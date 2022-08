Capelli lisci o ricci: lo styling anti crespo dell’estate

Q uando si è in vacanza i capelli lisci e quelli mossi se la vedono con un nemico comune: il crespo. Che però puoi tenere a bada con le attenzioni e i prodotti che ti suggeriamo

Capelli lisci

Capelli lisci: come ottenere l'effetto seta

Se hai i capelli lisci e, anche in estate, il tuo obiettivo è avere un liscio a piombo, senza traccia di crespo, prima di tutto lava i capelli con prodotti mirati, per esempio a base di cheratina o proteine della seta. Sì anche a shampoo e balsamo doposole, efficaci per eliminare i residui di salsedine e sabbia e ammorbidire il fusto. Fai l’ultimo risciacquo con acqua fredda, che chiude le squame e lucida. Prima di passare la piastra, picchietta qualche goccia di olio: nutre e rigenera e, se lo scegli in versione termoprotettore, scherma anche dagli effetti disseccanti del calore. Raccogli i capelli in una coda? Tampona su attaccature e lunghezze una cera leggera.

Qui trovi i prodotti utili se hai i capelli lisci:

1 di 7 - Acconciature liscia, Christian Dior 2022. 2 di 7 - Contro il crespo, c’è Honey Infused Hair Oil di Gisou (da 22 euro, da Sephora). 3 di 7 - Biotina e proteine della seta idrolizzate nello Shampoo Morbidi&Setosi Pro-V Miracles di Pantene (5,99 euro). 4 di 7 - Gli elastici Electric Geometric di Jean Louis David (4,90 euro il set da 16 pezzi) non spezzano il fusto. 5 di 7 - Il Trattamento Pre-Lavaggio 14 Days No-Frizz di Biopoint (12,50 euro) leviga le cuticole. 6 di 7 - Formula clean per Soft Mask Biocean di Alama Professional (6,90 euro) che lascia i capelli morbidi e leggeri. 7 di 7 - Sfilata Yanina Couture, backstage.

Star con i capelli lisci

Ipa 1 di 20 Ipa 2 di 20 Ipa 3 di 20 Ipa 4 di 20 Ipa 5 di 20 Ipa 6 di 20 Ipa 7 di 20 Ipa 8 di 20 Ipa 9 di 20 Ipa 10 di 20 Ipa 11 di 20 Ipa 12 di 20 Ipa 13 di 20 Ipa 14 di 20 Ipa 15 di 20 Ipa 16 di 20 Ipa 17 di 20 Ipa 18 di 20 Ipa 19 di 20 Ipa 20 di 20

Capelli ricci

Capelli ricci: come ottenere l'effetto elastico

Sole, sale, sabbia e vento. Un mix che non fa bene ai capelli mossi: crespo e secchezza aumentano, il riccio perde definizione. Vai di shampoo e maschere emollienti e nutrienti a base di oli (ottimi argan e cocco) o di burro di karité. Poi, sulle ciocche umide, applica dalle radici alle punte una crema o un siero disciplinante che crea un film antiumidità e antifrizz, rendendo più elastici e scolpiti i capelli. Fai asciugare all’aria se ami le beach waves, usa il diffusore se vuoi una cascata di riccioli. Resta qualche ciocca ribelle? Fissala con una mollettina o con un gel modellante.

Se hai i capelli ricci o mossi, usa questi prodotti e questi accessori:

1 di 9 - Acconciature riccia, Versace. 2 di 9 - Curl Gelée Nutriplenish di Aveda (34 euro, in salone), con oli bio di melograno e cocco, idrata e definisce bene onde, ricci a spirale e boccoli. 3 di 9 - Uno spray che ravviva i ricci senza appesantirli: Refresh Absolu Curl Manifesto di Kérastase (31 euro, in salone). 4 di 9 - La Crème Bouclante e Nutritive Sublime Curl di René Furterer (24,90 euro, in farmacia) avvolge il riccio in un film antiumidità. 5 di 9 - Sfilata Sergio Hudson, backstage. 6 di 9 - Mollettina con strass e perline di Emanuela Biffoli (20 euro, set da 3, su biffoliofficial.it). 7 di 9 - Mouth Hair Clip di & Other Stories (7 euro). 8 di 9 - Con estratto di miele di manuka, A Curl Can Dream Total Results di Matrix (19 euro, in salone) idrata le ciocche. 9 di 9 - Maschera Detox Curl Balance di Divina BLK (29 euro) rigenera la fibra dei ricci con burro di karité ed estratti di aloe bio.

Star con i capelli ricci

Ipa 1 di 18 Ipa 2 di 18 Ipa 3 di 18 Ipa 4 di 18 Ipa 5 di 18 Ipa 6 di 18 Ipa 7 di 18 Ipa 8 di 18 Ipa 9 di 18 Ipa 10 di 18 Ipa 11 di 18 Ipa 12 di 18 Ipa 13 di 18 Ipa 14 di 18 Ipa 15 di 18 Ipa 16 di 18 Ipa 17 di 18 Ipa 18 di 18