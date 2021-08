L e alte temperature e il gran caldo estivo possono favorire l'eccesso di sebo ed è quindi importante che te ne prenda cura in maniera più attenta perché i capelli siano sempre sani e brillanti. Vediamo insieme alcuni consigli per occupartene al meglio durante i mesi estivi

I capelli grassi possono essere causati da diversi fattori. Uno squilibrio ormonale, una dieta scorretta, l'assunzione di determinati farmaci o i lavaggi scorretti con prodotti inadeguati per il tuo tipo di cuoio capelluto. Diventa quindi importante che te ne prenda cura in modo piuttosto attento, per non rischiare di danneggiarli e anche per averli sempre sani e luminosi.

Attraverso questi stratagemmi che stiamo per indicarti, puoi tenere a bada i capelli grassi durante i mesi estivi, quelli in cui sono più esposti alla salsedine e allo stress delle alte temperature. Scopriamo insieme quello che puoi fare per avere una chioma perfetta anche quando il tempo non è dalla tua parte.

Diminuisci il consumo di cibi grassi

Questo consiglio è valido in tutte le stagioni, ma in estate diventa fondamentale fare attenzione alla dieta e limitare il consumo di cibi grassi per non favorire l'eccesso di sebo e danneggiare i capelli. Rinunciarvi non è poi così difficile, se si pensa che le alte temperature riducono l'appetito e anche il desiderio di mangiare qualcosa di troppo "pesante".

Via libera, invece, a frutta e verdura. L'apporto di vitamine è infatti indispensabile per la salute dei capelli e per regolare la produzione di sebo. Consumale con moderazione ma in quantità maggiore rispetto alle altre stagioni. Inoltre, sono gradevoli da portare in tavola per un pasto sano e leggero.

Il consumo di alcoolici, inoltre, è da evitare assolutamente, mentre è una buona abitudine quella di idratarsi correttamente e bere almeno due litri d'acqua al giorno. Un'idratazione corretta garantisce capelli sani e luminosi ma anche una pelle perfetta ed elastica.

Usa uno shampoo delicato

In estate, aumenta la produzione di sebo e, con esso, anche la necessità di lavare i capelli con maggiore frequenza. Per questo, devi prestare molta attenzione ai prodotti che utilizzi per la detersione, senza fare ricorso a shampoo troppo aggressivi che possono addirittura peggiorare la situazione. Tieni presente che i capelli grassi non andrebbero lavati per più di tre volte alla settimana.

Preferisci lozioni a base di oli e che siano in grado di pulire il cuoio capelluto con delicatezza. Agisci con decisione e con movimenti circolari. Risciacqua subito e ripeti l'operazione, questa volta lasciando agire il prodotto sui capelli e la cute per qualche minuto. Fai due lavaggi solo se ritieni che sia strettamente necessario. Nel conto dei lavaggi settimanali, programmane anche uno con un trattamento delicato.

Ricorda di risciacquarli accuratamente con acqua dolce dopo una giornata di mare o in piscina. L'azione della salsedine e del cloro non è positiva per la tua chioma, oltre a costringerti a ridurre la frequenza di lavaggio dei capelli.

Attenzione a phon e piastra

L'asciugatura dei capelli in estate è una nota dolente. Devi certamente evitare le alte temperature (non è poi così difficile) e tamponare la chioma con l'asciugamano prima di procedere con l'aria calda. Usa il phon al minimo della temperatura e della potenza, per non danneggiare i capelli e per non favorire la produzione di sebo in eccesso.

Lo stesso discorso vale per l'utilizzo della piastra, della quale non devi abusare in estate e - auspicabilmente - in nessuna stagione. Il calore elevato può infatti danneggiare la chioma, oltre a generare quell'effetto lucido (negativo) che è antiestetico e non fa bene ai capelli.

Limita l'uso di cera e gel

I prodotti per lo styling sono i nemici numero uno dei capelli grassi, soprattutto se in formulazioni non adeguate. Se non puoi farne a meno, allora scegline uno che sia delicato e poco aggressivo. Preferisci le acconciature naturali, che stanno bene con il caldo e con la bella stagione.

Se hai i capelli corti e quindi necessiti di questi prodotti, puoi provare a evitarli usando fasce pratiche e coloratissime. Stratagemma degli stratagemmi, invece, è quello di coprire la chioma con un cappello in fibra naturale che è anche un toccasana per coprirsi dal sole e per minimizzare gli effetti negativi dei raggi UV.

Fai impacchi di maschere naturali

Se le temperature elevate non rappresentano un vantaggio, c'è però la natura che ti viene in soccorso. Per ridurre l'eccesso di sebo puoi applicare una maschera all'argilla, che è in grado di assorbire il grasso. Grazie alle sue proprietà, questo tipo di impacco può essere ripetuto con una certa frequenza.

Decidi il numero di maschere da fare in un dato periodo in base alle condizioni dei tuoi capelli. Puoi anche scegliere di incrementarli con una maschera a settimana invece di una ogni 15 giorni.

Se ami i profumi freschi, invece, la soluzione per te potrebbe essere quella di applicare un impacco a base di limone e menta: un vero toccasana per il cuoio capelluto e per dare un boost all'azione sebo-regolatrice degli altri prodotti che usi abitualmente. Ricorda che tutti i trattamenti rappresentano uno stress per la tua chioma e, quindi, devi stare attenta a programmarli con accuratezza.