L e ballerine? Le ami o le odi. Ma se le ami, sapranno darti grande soddisfazione in fatto di look. Vedere (per credere) queste 5 idee moda da rubare subito allo street style

Il momento è arrivato: tiriamo fuori dal guardaroba le nostre ballerine del cuore e analizziamo subito i prossimi look da sfoggiare! I diktat dominanti? A punta arrotondata o pronunciata, con o senza tacco, magari con cinturino frontale in stile Mary Jane. In pelle, camoscio o in raso (come piacciono adesso alle it-girls). A te la scelta, ora non resta che indossarle nel modo giusto.

Ballerine e tailleur: l'uniforme da lavoro (e non solo)

Voilà, siamo davanti alla tendenza scarpe primaverile perfetta per ridefinire i codici dell'uniforme da lavoro. Cosa indossare al mattino per andare in ufficio? La risposta è tutta qui. Le ballerine flat a punta in una tonalità a metà tra il verde oliva e il color fango trovano spazio sotto un tailleur composto da blazer e gonna midi. La nuance delle ballerine è ripresa dal foulard, sapientemente indossato - o meglio, adagiato con leggiadria - tra la giacca e la T-shirt in una sfumatura citrica del giallo. Gioielli oro, occhiali da sole e borsa (piccola) da portare a mano completano la mise. In una parola? Impeccabile.

Le ballerine con slip dress e blazer

Prendi in prestito la parola "layering" e fanne la tua alleata: altro non è che la stratificazione, ovvero la possibilità di concepire un look stratificando più livelli. In questo caso, le ballerine in camoscio azzurro si indossano con un abito slip dress minimale ma sofisticato, reso ulteriormente tale dal blazer quasi tono su tono. Perché parliamo di layering? Nota bene, sotto lo slip dress c'è anche una sottoveste in pizzo color avorio. Un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato agli occhi di chi è a caccia delle migliori tendenze moda primavera 2023!

Con il denim è sempre un'ottima idea

Un connubio tanto semplice quanto vitale per il guardaroba femminile. Se sei amante del denim, fatti sotto insieme ai tuoi jeans preferiti. Ti consigliamo di abbinare le ballerine a quelli dritti: okay se sono lunghi, il taglio sartoriale renderà comunque giustizia a questa indiscutibile tendenza scarpe primavera 2023. Sì anche ai jeans dai tagli cropped: le ballerine dalla punta arrotondata stanno benissimo anche sotto i jeans aderenti che lasciano intravedere le caviglie. Come completare il look? Crop top con ombelico a vista per le più audaci, camicia o T-shirt per chi cerca una soluzione pratica. E infine, largo ai capispalla (leggeri) in morbido tweed.

In stile Mary Jane, that's amore

Dimmi che non vuoi indossare i tacchi alti, senza dirmi che non vuoi indossare i tacchi alti: fatto! Se sei alla ricerca di una mise romantica e sofisticata che non passi (obbligatoriamente) per lo styling dei tacchi alti, sei nel posto giusto. Questo look abbina il vestito corto morbido e con scollo a V insieme a un paio di ballerine in stile Mary Jane con tacco basso e comodo. Il risultato finale è da voto 10, e guai a pensarlo come un look monotono. Anzi, tutt'altro! Si noti quanto brio conferisce l'orlo con rouches alla silhouette femminile.

Le ballerine di raso, un sogno bon ton

Le ballerine di raso con i calzini di cotone: sì, è questa la nuova ossessione delle it-girls protagoniste dello street style. A fornirci l'ispirazione su come indossarle è stavolta Valentina Ferragni, che tra le strade di Parigi ha dato sfoggio a questo diktat abbinandole a una minigonna a pieghe e un blusa con fiocco alla gola. Infine, una giacca bomber in morbido camoscio che con la sua nuance biscottata contrasta il candore del bianco. Bon ton, come una vera ballerina!