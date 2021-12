E cco tutto quello che c'è da sapere sull'oroscopo di una delle civiltà più antiche: scopri tutti i segreti dell'oroscopo Maya.

Siamo alla fine dell’anno e se siete appassionate all’oroscopo, questo è un buon momento per controllare cosa avrà in serbo il 2022 per il vostro segno zodiacale.

Abbiamo imparato ormai, come le stelle possano darci interessanti suggerimenti e perché no, anche istruzioni sui tratti della personalità e il carattere delle persone con cui interagiamo. Ci possiamo aiutare a capire di più anche su noi stessi e a decifrare meglio alcuni comportamenti.



Non bisogna certo dimenticare che ogni persona si autodetermina e sceglie come comportarsi e come interagire con gli altri a prescindere dal proprio segno zodiacale, ma può essere stuzzicante e anche divertente guardare cosa dicono le stelle in proposito.

Invece di consultare il solito calendario tradizionale, questa volta perché non provare a dare uno sguardo all’oroscopo Maya?

Sebbene la maggior parte di noi abbia familiarità con l'astrologia occidentale e i segni zodiacali ad essa associati, spesso non sappiamo che varie culture in tutto il mondo, come i Maya, avevano il proprio sistema per immergersi nell'anno in specifici segni spirituali .

È molto interessante scoprire che diverse culture nel mondo – Greci, Romani, Celti, Cinesi –concordano nel dire che gli astri influiscono sulla personalità degli esseri umani secondo la loro data di nascita.

Le stelle hanno sempre affascinato e ispirato l’uomo e pensare che civiltà molto lontane tra loro fossero tutte d’accordo sull’influenza che le stelle hanno sulla vita degli esseri umani è qualcosa di estremamente affascinante e magico.

Per questo è molto interessante scoprire tutto il possibile su questo sistema zodiacale molto antico: l’oroscopo dei maya.

I Maya e lo studio delle costellazioni

La storia di questa civiltà parte da molto lontana, gli antichi maya furono una popolazione insediatasi in Mesoamerica, dove sviluppò una civiltà nota per l'architettura, l’arte e raffinati sistemi matematici e astronomici.

La vita di questa antica civiltà seguiva i ritmi precisi scanditi dai movimenti dei corpi celesti.

Grazie a degli strumenti circolari, gli astrolabi, che venivano utilizzati come calendari di elevata precisione; i Maya riusciranno a studiare profondamente e con grande precisione le fasi lunari e la posizione del sole al momento delle eclissi, dei solstizi e degli equinozi.

Questi studi gli permisero di creare un calendario abbastanza preciso e un oroscopo molto articolato.

L'astrologia Maya e il calendario Haab

All'interno di questa cultura meso-americana i Maya usavano congiuntamente due calendari: uno di tipo civile, Haab e uno di tipo rituale Tzolkin, come se fosse uno solo.

Il calendario Haab stato creato per documentare il cambiamento delle stagioni, dei mesi e degli anni.

L'Haab è un calendario civile composto da 360 giorni, divisi in 18 mesi di venti giorni ciascuno i restanti cinque giorni sono chiamati Waybe.

Ci sono diciannove segni zodiacali Maya noti anche come segni del giorno che rappresentano simbolicamente il cambio di stagione.

All'interno di ogni segno zodiacale, ci sono alcuni tratti della personalità che modellano il modo in cui ci viviamo e il nostro percorso dell'anima che ci offrono anche importanti suggerimenti sulle sfide e i doni che la vita ci riserva.

Contestualmente a questi due calendari esisteva l'anno lunare costituito da 13 mesi di 28 giorni ciascuno, a cui era associato un animale guida, il segno zodiacale Maya

Oroscopo Maya, l’anno lunare

A differenza dell'oroscopo greco che conosciamo tradizionalmente, dividevano il proprio in 13 parti invece di 12.

Questo perché i Maya davano più importanza alla Luna rispetto che al Sole. Pertanto, il loro anno è stato diviso in 13 cicli lunari di 28 giorni per un totale di 364 giorni.

L'ultimo giorno, il 365 °, lo chiamarono “Giorno del tempo fuori dal tempo” e lo dedicarono esclusivamente alle celebrazioni.

Ad ogni segno è associato un animale specifico che mostra le caratteristiche di una persona in base al giorno in cui è nata.

I segni zodiacali dell’oroscopo Maya

Grazie a questo studio approfondito degli astri e a due calendari molto articolati, i maya hanno costituito la base del sistema astrologico della civiltà Maya.

Tutti i segni zodiacali Maya raffiguravano animali provenienti dall’habitat della zona in cui i Maya erano insediati (giaguaro, serpente, cervo e così via…).

Basandosi sulle caratteristiche di questi animali, si facevano sia predizioni sulla vita delle persone, ma anche descrizioni e tratti della personalità dei nati sotto il loro influsso, dando così origine all’oroscopo Maya.

Iniziando da febbraio:

il tredicesimo segno è il Falcone 8 febbraio - 8 marzo

il dodicesimo è il Giaguaro, 9 marzo – 5 aprile

l'undicesimo è il Cane/ Volpe, 6 aprile – 3 maggio

il decimo è il Serpente 4 maggio 31 maggio

Il nono è la Lepre – scoiattolo 1° giugno – 31 giugno

l'ottavo è la Tartaruga 29 giugno – 26 luglio

Il settimo è il Pipistrello/ Vampiro 27 luglio -23 agosto

Il sesto è lo Scorpione 24 agosto – 20 settembre

Il quinto è il Cervo 21 settembre – 18 ottobre

il quarto è la Civetta 19 ottobre – 15 novembre

Il terzo è il Tacchino/ pavone 16 novembre/ 13 dicembre

Il secondo è la Lucertola 14 dicembre – 13 gennaio

Il primo è la Scimmia 11 gennaio – 7 febbraio

Come potete notare ogni segno è associato ad un'animale definito nell'oroscopo Maya, animale guida.