L a tinta è un piacere a cui è difficile rinunciare ma non è un segreto che i prodotti chimici rovinino i capelli..ecco alcuni metodi per colorare i capelli in modo naturale!

Come tingere i capelli con metodi naturali

Tingersi i capelli, si sa, è un’attività a cui sono dedite quasi il 50% delle donne. A volte non è necessario ma lo si fa per seguire un’amica, per vedersi diverse o anche solo per sperimentare. Il problema? Quasi tutte le tinture in commercio, oltre a quelle utilizzate dai parrucchieri, contengono ingredienti chimici che, alla lunga, danneggiano e sfibrano il capello.

Dobbiamo quindi chiudere per sempre i battenti e rinunciare a vederci con un colore diverso che ci fa sentire più belle? Niente affatto! La natura infatti ci offre una serie di soluzioni per scurire, schiarire o colorare i capelli con ingredienti 100% vegetali e assolutamente non dannosi per la salute della nostra chioma. Eccone alcuni:

Come tingere i capelli con l’hennè

Si tratta di un prodotto in polvere, disponibile in diverse tonalità di colore e facilmente reperibile in profumeria o in erboristeria. Per utilizzarlo basta scegliere la nuance desiderata e mescolarla con dell’acqua bollente, fino ad ottenere una crema di una certa consistenza. A questo punto si può procedere come per una classica tintura, applicando l’henné, in modo omogeneo, su tutta la lunghezza dei capelli, lasciandola agire per un paio d’ore. Trascorso il tempo di posa, sarà sufficiente risciacquare e il gioco è fatto. L’hennè è al 100% naturale e garantisce un’ottima riuscita soprattutto per i colori rossi.

Come tingere i capelli con la camomilla

Se desiderate semplicemente schiarire i capelli, applicate degli impacchi di camomilla o di limone, distribuendo il liquido in modo uniforme su tutta la lunghezza dei capelli. Lasciate in posa per circa mezz’ora e risciacquate con abbondante acqua corrente. A seconda della tonalità desiderata, aumentate il tempo di posa dell’impacco. Il risultato? Capelli più chiari e brillanti ottenuti con prodotti 100% naturali.

Salvia e rosmarino

Per scurire i capelli grigi e arricchire i capelli castani o neri, bollite 1/2 tazze di salvia secca e ½ tazza di rosmarino secco in due tazze d’acqua corrente per circa 30 minuti. Quindi togliete dal fuoco e lasciate a mollo per circa 2-3 ore. Distribuite in modo omogeneo su tutta la lunghezza del capello la soluzione, lasciandola in posa fino a che non è completamente asciutta. Attenzione, non risciacquate i capelli e terminate l’acconciatura. A discrezione del colore desiderato, raddoppiate o triplicate le dosi della ricetta.

Ovvio, questi prodotti non garantiscono tinte definite e corpose come quelle chimiche ma forse, sapendo che sono del tutto innocue per i nostri capelli, vale la pena provare!