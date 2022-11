I cappotti per l’inverno 2022-2023: colori e tendenze

P ronte all’acquisto più atteso dell’inverno? Il cappotto si sceglie in base alle tendenze della moda, a ciò che ci fa piacere indossare, ma anche alla fisicità. Ecco la guida per scegliere il modello più adatto

Da novembre a febbraio non c'è nessun capo in grado di eguagliare il cappotto: assicura da mattina a sera look impeccabili e sofisticati. Indipendentemente da tagli, fantasie e modelli. Perché è riuscito negli anni a mantenere, pur seguendo le tendenze della moda, la sua essenza iconica.

Insomma un passepartout che regala subito un’allure sofisticata a chi lo indossa. Veste alla perfezione sia su un completo maschile, sia su un abito da sera oppure un paio di jeans, T-shirt e sneakers. La sua trasversalità lo rende un investimento perfetto per la stagione fredda. Da tirare fuori dall’armadio anno dopo anno.

Le star adorano la versione in pelle

Le star adorano il cappotto in pelle (o ecopelle se si preferisce) perché dona carattere, personalità e forza ad ogni look. Ed ecco perché, anche se le mode cambiano, le leather jacket restano sempre un capo must have. Sulle passerelle degli stilisti così come nel nostro guardaroba. La modella Kendall Jenner ha spiegato in una recente intervista perché non potrebbe mai più fare a meno del suo trench in pelle bicolor bianco e nero.

«Intanto amo l'odore che emana: inconfondibile», racconta la top che precisa anche come «Avere una giacca in vera pelle vuol dire avere un soprabito adatto ad ogni occasione. Questo capo può essere abbinato con estrema facilità ad ogni look. Perfetto per gli outfit più sportivi, completa con grinta anche quelli più eleganti. Inoltre la fast fashion ci ha insegnato ad acquistare capi usa e getta, la pelle invece ci aiuta a riscoprire il fascino del tempo: questo materiale è robusto e resistente, oltre che trendy e contemporaneo. Il capo in pelle è un grande classico, ma anche trendy e contemporaneo».

Bianco e nero è cool

Che si tratti di principe di Galles, rombi, quadri, pied de poule oppure di un gioco melange di nuance, il matrimonio dei tradizionali bianchi è neri resta vincente e amatissimo dalle celebrity hollywoodiane.

Viva il cappottino

Se avete la fortuna di essere alte potete optare per modelli lunghi fino ai piedi e oversize dal tocco davvero cool. Al contrario, se siete invece "petite" come Olivia Palermo o Julianne Moore, l’obbiettivo è quello di conquistare, almeno visivamente, qualche centimetro in più. E il cappotto invernale ideale è un modello corto dal taglio sartoriale. Mi raccomando, evitate ricami colorati, motivi orizzontali o stampe damascate: risulterebbero controproducenti andando ad appesantire ed accorciare ulteriormente la silhouette. Meglio un colorblock!

White winter

Il bianco è un colore luminoso, sempre elegante, facile da abbinare e adatto ad ogni tipo di carnagione: il bianco è una delle tonalità preferite dal mondo del cinema e della moda, che questo inverno lo caldeggia soprattutto in versione total white. Non solo cappotto quindi, ma anche maglioni, abiti, gonne e pantaloni per un look da diva.

Un "cammello" è per sempre

Le tendenze moda cambiano ma, chissà come mai, il cappotto cammello rimane una delle poche certezze. Molto più del nero (troppo rigoroso, austero e "funebre" dopo due stagioni passate tra lockdown e smartworking). Il cammello, così caldo e avvolgente è in grado di illuminare qualsiasi look. E il bello è che potete sceglierlo in svariate nuance - dal più delicato sabbia fino al caramello fino al biscotto - e texture (cashmere o lana).

Lo stile scozzese

L'unica valida alternativa al nero e al bianco? Ovviamente le fantasie check, eleganti e versatili, dallo stile super British. Sulle passerelle il tartan scozzese o il pregiato Principe di Galles hanno raggiunto picchi di femminilità strepitosi, con silhouette che spaziano da quelle oversize come la protagonista di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, ai design più sagomati, avvolgenti e chic di Anna Wintour.

Lungo alla caviglia

L'extra-long-coat quest'inverno prende il sopravvento su qualsiasi altro modello di cappotto: si tratta infatti di una scelta adatta a tutte le "forme" di femminilità.

Se si ha un fisico a pera, ossia con busto magro e fianchi pronunciati, i modelli più donanti sono quelli svasati nella parte inferiore che non segnano là dove il proprio corpo si allarga e valorizzano la vita e le spalle.

Se invece la "bodyshape" è a rettangolo bisogna puntare su cappotti che creino volumi e disegnino la silhouette. Sì quindi ai modelli a uovo dalla vestibilità maschile. Infine per chi ha un decollete prosperoso il segreto sta tutto nelle proporzioni. Il cappotto invernale perfetto ha quindi linee morbide, che cadono dritte senza mortificare la silhouette. Attenzione però a non cadere in tentazione: i modelli ad accappatoio con cintura o doppiopetto sono da evitare assolutamente.