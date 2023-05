Preparare i capelli al sole: come farlo sin da subito e con cura

E state in arrivo? SOS chioma! Ecco come preparare i capelli al sole in modo semplici e quotidiano (e senza grandi sforzi)

L’estate è alle porte e con lei anche la necessità di preparare i capelli al sole e ad affrontare i tipici problemi causati dal caldo e da tutto ciò che contraddistingue il periodo più atteso dell’anno. E in cui la chioma è maggiormente soggetta a stress di ogni tipo.

Ma come si fa, fin da ora, a prevenire i possibili danni a cui possono essere soggetti i capelli durante la stagione calda? Ovviamente prendendosene cura nel modo corretto e attuando quei piccoli ma utilissimi stratagemmi di bellezza e salute capaci di preservare la chioma e garantirle tutto il benessere naturale che merita e che sempre dovrebbe avere. Ecco allora come preparare i capelli al sole in poche semplici mosse da vere professioniste.

Parola d’ordine, protezione

La prima cosa a cui pensare quando si tratta di preparare i capelli al sole che riceveranno da qui in avanti, è come proteggerli in ogni momento della giornata. E soprattutto ovunque voi siate. Ecco perché è importante schermare la chioma fin da ora con dei prodotti appositi per combattere i raggi UV e creare una barriera tra loro e i vostri capelli. Come?

Optando per:

mousse apposite per proteggere le lunghezze;

oli protettivi utili a idratare la chioma e schermarla dagli agenti esterni;

utili a idratare la chioma e schermarla dagli agenti esterni; creme con protezione anti UV, che oltre a nutrire e proteggere il capello generano un effetto bagnato super cool;

che oltre a nutrire e proteggere il capello generano un effetto bagnato super cool; spray da vaporizzare in modo uniforme sulla chioma e garantirle leggerezza e il massimo della protezione.

Preparare i capelli durante la detersione

Un altro aspetto da valutare quando si vuole iniziare a preparare i capelli al clima estivo è quello di agire dalle abitudini e da quei gesti che abitualmente si compiono senza darci peso. Come il lavaggio. Per renderlo davvero efficace e far sì che la chioma ne esca sana, forte e pronta ad affrontare anche il sole più cocente, è bene imparare a non frizionare la chioma una volta lavata.

Ma tamponarla con un panno in microfibra o addirittura una maglia in cotone. In modo da catturare l’acqua in eccesso senza stressare la chioma. Oltre poi a pettinare le lunghezze con in pettine in legno a denti larghi. Utile per districare anche i nodi peggiori ma senza rovinare le fibre del capello.

Maschere a go go

Altra astuzia di vera bellezza e utile a preparare i capelli al sole, poi, è quella di applicare una volta alla settimana delle maschere ristrutturanti, idratanti, protettive, nutrienti.

E tutto ciò che può garantire equilibrio e benessere alla chioma nella sua interezza.

Capelli sani e pronti al sole? Evitate il phon

Se durante l’inverno le basse temperature lo rendono quasi obbligatorio, con la bella stagione tutto cambia e il phon può essere abbandonato (o per lo meno ridotto).

Un ottimo modo per preservare la chioma e non sottoporla a stress inutili che andrebbero a renderla maggiormente vulnerabile all’azione del sole e a tutti i suoi danni. Ecco perché, se il vostro obiettivo è preparare i capelli al sole, è bene iniziare fin da ora a lasciarli asciugare all’aria aperta, liberi e totalmente al naturale. E magari optando per un look di tendenza come i capelli effetto bagnato.

Si a cappelli, bandane e foulard

Oltre a essere super stilosi e a garantirvi un look da vere icone fashion, un bello shopping di cappelli, foulard e bandane, potrebbe davvero fare al caso vostro, sia per proteggere la chioma che per prepararla per affrontare il sole. Impedendole di danneggiarsi o sfibrarsi prima del tempo.

E questo è importante che si faccia prima di trovarsi in spiaggia e sotto il sole di agosto. Meglio prevenire e acquistare i modelli più belli già da ora. Per una chioma e un look da urlo.

Curate l’alimentazione

Ecco che la vera alleata per il benessere dei vostri capelli è ancora lei, l’alimentazione. Ma cosa è bene mangiare per preparare i capelli al sole e proteggerli H24? Ovviamente frutta e verdura meglio se di colore arancio come le carote, la zucca, i peperoni, arance, ecc. Ricchi di beta carotene. Ma anche:

la frutta secca come noci e mandorle;

i legumi in particolare lenticchie e fagioli;

gli spinaci ricchi di Omega 3 e vitamina E;

e vitamina E; il salmone che contiene Omega 3, vitamina D e ferro;

ecc.

Tutti alimenti utili a proteggere e rinforzare la chioma. Preparandola al sole con un pieno di salute che sarà impossibile intaccare. Garantendole un benessere totale e tutta la bellezza che si merita di avere e di mostrare anche sotto il sole estivo.

Per preparare i capelli al caldo estivo, sbizzarritevi con impacchi fai da te. Le ricette per preparare in casa le maschere per la vostra chioma sono tantissime. Per i capelli danneggiati, per esempio, un ottimo impacco si può realizzare con una banana molto matura che, una volta schiacciata, dovete unire a due cucchiai di miele e qualche goccia di olio di mandorle: applicate il composto per mezz’ora e poi procedete con il risciacquo. Uova e yogurt, insieme con qualche goccia di aceto di mele, sono invece un impacco perfetto per chi ha i capelli secchi, mentre yogurt e olio d’oliva vi aiuteranno se avete i capelli crespi.

Tagliare i capelli in primavera

Che tagliare i capelli sia utile per rinforzarli è un mito ormai sfatato da tempo. Ma certamente va detto che accorciare le lunghezze in primavera in vista dell’estate vi aiuterà in diversi modi. Innanzitutto ad avere le chiome più in ordine: avrete infatti eliminato le doppie punte e i vostri capelli, già stressati dal cambio di stagione, appariranno così meno sfibrati e più corposi. Poi dare una spuntatina e sfoltirli è un ottimo rimedio contro il caldo e vi aiuterà a tenere le chiome a bada e controllare meglio la sudorazione.