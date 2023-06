N e hai uno nel guardaroba e non sai come indossarlo? Andiamo subito dritte al nocciolo della questione: recuperare la creatività. A mostrarci come farlo sono le it-girls regine di street style. Per loro, il gilet è un infallibile must-have

Okay le T-shirt, okay le camicie e i crop top. Ma sapevi che anche il gilet è un'indiscussa tendenza street style della moda estate 2023? Vedere per credere come lo abbinano le it-girls, prediligendo ogni variante possibile. Corto, lungo, oversize, sciancrato: in questo prontuario di stile troverai 5 look da cui prendere subito ispirazione.

Con la gonna a pieghe, evviva il bon ton

Se i gilet attillati non fanno al caso tuo, ecco la soluzione: una variante morbida e leggermente oversize. Come renderle onore? Semplice, prediligendo uno styling effortless chic, che significa abbottonarlo soltanto per metà. Anche la minigonna a pieghe fa la sua bella figura, d'altronde è complice della mise e regge il gioco al nostro infallibile must-have. Delizioso anche il contrasto tra colori: la gonna è stata scelta nell'iconica stampa checked della maison Burberry, la cui tonalità di beige ben si sposa il blu navy del gilet. Infine, ballerine in stile Mary Jane e calzini bianchi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il fascino delle silhouette oversize, con gilet e pantaloni larghi

Fate largo al gilet più sofisticato ed elegante: soltanto due bottoni, collo a revers e una lunghezza inaspettata. Questo look street style ci offre la variante fresca ed estiva del tailleur: potremmo immaginare una mise del genere come uniforme da lavoro, perfettamente completata dalle décolletées a punta di colore bianco. La resa sofisticata è conferita naturalmente dal taglio minimale, la morbidezza dei pantaloni e - ça va sans dire - l'abbinamento tono su tono. Dulcis in fundo, i gioielli color oro.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Look total denim? Sì, anche con il nostro infallibile must-have

Anime urban, venite a noi. Lo spirito cool dello street style è stato canalizzato tutto qui, in questa mise che coniuga denim e gilet in un must-have che - sì - nel nostro guardaroba non potrà mancare. Ti sveliamo di più: vuoi star comoda e abbracciare la tendenza #braless? Sentiti libera di indossarlo senza reggiseno, se hai un seno piccolo i bottoncini ti faranno sentire ugualmente protetta e sostenuta. Nota bene, è di un gilet di jeans dal taglio cropped che si tratta: l'ombelico è a vista, e la lingerie pure. Lo slip di raso rosa - griffato Miu Miu! - sbuca e trionfa da sotto la gonna extra-long perfettamente abbinata. E chi non vorrebbe replicare un look così?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Abbinare i colori: quando il gilet è in palette

Semplice, minimale, eppure così meravigliosamente très chic. Merito del gilet, senz'altro, ma anche di come è stata concepita la palette colori di questo look. Tessuti protagonisti? I più freschi e traspiranti, consigliatissimi per l'estate: lino e cotone. Così il gilet marrone trova spazio sopra morbidi pantaloni bianco panna, stampati con fantasie delicate. Complici del look sono anche gli accessori: gli occhiali da sole sono cromaticamente en pendant con il gilet.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Obiettivo ombelico a vista: gilet cropped + pantaloni a vita bassa

Fan dei pantaloni a vita bassa? Le reminiscenze della moda anni Duemila sono tutte qui, in questo look street style che lascia l'ombelico perfettamente a vista. Ma il focus è un altro, non perdiamo di vista il gilet di lino di questa it-girl: tre bottoni a contrasto e un'esecuzione sartoriale semplice e dritta al punto. Perfetto per essere indossato anche con i pantaloni cargo!