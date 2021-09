I l legno e la pietra si arricchiscono di tessuti preziosi per creare un nido caldo e accogliente: ecco cos'è una casa in stile naturale e per chi è perfetta.

Largo spazio ai materiali naturali e ai colori neutri, che donano luce e calore agli ambienti: se vuoi arredare casa in stile naturale, non ti resta che puntare sulla semplicità. Si tratta di una tendenza d'arredamento che è tornata in auge negli ultimi anni, pescando ampiamente dai dettami dello stile nordico. È l'ideale per chi ama gli ambienti accoglienti e luminosi, anche senza bisogno di stravolgere completamente la propria abitazione.

Cos'è lo stile naturale

Conosciuto anche come natural chic, lo stile naturale si avvale di materiali e arredi semplici e provenienti dalla natura, con i quali il paesaggio rurale e boschivo si inserisce nella tua casa. Questa tendenza d'arredamento strizza un occhio all'ambiente, grazie ad un attento riciclo e all'utilizzo di elementi eco-sostenibili.

La scelta di linee geometriche molto pulite e di nuance neutre, come quelle della terra e della vegetazione, rendono gli ambienti luminosi e caldi, pronti ad accogliere la tua famiglia. Naturalmente anche l'occhio vuole la sua parte: il design è delicato e moderno, dalle forme e dai colori rilassanti e ariosi.

A chi si addice lo stile naturale

Ami la natura in tutte le sue sfumature, presti sempre molta attenzione all'ambiente e le tue scelte sono il più possibile eco-friendly: lo stile naturale è la risposta ideale alle tue esigenze, se cerchi un arredamento neutro e molto accogliente. È perfetto anche se la luce del sole è la tua fonte d'illuminazione preferita, per donare calore alle tue stanze in maniera naturale.

Largo al legno e alle fibre naturali

Come arredare la tua casa in stile naturale? Il materiale principe è ovviamente il legno, uno dei principali elementi legati alla natura. Puoi usarlo per i pavimenti o per dare vita ad eleganti boiserie, ma se non vuoi stravolgere completamente la tua abitazione punta tutto sull'arredamento. Prediligi le linee semplici e le finiture grezze, che con le loro irregolarità rendono l'ambiente più morbido e rustico.

Anche la pietra trova ampio spazio in una casa in stile naturale. Puoi dedicarle una parete intera o un piccolo intarsio, inserendovi della pietra viva o delle apposite piastrelle di comodissimo impiego. Oppure arredare la sala con un grande camino in pietra grezza, che rimanda ad una vita dai ritmi più rilassati, a dolcissime ore trascorse in famiglia davanti al fuoco.

Gli arredi intrecciati, che un tempo andavano molto di moda, tornano ora alla ribalta per impreziosire una casa in stile natural chic. Il vimini e il bambù sono materiali naturali che arredano con semplicità, ottimi per sedie e tavolini che donano un tocco di armonia al tuo soggiorno o alla camera da letto.

I tessuti naturali

Non possono ovviamente mancare i tessuti, che fungono da decorazione e rendono più accogliente ogni stanza della casa. In perfetto stile naturale, i migliori sono quelli più grezzi e artigianali: il cotone, la juta e il lino arricchiscono i tuoi complementi d'arredo e danno un tocco rustico ad ogni ambiente.

Potrai scegliere tappeti in fibre naturali, tendaggi voluminosi, asciugamani per il bagno e biancheria da letto sbizzarrendoti con materiali non trattati che offrono la sensazione di stare davvero a contatto con la natura. Non dimenticare qualche bel cuscino su divani e letti, sempre puntando sui tessuti più grezzi.

La palette di colori

Anche nella scelta delle nuance si rivela la forza dello stile naturale. In questo caso, si preferisce lasciare spazio alle tonalità neutre che richiamano il paesaggio. Le palette più indicate sono quelle del beige e del marrone, splendidi colori autunnali che donano calore alla tua casa, abbinandosi perfettamente al legno e alla pietra.

Via libera alle sfumature del grigio, che aiutano a delineare gli ambienti senza scurire troppo. E, se vuoi proprio dare un tocco di colore, puoi optare per delle tenui tonalità dell'azzurro e del verde, che ricordano il cielo e la vegetazione. Per le pareti, tuttavia, è meglio l'intramontabile bianco: illumina la casa e allarga gli spazi, intonandosi con armonia all'arredamento.

La luce naturale è uno degli elementi fondamentali di questo stile natural chic. Se hai ancora la possibilità di intervenire sulla struttura, crea delle aperture aggiuntive come lucernari o piccole finestre alte, per aumentare la luminosità degli ambienti. In caso contrario, opta per tendaggi leggeri e dai colori neutri, cercando di lasciare le finestre libere da tessuti il più possibile.

Arredare con le piante

Per una casa in stile naturale, non possono mancare delle piante. Largo al verde, che arricchisce l'arredamento di ogni stanza e dona ossigeno, rendendo gli spazi più vitali. Puoi scegliere tra le piante che più preferisci, senza limitazione: ce ne sono tantissime perfette per gli interni, che spesso non necessitano di grandi cure - l'ideale se non sei proprio quel che si dice un pollice verde.

Se vuoi arricchire la tua casa con qualche fiore, meglio optare per quelli dalle tonalità chiare che si incastrano alla perfezione con il resto dell'arredamento. Splendidi petali bianchi regalano armonia all'ambiente e sono super chic.