P otere della comodità, vieni a noi! Di giorno come di sera, i sandali bassi saranno l'elemento passepartout dei look estivi. Lo street style ci mostra la strada (maestra) con 5 tendenze e altrettante idee in fatto di look

Bentornato caldo! Via le sneakers, via gli stivaletti, la moda estate 2023 ci chiama a indossare gli infallibili alleati del guardaroba di stagione: i sandali bassi. Perfetti per i look da giorno, specialmente nelle giornate dinamiche e trascorse in giro per la città, anche in fatto di styling sanno darci immensa soddisfazione. Detto fatto, la prova arriva proprio dallo street style: ecco 5 look da cui prendere ispirazione subito.

Sandali bassi ultraflat, impeccabili con l'abito lungo

Lo street style ci offre subito un'idea moda perfetta per il guardaroba estivo: i sandali bassi trovano spazio sotto l'abito lungo. Come procedere con lo styling? Nello specifico, adoriamo questa proposta: l'abito è dritto e aderente, con uno scollo a V profondo tanto quanto basta per esaltare la silhouette femminile. L'orlo inferiore è completato da una passamaneria di perline: un impeccabile accento etno-chic! Quanto ai sandali, non serve strafare nella scelta del design: più si avvicinano al concetto di passepartout, più ti riscoprirai a indossarli con immensa facilità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Un po' chunky e perfetti con il denim

Cinturini imbottiti e dalla forma bombata, anche dietro il tallone: si avvicinano al concetto slingback, ma restano fedeli all'identikit dei sandali chunky, con tanto di suola flatform che li rende pratici, comodi, ideali per i look più urban. Questo look street style ci conquista per la sua versatilità e per la semplicità con cui è stato costruito. Ovvero? Gonna corta di jeans, con orlo tagliato a vivo e leggermente sfilacciato, abbinata a una maxi T-shirt nera, leggermente oversize. Potremmo immaginarlo anche con sneakers bianche o anfibi, ma no, diamo spazio ai sandali di tendenza secondo la moda estate 2023!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sandali infradito, semplici e minimali

Minimalismo chiama, guardaroba risponde. Ecco un'altra tipologia di passepartout: i sandali infradito con cinturino dietro il tallone. Facilissimi da abbinare a gonne, vestiti, pantaloni, li troviamo qui abbinati a una gonna bianca in morbido cotone. Conclude lo styling un crop top black & white, perfetto per bilanciare la simmetria della gonna a vita alta. Questa tendenza street style in fatto di sandali non ti deluderà.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Daddy sandals: o li ami o li odi

Odi et amo: con i sandali daddy, va proprio così. Da che parte ti schieri? Qualsiasi sia la tua decisione, sappi che lo street style internazionale li ama, proprio come la fashion editor inglese Sarah Harris. Che indossa il suo modello Dior con logo oro sotto un minimalissimo completo bianco, formato da pantaloni e T-shirt abbinata. Al di sopra, anche un blazer color panna: un look che è un'autentica ode alla sartoria, tanto classica quanto sofisticata (merito della scelta monocromatica) per una mise dal risultato effortless chic. Approvato!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come sabot con dettagli cut out, così i sandali bassi

Ebbene sì, ricordano i sabot (o chiamale mules), ma sabot propriamente non sono. Questi sandali bassi con dettagli cut out puntano sul fascino del piede lasciato quasi completamente a vista. Sono anche comodi e versatili, nonché facilmente abbinabili. Ecco un'ultima idea di stile: gonna lunga, che arriva alla caviglia, e blazer in denim leggero. Un look da giorno semplice da replicare, con borsa a tracolla in spalla e occhiali da sole per essere ancora più cool.