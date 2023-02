Come essere perfette il grande giorno? Scopri i migliori make up da sposa

I n vista del grande giorno tutto deve essere perfetto, anche il trucco. Lipstick, ombretti, blush e fondotinta: quali sono i migliori make up da sposa?

Fai di tutto per trovare la location migliore, per sentirti una vera principessa e regalarti una giornata da favola. Scegli con mesi di anticipo l'abito più elegante che sei in trepidante attesa di sfoggiare. Poi arriva il momento di pensare all'acconciatura e, naturalmente, al trucco: qual è il migliore make up da sposa? Ecco i consigli per essere davvero irresistibile.

Scopri i make up da sposa

Da anni sogni il "per sempre" e finalmente è arrivato il momento di pronunciarlo a gran voce. Agitazione, dubbi, felicità ed entusiasmo accompagnano i mesi che precedono il matrimonio. La routine si fa frenetica, le faccende da sbrigare sono pressoché infinite, nel tuo cuore c'è un turbinio di emozioni, mentre nella tua testa si accavallano pensieri e preoccupazioni. Cerca la location, prepara gli inviti, prova l'abito: insomma, arrivare alla fatidica data è spesso motivo di stress. E come nasconderlo? Il tuo viso appare stanco e sciupato, le occhiaie diventano una costante, mentre pori e impurità fioriscono. Non temere: ombretti, matite, fondotinta e molto altro arrivano in soccorso.

Se la tua dolce metà è pronta al grande passo, con un trucco sublime non saprà resisterti. Allora, come scegliere il make up giusto per il grande giorno? C'è chi predilige un sottile strato di correttore e chi al blush non sa proprio rinunciare. Ci sono future spose che vorrebbero sperimentare con gli ombretti e anche quelle che vorrebbero osare con effetti da cat eyes, con punti luce o contouring.

Ogni donna che si prepara a realizzare il sogno di una vita può optare per un make up differente, ma è certo che debba essere luminoso, duraturo e perfetto per essere fotografato. Puoi optare per uno sguardo intenso, servendoti di una voluminosa linea di eyeliner e puntando sul mascara. Per le guance, evita un trucco marcato: un incarnato rosato è perfetto. Ricorda che per un bridal look sensazionale (e dal fascino senza tempo) è meglio non esagerare: insomma, non puntare sull'eccesso.

Al contrario, se lo stile leggero ed essenziale non ti appartiene, puoi scegliere un make up più audace. Allora perché non optare per un new look modernissimo (e molto poco tradizionale)? In tal caso, oltre al mascara che intensifica lo sguardo e al blush che valorizza le guance, si potrebbe sperimentare una linea di paillettes XL che sottolinei l'arcata delle sopracciglia. Le spose che amano brillare, inoltre, potrebbero fare dei glitter il proprio tratto distintivo (anche in occasione del grande giorno). Quindi, se vuoi sfoggiare un look fatato, opta per ombretti dalle tonalità neutre e impreziosiscili con i brillantini.

Fondotinta e blush: la prima regola per le spose

In vista del tuo matrimonio tutto deve essere perfetto e non sono ammessi imprevisti. Anche il trucco non deve passare inosservato. Quindi se vuoi sfoggiare il migliore make up da sposa, la prima regola è curare la base del tuo viso. Comincia con largo anticipo: un mese prima delle nozze, inizia a concederti qualche coccola in più che fa bene alla pelle. Quindi, opta per maschere idratanti, dedicati al trattamento del contorno occhi e cura la tua beauty routine.

Primo step: usa il primer, che è perfetto per fissare il trucco sul tuo viso e prolungarne la durata. Inoltre, corregge i pori dilatati, crea un effetto di lucentezza e dà vigore ai volti più spenti. Il fondotinta è imprescindibile, ma ricorda di scegliere un effetto luminoso e naturale, evitando le gradazioni metalliche. Le imperfezioni, tuttavia, a volte sono difficili da scalfire: per nasconderle, è sufficiente usare il correttore (prezioso anche contro le occhiaie). Infine, non dimenticare di applicare un blush illuminante e bronzer. È perfetto per donare eleganza e raffinatezza al tuo viso. In stick o in polvere, scegli un fard dal colore tenue e applicalo a piccole dosi trasversali, per volumizzare con delicatezza i tuoi zigomi.

Il perfetto make up da sposa? Punta sullo sguardo

L'occhio luminoso è davvero affascinante. Per il grande giorno, tuttavia, fai attenzione: con un eccessivo effetto riflettente rischi di avere troppa luce sulla palpebra e, con il flash della macchina fotografica, potrebbe stonare. Il trucco perfetto esiste, ma differisce a seconda del tono della pelle e del colore degli occhi. Alle spose con carnagione e occhi chiari si addicono bene i rosa più freddi. Per gli incarnati più scuri e gli occhi marroni, invece, meglio sfoggiare gradazioni come pesca e salmone. Bocciate texture bagnate e glossy, che rischiano di rovinarsi più facilmente nel corso della giornata e creare un effetto sbavato davvero sgradito. Al contrario, sono ben accetti khol o kajal marroni per ingrandire e allungare gli occhi.

Chi non rinuncia all'eyeliner liquido deve prestare particolare attenzione: va applicato aderente alla linea cigliare e la coda non deve essere troppo allungata. Irrinunciabile, anche per il grande giorno, il mascara: perfetto per dare vita a uno sguardo intenso e sensuale. In aggiunta, non è da escludere neppure il piegaciglia per una curvatura piena. Per uno sguardo davvero irresistibile non bisogna tralasciare neppure le sopracciglia, che possono essere infoltite servendosi di una matita a punta sottile.

Come avere delle labbra irresistibili

Per prepararsi al meglio al bacio con la propria dolce metà, focus sulle labbra. Come valorizzarle? Usa il lipstick a lunga tenuta, da tamponare con i polpastrelli al centro delle labbra. Poi si procede con le sfumature verso l’esterno, modulando l'intensità a proprio piacimento. L'applicazione eccessiva di gloss, invece, risulta poco adatta al momento. I colori rosati e le gradazioni nude sono una tendenza senza tempo quando si parla di matrimonio. Insomma, sono perfetti per il grande giorno.

Tuttavia, non è vietato neppure il rosso. È il colore giusto per dare un tocco grintoso e audace al tuo look. Indubbiamente sexy e perfetto per regalarti una sana dose di autostima.