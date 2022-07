Capelli che si spezzano in estate? 5 soluzioni da provare adesso

I tuoi capelli che si spezzano in estate? Ecco le possibile soluzioni per prevenire e sanare i danni estivi alla propria chioma

Sole, spiaggia, mare, tuffi tra le onde o in piscina. L’estate è davvero la stagione del divertimento ma anche quella in cui il corpo soffre di più. Un esempio? I capelli che si spezzano con una facilità maggiore e che, nonostante gli sforzi fatti per tenerli al sicuro, tendono a diventare secchi, sfibrati e privi della loro naturale luminosità, forza e bellezza.

Ma solo se non si conoscono quei semplici ma efficacissimi trucchi per regalare alla propria chioma tutta la salute che merita. Riportandoli a loro stato di benessere originario anche in caso di rottura. Ecco, allora, come fare per sanare e prevenire i capelli che si spezzano in estate in modo semplice e alla portata di tutte.

Detersione per capelli che si spezzano

La prima cosa da fare quando si vuole porre rimedio ai capelli che si spezzano durante l’estate (e non solo) è quella di intervenire dalle basi. Ovvero dalla detersione. Ma come, anche lo shampoo influisce sul benessere dei capelli? Certo che sì. E non si tratta solo di scegliere quello più adatto in base alla tipologia della chioma, secca, grassa, ecc.

Ma è bene anche considerare da quali ingredienti è composto e se questi sono utili a rigenerare, nutrire e rinforzare i capelli che si spezzano riportandoli al loro naturale benessere. E soprattutto scegliendo delle formulazioni delicate in grado di rispettare la struttura del capello senza eliminarne l’acqua e il sebo naturale. Indispensabili per avere forza e salute dalla radice alle punte.

Maschere nutrienti

Insieme alla detersione, un’altra validissima soluzione per trattare i capelli che si spezzano in estate è quello di applicare delle maschere mirate al risanamento delle chiome sfibrate e danneggiate. A questo scopo sono perfette quelle a base di burro di karitè, olio di mandorle o di jojoba.

Ma anche di aloe vera, olio d’oliva e di cocco, da lasciare in posa per qualche minuto e da risciacquare abbondantemente con acqua. Importante poi è non strizzare i capelli, ma tamponarli delicatamente e avvolgerli in un panno in microfibra o cotone. I migliori per non danneggiare i capelli e aiutarli a ritrovare il proprio benessere naturale.

Un pieno di avocado

Sì avete capito bene. Un ottimo alleato di bellezza per i capelli che si spezzano è l’avocado. Un alimento ricco di proprietà nutrienti e idratanti (omega 3 e vitamina E) perfette per sanare la chioma e garantirle tutta la salute che necessita per mostrarsi bella, splendente e forte.

Per usarlo vi basterà preparare una maschera utilizzando un avocado maturo che dovrete schiacciare in un contenitore. Fino a che non otterrete un composto omogeneo e liscio. A questo punto dovrete aggiungere due cucchiai di olio extra vergine di oliva, per aumentare la morbidezza del composto e l’effetto emolliente sulla chioma. Una volta fatto potrete utilizzare la maschera sulle lunghezze e tenerla in posa per circa mezz’ora, per poi risciacquare con cura e procedere con la normale detersione per capelli che si spezzano, delicata e nutriente.

Alimentazione per capelli che si spezzano

E parlando di alimenti non si può di certo non ricordare anche quanto l’alimentazione influisca sul benessere della chioma e su quanto, di conseguenza, possa far bene ai capelli che si spezzano e alla loro salute. Oltre all’avocado, infatti, tra gli alimenti utili per prendersi cura dei propri capelli spezzati ci sono quelli ricchi di:

vitamina A che si trova nel tuorlo d’uovo, nei pesci grassi e nelle verdure a foglia verde;

che si trova nel tuorlo d’uovo, nei pesci grassi e nelle verdure a foglia verde; vitamina B1 , presente in particolare nei legumi;

, presente in particolare nei legumi; la B2 che si trova nelle uova, nei broccoli, nei fagiolini e nei latticini;

che si trova nelle uova, nei broccoli, nei fagiolini e nei latticini; la vitamina B5 che fortifica il fusto ed è presente nelle uova, le arachidi, i funghi, i broccoli e il fegato;

che fortifica il fusto ed è presente nelle uova, le arachidi, i funghi, i broccoli e il fegato; vitamina B9 (acido folico) presente nelle verdure a foglia verde, nelle arance, nei legumi, nei cereali, nella frutta (limoni, kiwi, fragole), ecc.;

(acido folico) presente nelle verdure a foglia verde, nelle arance, nei legumi, nei cereali, nella frutta (limoni, kiwi, fragole), ecc.; vitamina E presente nei cereali integrali e negli oli vegetali;

oltre ai sali minerali come zinco, zolfo ma anche la taurina, l’arginina, la cistina e la lisina.

Riposare nel modo giusto

Infine, uno tra i rimedi per prevenire e diminuire i capelli che si spezzano è quello di dormire nel modo corretto. Si, avete capito bene. E non si tratta solo di riposare bene e nelle ore sufficienti ma riguarda anche il dove e come dormire, preferendo delle federe in seta in grado di avvolgere i capelli durante le ore notturne ma senza stressarli.

E magari acconciando la chioma in modo morbido, permettendo la corretta ossigenazione della stessa e impendendo che si formino nodi che favoriscono la rottura del capello.

Che dire, le possibili soluzioni per sanare una chioma danneggiata esistono e si possono attuare in modo semplice fin da subito. Almeno fino a quando non deciderete di rinvigorire la vostra chioma con un taglio ad hoc, un mezzo utilissimo per eliminare i danni estivi e per donare massima energia e forza ai capelli in vista dell’autunno.