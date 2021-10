V uoi che tutti i tuoi collaboratori possano vivere una bella esperienza sul lavoro? Ecco cosa devi fare e a quali segnali prestare attenzione.

Poter godere di un sereno ambiente lavorativo è fondamentale per molti motivi: innanzitutto perché così è più facile raggiungere qualsiasi obiettivo, provando sempre nuovi stimoli nel mettere tutte le proprie energie in ambito professionale. E poi perché in ufficio trascorriamo tantissimo tempo, quindi ciò che accade tra quelle quattro mura si ripercuote inevitabilmente sul resto della nostra vita quotidiana. Se sei dall'altro capo della scrivania e vuoi assicurarti che i tuoi collaboratori stiano vivendo una bella esperienza di lavoro, ci sono molte cose che puoi fare.

Ricorda, è anche una tua responsabilità far sì che tra i membri del tuo team ci siano rapporti distesi e che il loro ambiente lavorativo sia sereno - ed è anche un ottimo metodo per migliorare la loro produttività. Dunque, presta ascolto al tuo intuito per captare se c'è qualcosa che non va, se sono emersi problemi da risolvere per riportare la serenità in ufficio. E non esitare ad affrontare a viva voce i tuoi collaboratori, per scoprire il loro importantissimo parere.

Parola chiave: comunicazione

È proprio parlando che potrai venire a conoscenza di quelle piccole criticità che, pur non avendoti mai destato particolari preoccupazioni, possono essere fonte di disturbo all'interno del tuo team. Prenditi dei momenti per avere un colloquio con i tuoi collaboratori, sia singolarmente che in gruppo: questo è un buon modo per rinsaldare il legame tra di loro e per far sì che siano stimolati a creare in prima persona un ambiente lavorativo più disteso.

Puoi scegliere un giorno della settimana in cui ritagliare un'ora di tempo da dedicare ad una riunione extra, incentivando la tua squadra a migliorare nella comunicazione per lavorare con maggior tranquillità e garantirsi una buona esperienza in ufficio. Trovandoti disponibile ad affrontare con loro anche gli argomenti più spinosi, sapranno di poter contare sul tuo supporto e ne guadagneranno in serenità (e anche in produttività).

Osserva il modo in cui il tuo team collabora

Ti vuoi assicurare che i tuoi collaboratori stiano vivendo una buona esperienza di lavoro? Oltre alla comunicazione, è importante avere un buon occhio. Affidati al tuo intuito e drizza le antenne per individuare eventuali segnali di scontento nel tuo team. Un buon metodo per capire se tutto sta andando bene consiste nell'osservare se c'è una vera collaborazione tra i membri della tua squadra.

In un ambiente lavorativo dove vige la tensione, collaborare diventa particolarmente difficile. E la produttività ovviamente ne risente, ma anche i rapporti umani (senza i quali raggiungere un obiettivo comune è pressoché impossibile). In questo caso, è fondamentale ricostituire un'atmosfera serena, ed è anche tuo compito intervenire senza esitare.

Cerca di capire le loro esigenze

Un buon capo sa ascoltare, ma anche rispondere in maniera appropriata alle esigenze dei propri collaboratori. E cosa c'è di meglio per garantire un buon ambiente di lavoro? In questi ultimi anni si sta diffondendo sempre più lo smart working. Se non hai ancora sperimentato questa modalità di lavoro nel tuo ufficio potresti provare a sentirne cosa ne pensano i membri del tuo team. È un'ottima occasione per cercare di andare incontro ai bisogni di ciascuno.

Se per alcuni potrebbe infatti essere davvero d'aiuto lavorare da casa, così da coniugare al meglio i propri impegni professionali con le esigenze della famiglia, per altri probabilmente avere un luogo dove recarsi ogni giorno aiuta ad avere una maggior resa sul lavoro. Potresti trarre vantaggio da tutto ciò, assicurando ai tuoi collaboratori una buona esperienza di lavoro.

Tutti sono importanti

Ogni azienda è un vero e proprio ingranaggio che funziona solamente se tutto è al suo posto. Basta una piccola rotellina leggermente allentata per mandare a monte l'intero equilibrio. E i tuoi collaboratori, come tante rotelline, contribuiscono al perfetto funzionamento della grande macchina. Cosa c'è di più gratificante che sentirsi dire che il proprio ruolo è quanto mai importante? Non permettere mai ai membri della tua squadra di dimenticarlo.

Fai in modo che ciascuno di loro si senta parte integrante dell'azienda, che tutti capiscano l'importanza di lavorare in team per raggiungere gli obiettivi. Ricordati di motivare sempre le persone che ti circondano, anche dispensando complimenti quando se ne presenta l'occasione. Sentirsi riconoscere i propri meriti è l'incentivo migliore per lavorare al massimo delle proprie possibilità.

Crea delle occasioni di divertimento

Hai mai pensato di organizzare una cena con i tuoi collaboratori, o magari più semplicemente un aperitivo, un caffè al bar tutti insieme, qualsiasi momento di aggregazione che non riguardi prettamente il lavoro? In realtà è sufficiente anche un quarto d'ora di pausa davanti alla macchinetta, per staccare un po' dai mille impegni professionali e per rendere l'atmosfera in ufficio più serena.

Molti studi hanno svelato come qualche momento gratificante renda più efficienti le persone, che se sono appagate e felici riescono a lavorare molto meglio. Inoltre queste occasioni da condividere con il team unisce ancora di più i colleghi tra loro, aumentando quella coesione così importante per raggiungere tutti insieme gli obiettivi professionali.