Come fare le sopracciglia decolorate? Scopri i metodi naturali

L e sopracciglia decolorate sono la moda del momento. Vuoi seguire anche tu l'ultimo trend? Scopri alcuni metodi green per alleggerire il tuo sguardo (senza danneggiare la pelle)

Levante le ha sfoggiate a Sanremo 2023, ma è una tendenza sempre più in voga. Hai mai pensato alle sopracciglia decolorate? Ecco come realizzarle.

La moda delle sopracciglia decolorate

Se una volta sulle sopracciglia ci si concentrava troppo poco, con il tempo sono diventate un punto imprescindibile quando si parla di make up. Ti ricordi quelle dalla forma sottile sottile? Solo pochi decenni fa erano un must. Poi le si è preferite folte, preferibilmente pettinate e più scure rispetto alla loro tonalità naturale. Adesso, invece, prova a decolorarle: è la moda del momento. Le bleached brows sono amate non solo da Levante: basta guardare oltre confine per scoprire che anche le celebrities internazionali non possono farne a meno.

Le ha sfoggiate Kendall Jenner e la top model del momento, Bella Hadid, ma anche Julia Fox e Doja Cat. Insomma, le sopracciglia decolorate sono un beauty look sempre più in tendenza.

Ma quando optare per questa nuova moda? Hai innumerevoli possibilità. Se per esempio scegli di tingerti i capelli e sfoggiare una chioma bionda, perché non diminuire il contrasto con le sopracciglia? Per farlo basta schiarirle. È il modo giusto per armonizzare sopracciglia e capelli. Al contempo, alleggerirai il tuo sguardo. E non temere: se hai la pelle sensibile e l’acqua ossigenata non fa al caso tuo, scopri metodi meno invasivi, più delicati e naturali, ma anche tinte e creme decoloranti. Scopri il modo più adatto a te per far risplendere le sopracciglia.

I metodi green

Non solo acqua ossigenata: conosci i metodi naturali per schiarire le sopracciglia? Utile è il miele, da mescolare con olio di oliva e cannella (e lasciare agire per 50 minuti). In alternativa, perché non optare per un altro metodo tutto green? Prova semi di lino e camomilla. Comincia con un infuso, partendo da acqua bollente e un cucchiaio di camomilla. Dopodiché aggiungi i semi di lino e lasciali macerare per una notte. Il gel che si ottiene puoi applicarlo sulle sopracciglia più volte alla settimana. Anche la birra diluita in acqua è un decolorante naturale che puoi provare sulle tue sopracciglia, lasciando agire per circa mezz’ora. Poi risciacqua e, se necessario, torna ad applicare il composto.

Se ami ricette più sofisticate, prova la "schiaritura inglese". Unisci sei cucchiai di acqua distillata con un cucchiaio di miele d’acacia, un cucchiaino di cannella in polvere e mezzo cucchiaio di olio extravergine d’oliva (o di cocco). Poi chiudi il contenitore per un’oretta. Dopodiché, con un dischetto di cotone, applica il composto sulle sopracciglia e lascialo agire almeno 50 minuti. Basta un trattamento per vedere più chiare le tue sopracciglia.

Camomilla e miele sono gli ingredienti migliori per schiarire, in questo modo donerai alle tue sopracciglia castane (o più chiare) riflessi dorati e luminosi. Per realizzare il composto, unisci un cucchiaio di camomilla nell’acqua bollente, poi lascia raffreddare. Quindi, metti un cucchiaino di miele. Dopodiché procedi con l’applicazione sulle sopracciglia, servendoti di un dischetto di cotone piegato, e lascia in posa per 30 minuti. Infine, ricordati di sciacquare. Se lo desideri, puoi ripetere la procedura tutti i giorni.

Se al contrario hai poca manualità o poco tempo, limitati a usare matita per sopracciglia, polvere e gel colorato. Non si tratta di una decolorazione reale, ma è un modo semplice e veloce per un risultato immediato.