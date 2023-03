T utt'altro che banali, i colori neutri della moda primavera-estate 2023 ci rimandano con il pensiero - e con il gusto! - alle nuance golose che vorremmo indossare (e assaggiare?) subito. Impariamo dunque a indossarli al meglio, proprio come suggeriscono i look più belli delle sfilate

Colori neutri? Sì, per il nostro guardaroba di stagione (e oltre) li vogliamo tutti. In questo manuale di stile pronto all'uso, abbiamo selezionato i look più belli delle sfilate moda primavera-estate 2023. Ti porteremo alla scoperta di tre nuances che più buone - ops, belle! - non si può: crema, nocciola e cioccolato.

Colori primavera-estate 2023: la nuance crema

Se c'è un colore che più di tutti risponde al concetto di sofisticatezza, questo non può che essere la nuance crema. Morbida, delicata, a tratti persino calmante: un vero balsamo per il cuore. Ma come si indossa? Le sfilate moda primavera-estate 2023 ci invitano alla sperimentazione del total look: da testa a piedi, una valanga di cremosità! Per non rendere monotono il look, gioca con le textures: un esempio è quello proposto dalla casa di moda Akris, che abbina il cotone (che ha una finitura matte) alla pelle dall'effetto lucido.

Courtesy Launchmetrics. Akris primavera-estate 2023.

Anche le case di moda Calcaterra e Jil Sander optano per la dolcezza della nuance crema, colore moda primavera-estate 2023. Nel primo caso, troviamo in passerella un completo oversize dalla silhouette cocoon: giacca over con spalle eccessivamente scese e gonna dal taglio midi. La vera chicca del look Calcaterra che ti proponiamo è costituita dai dettagli cut-out, per giocare con un sensuale effetto vedo-non-vedo. Anche Lucie e Luke Meier, direttori creativi di Jil Sander dal 2017, optano per le porzioni di tessuto tagliate via. I cut-out compaiono così sui fianchi di un abito lungo, declinato nella nostra amata nuance crema.

Courtesy Launchmetrics. Calcaterra primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Jil Sander primavera-estate 2023.

Voglia di nocciola, protagonista tra i colori primavera-estate 2023

Ancora una volta, sperimentare la diversità delle textures sarà di aiuto per conferire volume e dinamicità al risultato finale. Per lo styling dei capi declinati nella nuance nocciola, ci pensa la maison Alberta Ferretti a offrirci la prima idea: pantaloni e giacca scamosciati saranno must-have, e da abbinare rigorosamente a una borsa a tracolla in pelle lucida e un berretto in raffia. Sempre restando in palette.

Courtesy Launchmetrics. Alberta Ferretti primavera-estate 2023.

Anche Hermès e Saint Laurent definiscono il fascino della nuance nocciola a modo proprio. La prima maison, che vede al vertice creativo la stilista Nadège Vanhee-Cybulski, ci offre l'ispirazione necessaria per indossare questo colore moda primavera-estate 2023 attraverso un completo camicia (con cerniera) e pantaloni a vita alta. Avendo cura di aggiungere sandali e borsa di una o due tonalità appena più scure. In passerella da Saint Laurent, il direttore creativo Anthony Vaccarello fa ancora una volta dei volumi importanti la sua signature, nonché espressione di una femminilità forte e decisa. E il capospalla color nocciola diventa must-have.

Courtesy Launchmetrics. Hermès primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Saint Laurent primavera-estate 2023.

Il colore del cioccolato, un diktat imperativo

Tra i colori neutri di tendenza nello spettro della moda primavera-estate 2023, non possiamo omettere la presenza del marrone. Attenzione a immaginarlo come una nuance spenta, le sfilate di questa stagione ne hanno svelato l'essenza più sublime. Come in passerella da Bally, dove ha sfilato il completo composto da pantaloni joggers e crop top, entrambi realizzati nella stessa texture luminosa.

Courtesy Launchmetrics. Bally primavera-estate 2023.

Tra i vestiti in pelle marrone, non può mancare una proposta firmata Bottega Veneta, frutto dell'estro creativo del direttore Matthieu Blazy. Il clima mite della stagione primaverile vi invita a sfoggiarlo lasciandogli tutta la scena, senza aggiungere blazer né capispalla, bensì sperimentando - finché clima consente - l'abbinamento con un paio di stivali bianchi. Voglia di minimalismo all'insegna del color cioccolato? Via libera all'abito lungo di Elisabetta Franchi: indossalo con sandali con il tacco e gioielli oro, e il look da sera è fatto.

Courtesy Launchmetrics. Bottega Veneta primavera-estate 2023.