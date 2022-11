Kate Middleton sfoggia il must-have dell’autunno: il cappotto cammello

L a principessa di Galles ha scelto un look monocolore cammello perfetto per tornare al lavoro dopo la pausa dedicata a figli. Un classico che non passa mai di moda. E che molte star adorano

Kate Middleton non sbaglia un colpo: per la visita a Scarborough, organizzata per raccogliere fondi da destinare alla salute mentale dei giovani, una causa che lei e William hanno molto a cuore, ha scelto un total look color cammello sofisticato ed estremamente chic. Il cappotto è di Max&Co e costa 526 euro. Kate lo ha indossato sopra un elegantissimo abito in maglia a collo alto di Gabriela Hearst, cintura Boden, minibag DeMellier, décolleté nude Ralph Lauren e orecchini Accessorize.

La scelta della principessa di Galles

La Principessa di Galles, con il suo look monocromatico, conferma che in un guardaroba non può assolutamente mancare un cappotto color cammello per esaltare la bellezza di ciascuna di noi. Questa sfumatura neutra, calda e dolce, è una perfetta alternativa ai classici blu e nero, ed è carica di charme. Come dimostra Kate Middleton, che lo ha scelto in più di una occasione.

Cappotto cammello: la star dell'autunno

Le tendenze moda cambiano. Ogni anno. Ogni stagione. Eppure, chissà come mai, il cappotto cammello rimane una delle poche certezze del freddo. Molto più del nero (troppo rigoroso, austero e "funebre" dopo due stagioni passate tra lockdown e smartworking). Il cammello, così caldo e avvolgente è in grado di illuminare qualsiasi look. E il bello è che potete sceglierlo in svariate nuance - dal più delicato sabbia fino al caramello e al biscotto - e texture (cashmere o lana) ma l'orlo non deve mai "salire" sopra il ginocchio. È questo il segreto per trasformarlo in un capo statement. E le celebrity lo sanno molto bene.

Perché scegliere il cappotto cammello

Perché scegliere un cappotto cammello? Innanzitutto perché è perfetto da mattina a sera: ideale per andare in ufficio sopra un completo maschile o un tailleur iperfemminile, ma anche per essere appoggiato delicatamente sulle spalle sopra a un leggerissimo abito da sera. Ed è il perfetto tocco casual se abbinato a jeans, blazer e mocassini.

