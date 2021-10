Una casa autunnale in pochi passi: tutti i consigli per renderla perfetta

M ateriali ispirati alla natura, colori caldi e texture soffici che invitano al relax. Una candela profumata, una tazza di cioccolata calda, e la tua casa autunnale è pronta per vivere davvero

Il cambio di stagione è un momento di grande fascino che tutti desideriamo portare anche all’interno delle mura domestiche. Una casa autunnale vive delle sfumature calde delle foglie, della texture delle coperte sul divano e in tutti quegli elementi che trasformano la casa in un piccolo paradiso dove rifugiarsi quando cala la sera.

In questo articolo ti forniamo tutti i consigli che hai sempre sognato per arredare la tua casa con le suggestioni dell’autunno. L’obiettivo è l’armonia: che tu voglia mantenere questo design tutto l’anno o solo per qualche mese, non importa: il risultato sarà comunque suggestivo.

L’atmosfera accogliente che ami in una casa autunnale

Quando si parla di casa autunnale non possiamo fare a meno di ricondurre ogni nostra scelta d’arredamento a due parole chiave in particolare. Accogliente e confortevole. Se gli elementi e i complementi che andrai a scegliere risponderanno a questa descrizione, non potrai dire di avere sbagliato. È vero, possiamo parlare di palette, di colori, di nuance, sfumature e vibrazioni. Quello che conta davvero però è il modo in cui ogni elemento ci fa sentire. Se la tua casa ti fa sentire protetta e sicura, e ti invoglia a prenderti cura di lei e di te, hai ottenuto il risultato desiderato. Specialmente in questa stagione così particolare, dove i primi freddi si introducono in casa e c’è bisogno di fare attenzione per non prendere una brutta influenza. Se però avessi bisogno di una linea ideale di colori, ci sentiremmo di consigliarti il rosso, l’arancione, l’ocra, il bordeaux, il marrone e il nero.

Partiamo dagli elementi d’arredo che ci piacciono: candele come se piovessero, profumate o meno, capaci di creare un’atmosfera deliziosa in qualsiasi stanza. Che sia una da collocare su uno specchio per giocare con i riflessi luminosi o tantissime, non ha importanza. Quello che conta è come questo elemento vi fa sentire. Anche il centrotavola chiamerà a gran voce: scegli un pezzo che si armonizzi con i colori delle tende e dei tessuti nell’ambiente, e sfrutta la bellezza delle texture naturali per un risultato davvero autunnale.

Foglie secche in autunno? Avanguardia pura

Con questo titolo, le più avvedute di voi avranno colto la citazione (sapientemente storpiata) di Amanda Priestley (Meryl Streep) ne Il Diavolo Veste Prada. Questa affermazione piuttosto ironica faceva originariamente riferimento al fatto che i fiori, a primavera, non sono poi una grande innovazione. Aldilà del gusto personale, che dovrebbe sempre collocarsi al primo posto nella realizzazione di un arredamento che ci si appropri, pensiamo fuori dalla scatola. Siamo qui apposta, no?

Hai mai visto un mazzo di cortaderia selloana? La chiamano erba delle Pampas, e si tratta di una pianta ornamentale decorativa che, con la sua voluminosa bellezza, porterà l’autunno in casa tua. Puoi metterla in un vaso particolare, ma andrà benissimo anche il vetro trasparente. Il risultato sarà un complemento d’arredo che rende l’atmosfera stagionale, ma funziona anche negli altri mesi dell’anno. Elegante, sofisticata e piena di struttura, l’erba delle Pampas riempie di calore l’ambiente che la accoglie.

Casa autunnale: focus sul divano

Che tu disponga di un divano bianco oppure un modello più univoco, non ha alcuna importanza. Ciò che conta è che la casa autunnale dovrebbe spostare i suoi focus sulle zone a uso frequente. Se la primavera e l’estate le abbiamo trascorse in giardino, con l’autunno il divano torna ad essere un grande protagonista. Ed è qui che, secondo noi, si possono apportare piccoli cambiamenti che sapranno fare la differenza in un contesto di ri-arredo. Il cambio dei cuscini, sfruttando texture e palette stagionali, è il primo step per cambiare l’atmosfera del soggiorno. Aggiungi un plaid di eco-pelliccia o in fantasia tartan per circonfonderti di quegli elementi che sanno fare la differenza dal punto di vista di calore e accoglienza.

Elementi decorativi: via libera alla natura dentro casa

Accenti naturali, carta da parati che richiama i colori della foresta, texture selvagge come la pelliccia – rigorosamente eco – o il legno vivo. Ogni elemento contribuisce alla creazione di un’atmosfera che ti farà vivere un piccolo frammento di bosco direttamente in casa. C’è chi ama passeggiare per il parco e incorniciare le foglie secche che trova. Una volta finito l’autunno, puoi spostarle in un album di fotografie e scattare un’istantanea di un indimenticabile natura stagionale.

Se la tua casa sfrutta uno stile shabby chic sei praticamente a metà dell’opera. Quello che ti resta da fare è modificare i complementi d’arredo per traslarli in maniera uniforme dall’estate all’autunno. Legni vivi, ferro battuto, pile di libri e fiori secchi. Il segreto sta nei piccoli dettagli. Per esempio, a volte basta una semplice ghirlanda autunnale di foglie o di luci, per creare subito la giusta atmosfera: tutto il resto verrà da sé, andando a mettere in risalto ciò che hai saputo collocare.