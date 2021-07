Come comportarsi quando una delle nostre più care amiche ci ferisce?

È una situazione che spezza il cuore: quando una delle nostre amiche più care ci ferisce o ci delude, la vita si fa un po’ più buia e triste. Ecco come imparare a reagire o sopravvivere a persone che non ci saremmo mai aspettate tenessero un comportamento simile con noi

Come ci si deve comportante quando un’amica ti ferisce? Spesso sono le persone più vicine e più care, quelle che ci conoscono meglio, le più capaci di farci del male. A volte questo accade involontariamente, altre volte le parole escono di proposito.

Il guaio è proprio il rapporto di fiducia che si è instaurato prima di questo gesto. Le nostre amiche sono tra le persone più care e preziose che abbiamo. Con loro condividiamo felicità e momenti di divertimento, ma anche di tristezza e di imbarazzo. È con loro che parliamo quando ci sentiamo vulnerabili. Ed è proprio su questa vulnerabilità che spesso veniamo ferite da persone che non meritavano la nostra fiducia, oppure stanno vivendo un momento difficile prendendosela con chi non c’entra.

In questa mini guida di sopravvivenza, ti diamo qualche consiglio su come ci si deve comportare quando un’amica ti ferisce.

Un’amica ti ferisce: riallacciare o no?

Che tu sia la classica persona che fa una tacca sul fucile oppure, al contrario, ti riesce difficile serbare rancore, non ha importanza. Per quanto sul momento possa essere difficile non manifestare una reazione emotiva anche forte, dovrai prendere con calma una decisione saggia.

Un’amica ti ferisce, e perché lo fa? Prenditi un po’ di tempo per mettere in prospettiva l’insulto o la mancanza di rispetto. È successa in circostanze speciali? L’insulto ti è stato rivolto con una cattiveria viscerale? Per caso, l’offesa ti è stata fatta con un rancore eccessivo, e riguardava un argomento su cui sa che sei particolarmente sensibile?

Se la risposta a queste domande è no, ti basterà qualche giorno per lasciar sedimentare la cosa e affrontare di petto l’offesa. Siete amiche: significa che tra di voi ci dovrebbe essere un rapporto importante. Se hai intenzione di portarlo avanti, è giusto che una di voi due agisca in maniera ragionevole, e affronti la faccenda. Comincia tu: dille quanto il suo comportamento ti ha spezzato il cuore. Forse la tua amica sta attraversando un periodo difficile in casa o in famiglia. Forse è nervosa per mille ragioni che non riguardano te, e se l’è presa ingiustamente con la prima persona a tiro.

Se la risposta è sì, le offese sono state rivolte con cattiveria, è giunto il momento di prendere le distanze da una relazione tossica. Non servono parole di commiato, ma solo una sana dose di autostima. Fidati: non hai perso niente.

Non portare la questione sui social media

Per quanto la tentazione di lasciare un commento al vetriolo su Facebook, magari rivolto a ignoti, sia fortissima, lascia perdere. La persona a cui è rivolto saprà benissimo che stai parlando di lei e, probabilmente, si accenderà di rabbia ancora una volta. A cosa portano questi commenti perfidi? A nuove ferite, ecco a cosa.

Da una delusione si passa alla guerra fredda e poi allo scontro. È questo che vuoi? Lo scontro? Forse è giunto il momento, invece, di cercare un confronto. L’amicizia può avere qualche momento di debolezza. Ciò non significa che tu debba trascinarla nel fango di offese personali gratuite, come quella che hai ricevuto.

Un’amica ti ferisce? Lascia passare del tempo

Quando un’amica ti ferisce, è impossibile ignorare il dolore che si prova. Non fa bene a te, e innesca una spirale di comportamenti negativi anche in lei. Se lo ha fatto in un momento di debolezza, è probabile che si renda conto del male che ti ha causato. Tuttavia, le sue difficoltà non devono in alcun modo inficiare il livello di mutuale rispetto che avete coltivato negli anni.

Siete amiche: vi fidate l’una dell’altra. Ignorare una parola che ti ha fatta piangere non la cancellerà mai, e lascerà aperta una ferita che, prima o poi, logorerà il vostro rapporto. Lascia passare qualche giorno, o qualche settimana, ma affronta il problema. Lascia a casa l’aggressività e la rabbia, e porta con te il buonsenso e la voglia di fare pace. È normale che a caldo tu non riesca a esercitare né buonsenso né diplomazia.

Scrivile un messaggio in cui le spieghi che vorresti parlare con lei, magari davanti a un caffè o un aperitivo. Trovate un momento che vada bene a entrambe e lasciate che il vostro cuore rinsaldi il rapporto.

E se la nostra amica nega tutto?

La tipica reazione di una persona che si sente accusata in maniera piuttosto aggressiva è quella di mettersi sulla difensiva. Se un’amica ti ha ferito e nega tutto, è forse giunto il momento di lasciarla andare per la sua strada.

Supponiamo che abbia rivelato a qualcuno una conversazione privata tra te e lei, e continui a negare. Il tuo obiettivo è affrontare la faccenda con coraggio e determinazione. Devi farle sapere che lo sai, è stata proprio lei. E soprattutto devi farle sapere che il comportamento ti ha ferita, e che un simile tradimento non può non avere conseguenze. Anche se questa sarà l’ultima conversazione che avrai con lei. Le amiche sono quelle persone che ti rendono felice, dopotutto!