni no

Quando capitano le giornate no, quelle grigie in cui la voglia di piangere e sprofondare sul divano prevalgono su tutto, i cani sono l'ancora di salvezza. Il migliore amico dell'uomo aiuta i padroni a uscire di casa, vestirsi, smetterla di piangere e trovare la calma per affrontare la passeggiata. Non bisogna mai sottovalutare l'importanza di gesti come questo nei momenti di difficoltà. D'inverno soprattutto, uscire a fare quattro passi è un ottimo modo per evitare di isolarsi, specie per chi lavora in smart working e quindi passa le giornate al computer, alienato con il pigiama addosso. In più, ci si tiene in forma.

Cani e gatti fanno bene all'umore e alla socialità

Secondo uno studio di Dog’s Trust, la compagnia di un cane rende più attraenti e facilita gli incontri con nuovi potenziali partner. Questo risultato deriva da un ampio sondaggio dove gli intervistati e le intervistate hanno dichiarato di trovare più attraenti gli sconosciuti in compagnia di un quattro zampe.

Non sappiamo se questo sia effettivamente vero, quello che possiamo affermare è che avere un animale domestico aumenta le occasioni per conoscere gente nuova. Come? Le passeggiate e il tempo libero in area cani sono un modo per attaccare bottone con padroncini. Inoltre, anche fare acquisti per il proprio cucciolo, oppure chiedere consigli in gruppi Facebook possono rivelarsi occasioni per fare conoscenze. Avere un cane o un gatto può aiutarvi a trovare argomenti per rompere il ghiaccio e vincere la timidezza.

Cani e gatti riescono sempre a far sorridere

Una volta conosciuto l'affetto di cani e gatti si può dire di avere conosciuto l'amore vero. Sinceri e autentici, gli animali offrono amore incondizionato e leale. Gli amici pelosi riescono sempre a fare sorridere la loro famiglia umana, anche nelle situazioni più stressanti. Migliorano l'umore con la loro ingenuità e la voglia di giocare e fare le coccole, che non finisce mai.

Confrontarsi con l'affetto che offrono e chiedono cani e gatti è sempre positivo. La presenza di un animale ha un'influenza positiva nella percezione dell'ambiente e rassicura, diciamo che i pet sono una sorta di punto fermo, qualcuno su cui contare sempre, perché sappiamo che da loro riceveremo sempre affetto. In più, anche di fronte ai dispetti e ai guai che combinano è difficile arrabbiarsi e si finisce sempre con il sorriso.

Solo chi vive con degli animali vi darà la conferma che state cercando: cani e gatti fanno bene all'umore. Nelle giornate no un po' di coccole con il proprio cucciolo sono l'antistress migliore per tornare sereni e ritrovare la calma.