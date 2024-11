I tuoi capelli si sporcano facilmente e vuoi sempre averli in ordine? Si dice che insaponarli troppo frequentemente faccia male alla cute e rischia di indebolire la chioma, ma allora quante volte lavare i capelli e con quali prodotti?

Capelli da favola: il lavaggio giusto

I capelli costituiscono da sempre una fonte di seduzione e vederli sani e lucenti è un sogno di tutti, sia uomini che donne. Bisogna sempre trattarli con cura, come faremmo con qualsiasi altra parte del nostro corpo, perché sono i primi a risentire di qualsiasi alterazione del nostro stato di salute. Lo stress in primis si ripercuote sulla loro lucentezza. Le nostre giornate sono spesso caratterizzate dalla frenesia della quotidianità; infatti, dobbiamo fare i conti, ogni giorno, con il tempo a nostra disposizione da dividere con il lavoro, la famiglia, la casa e la spesa. Per ottenere una chioma bella, ma anche sana, è fondamentale saper lavare correttamente i capelli, per mantenerli sempre belli, forti e puliti; ma ciò che è veramente importante è saper fare lo shampoo correttamente e con i prodotti adatti, altrimenti non avremo i risultati sperati.

Come lavare i capelli

Saper eseguire un adeguato lavaggio dei capelli è un ottimo modo per mantenerli sani e lucenti. Quante volte dopo aver lavato i capelli abbiamo ottenuto dei risultati disastrosi: crespi, senza luce e rovinati. Prima di recarsi da un parrucchiere in preda alla disperazione, segui i nostri consigli.

Lo shampoo giusto

Cerca di acquistare dei prodotti naturali che non aggrediscano la cute e dal pH più vicino alla tua pelle.

Prima bisogna spazzolare

Per ottenere una chioma lucente e, soprattutto, sana è essenziale capire come lavare i capelli adeguatamente. Prima di procedere con il dovuto lavaggio dei capelli è fondamentale spazzolarli in modo da togliere tutti i nodi presenti e poi bisogna comprare dei prodotti che non creino troppa schiuma poiché se risulta essere eccessiva essa tende ad aggredire il cuoio capelluto. Ora possiamo procedere al lavaggio.

Il lavaggio

Per sfoggiare una chioma pulita e profumata fare uno shampoo non è sufficiente: è fondamentale anche il mondo in cui lo applichi. Prenditi del tempo: ricorda che il prodotto agisce principalmente sul cuoio capelluto e l’effetto “unto” spesso è causato dalle radici, che non vengono lavate con cura. Come prima cosa bisogna mettere un po’ di shampoo sulla mano e allungarlo con dell’acqua e poi metterlo sui capelli. Per pulire in modo efficace la cute e, in modo particolare la lunghezza bisogna effettuare dei movimenti circolari che ricoprano tutta la chioma. Attenzione bisogna massaggiare in modo lento affinché vengono curate tutte le parti. Dopo questo passaggio bisogna concentrarsi sull’uso dei polpastrelli sul cuoio capelluto, perché anche in caso bisogna fare attenzione ai movimenti. È importante massaggiare bene il cuoio capelluto, ma anche dietro le orecchie e il collo, ovvero le zone in cui si suda maggiormente.

Quanto shampoo usare

Non esagerare neppure con la quantità di shampoo: metterne troppo, infatti, rischia di appesantire i capelli, oltre ad allungare i tempi di risciacquo. Per un’applicazione facile e dal risultato impeccabile, i consigli sono due: comincia bagnando con cura la chioma e poi diluisci lo shampoo in una tazzina da caffè. In questo modo, otterrai un’emulsione più fluida, che facilita l’applicazione.

Sappi, inoltre, che il lavaggio deve dividersi in due step: una prima applicazione rimuove impurità e sudore, mentre la seconda svolge un’azione curativa. Ricordati poi di rispettare i tempi di posa, lasciando agire per qualche minuto (soprattutto in caso di capelli grassi o cuoio capelluto irritato).

Il risciacquo

Adesso è l’ora del risciacquo, momento importantissimo: se non viene fatto in maniera accurata, rende i capelli opachi e appesantiti, compromettendo la piega. Attenta anche alla temperatura dell’acqua: se non vuoi danneggiare i capelli, evita gli estremi. Una temperatura media è l’ideale: scegli allora l’acqua tiepida per il lavaggio e solo alla fine fai un risciacquo con acqua fresca per chiudere le squame dei capelli e renderli più lucidi. La fase del risciacquo è fondamentale: è importante, infatti, togliere qualsiasi residuo di shampoo.

Il balsamo

Per idratare e ammorbidire i capelli non dovresti mai dimenticare il balsamo, che nutre e districa la tua chioma. È il prodotto giusto in qualsiasi stagione: idrata i capelli quando il freddo si fa sentire e li rende più corposi quando il sole tende a spegnerli e seccarli. Non metterlo direttamente sul cuoio capelluto e lascia agire giusto per un minuto. Dopodiché procedi con il risciacquo. Per un’applicazione impeccabile e dei capelli setosi, usa il pettine a denti larghi.

L’asciugatura

Curata la fase di lavaggio, arriva il momento di prestare la dovuta attenzione all’asciugatura: è un altro step imprescindibile per sfoggiare una chioma impeccabile. Finito di lavare i capelli, evita di strofinarli: i capelli devono essere asciugati dapprima tamponandoli con un asciugamano morbido, magari avvolto come fosse un turbante. In tal modo tutta l’acqua in eccesso verrà eliminata senza stressare i capelli in modo eccessivo. Assolutamente proibito strofinare i capelli tra loro e contro l’asciugamano: si danneggerebbero. Successivamente si passa all’asciugatura vera e propria utilizzando un asciugacapelli con una potenza media e bisogna limitare il più possibile l’uso di spazzole e piastre per acconciature. Non asciugare bene i capelli danneggia il risultato della piega e potrebbe irritare il cuoio capelluto. Quindi non andare mai a letto con i capelli bagnati, neppure quando il caldo estivo diventa insopportabile. Le lunghezze bagnate, infatti, tenderanno a macerare e possono causare irritazione e forfora, fino a possibili eczemi del cuoio capelluto.

Quanto lavare i capelli

Ogni quanto bisogna lavare i capelli per averli splendenti? La prima regola da sapere è che non esistono regole fisse, ma dipende tutto dai tuoi capelli. Hai una chioma riccia o liscia? I capelli sono grassi, secchi, sottili o spessi? A ogni caratteristica corrispondono consigli differenti. Ma non temere: è certo che tenere puliti i capelli – indipendentemente dalle loro qualità – sia essenziale per averli sempre in salute. Lavare regolamentare i capelli, infatti, ne favorisce la crescita, evita l’accumulo di sporco e protegge dalle dermatiti il tuo cuoio capelluto. Non lavarli, invece, causa non solo nodi, ma anche possibili problemi di secchezza e perdita di capelli. A seconda del capello è bene conoscere le tempistiche di lavaggio, quindi sapere se è meglio lavarli ogni giorno o pazientare un po’. I capelli grassi, per esempio, dovranno essere lavati prima rispetto a quelli secchi.

Lo stesso vale per i capelli sottili, che normalmente necessitano più lavaggi rispetto a quelli grossi. È importante conoscere le caratteristiche dei propri capelli e sapere ogni quanto lavarli, ma non solo: per tenerli forti e in salute, devi abbinare lo shampoo migliore. In mezzo a tanti consigli però, devi tenere conto di molte altre variabili. A seconda delle attività svolte durante la giornata o in base ad altri fattori personali, la frequenza dei lavaggi può variare. Se fai sport, per esempio, il sudore potrebbe rovinare i tuoi capelli e dovrai lavarli quanto prima. Togliere il sebo, la pelle secca e la sporcizia ambientale, aiuta a mantenere i follicoli sani e favorisce la circolazione e l’ossigenazione sanguigna, rendendo i capelli più forti.

Il lavaggio giusto per ogni tipo di capello

Di norma, se i tuoi capelli non hanno problemi specifici, è bene lavarli ogni 2/3 giorni. In caso di capelli grassi, lavali ogni giorno: è utile per prevenire l’accumulo di sporco. Se hai capelli secchi e non sai come gestirli, ecco il consiglio per te: lo shampoo è meglio farlo ogni 5/7 giorni. Per tenerli in salute, puoi usare oli naturali: affinché agiscano al meglio, è necessario farli assorbire il più a lungo possibile. Da evitare, invece, uno shampoo chiarificante: meglio usarne uno neutro. Se le onde muovono i tuoi capelli, è bene seguire altre regole ancora. In caso di capelli ricci o mossi, infatti, puoi fare lo shampoo una volta a settimana. Se restano puliti, puoi lavarli addirittura una sola volta ogni due settimane. Se noti invece capelli troppo sporchi, puoi lavarli fino a un massimo di due volte a settimana.

I capelli sottili andrebbero lavati ogni 2 giorni, affinché abbiano a disposizione la giusta umidità per crescere. Inoltre, se fai uso di oli, lavarli con regolarità significa proteggere i tuoi capelli fini. In questo modo, infatti, eviterai di appesantirli ed eliminerai quell’odiato effetto piatto. Al contrario, per i capelli grossi è sufficiente lo shampoo una volta a settimana. Con loro texture più compatta, infatti, tendono a trattenere l’umidità. Per i capelli crespi gli esperti non hanno dubbi: meglio non lavarli di frequente per favorirne una crescita migliore. Quindi prova a lavarli solo una volta a settimana. In tal caso, inoltre, è bene aggiungere una buona dose di balsamo, utile per districare i nodi che riempiono i tuoi capelli.

Il lavaggio a secco

Hai mai provato lo shampoo secco? In caso di emergenza, può essere un vero toccasana. Per esempio, se fissi un appuntamento all’ultimo minuto e non hai tempo di lavare i capelli, ecco che lo shampoo secco ti viene in soccorso, migliorando l’aspetto della tua chioma. Tuttavia, non andrebbe usato quando i capelli sono sporchi: al contrario, usalo tra uno shampoo e l’altro sui capelli puliti, per tardare il prossimo lavaggio.

Leggi anche Calico hair: torna il trend dei capelli multicolor