Come organizzare delle buone attività di team building

L e attività di team building sono fondamentali per accrescere la coesione del gruppo e migliorare il lavoro: le migliori (da provare)

Migliora la sintonia e il lavoro di gruppo, rende coeso il team e aumenta la fiducia reciproca: il team building è uno strumento potentissimo per aumentare la produttività e creare un’atmosfera distesa in ufficio.

Cos’è

Il termine “team building” significa letteralmente “costruzione del gruppo”. A ideare questa tecnica è stato Elton Mayo negli anni Venti, teorizzando la necessità di agire sui dipendenti – e non sull’ambiente lavorativo – per migliorare la produttività di un’azienda. Oggi il team building è largamente usato ed è caratterizzato da una serie di attività che hanno come scopo quello di incentivare la reciproca fiducia fra i dipendenti, ma anche la comunicazione e la collaborazione. Azioni che determinano un miglioramento complessivo delle condizioni lavorative.

A differenza di quanto si pensa però il team building è tutt’altro che un evento noioso con conferenze e discussioni, si tratta invece di un insieme di attività, divertenti e istruttive, che aiutano a creare la coesione all’interno del gruppo.

I vantaggi

Le attività di team building consentono ai colleghi di conoscersi meglio e di imparare a collaborare insieme. Il tutto in un ambiente sereno, diverso dal luogo di lavoro in cui spesso si creano conflitti e disaccordi. Il risultato? Si crea un ambiente produttivo, performante e positivo. Le attività si svolgono indoor oppure outdoor. I dipendenti si lasciano alle spalle problemi quotidiani e stress, lavorando in maggiore sintonia, conoscendosi meglio e imparando a lavorare in sintonia.

Il team building ha dunque notevoli vantaggi. Libera al massimo l’energia creativa del gruppo, aumenta le doti d’ascolto, migliora la motivazione e sviluppa le capacità di leadership. Aiuta ad abbattere le barriere che rischiano di ostacolare il lavoro, permettono di favorire la produttività e i rapporti interpersonali. In più le attività di team sono l’ideale per identificare gli elementi e i punti di forza per incoraggiare il lavoro di gruppo. Altre skills che vengono potenziate sono il problem solving, la capacità di pianificazione e l’uso delle risorse economiche e umane.

Le attività

Il team building ha dunque un ruolo fondamentale per creare e consolidare i legami, riscoprendo la forza dell’azienda e il bello di lavorare insieme. Scopriamo alcune attività utili da proporre e testare.

Escape Room

Si tratta di un’attività classica per favorire il lavoro di squadra. Dalle case infestate ai caveau, sino all’avventura: le escape room stimolano l’interazione e la collaborazione, fra emozioni forti e divertimento.

Karaoke

Questo passatempo piuttosto diffuso è l’ideale per migliorare i rapporti fra i colleghi. Spinge a collaborare, ad aiutarsi a vicenda, ma anche a comprendersi e lavorare insieme per rendere perfetta l’esecuzione della canzone.

Cena con delitto

Originale e divertente, la cena con delitto è essenziale per movimentare un po’ la classica cena aziendale. Nel corso del pasto infatti degli attori mettono in scena un finto omicidio, spingendo gli ospiti a scoprire chi sia l’assassino grazie a indizi e sorprese. I partecipanti vengono divisi in squadre e, lavorando insieme, devono tentare di battere gli altri sul tempo.

Talent show

Tutti possiedono un talento e una particolarità, perché non svelarla in una gara divertentissima di talenti. I dipendenti dovranno sfidarsi sul palco a colpi di esibizioni, fra comicità, danza, recitazione e canto. Niente voti né giudizi, ma solamente la voglia di divertirsi e stare insieme.

Go Kart

Adrenalina ed emozioni forti, il go kart è un’ottima attività di team building. Una corsa su questi mezzi accende la competitività positiva, consente di gareggiare alla pari e di creare un legame fra i colleghi.

Parco divertimenti

Perfetto per i piccoli gruppi, il team building al parco divertimenti permette di “staccare la spina” davvero e di rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Si trascorre del tempo insieme, si ride, si urla e si condividono emozioni forti, come la paura, fra montagne russe e attrazioni. E dopo le attività collettive è bello riunirsi a pranzo per chiacchierare in un’atmosfera distesa.

Sport

Dal rugby al calcetto, passando per il canottaggio: gli sport di gruppo sono l’ideale per rafforzare i legami e alimentare in modo positivo l’impegno per vincere di tutti.

Party in maschera

Mascherarsi è un modo per lasciare andare i freni inibitori ed eliminare sovrastrutture che spesso si usano sul luogo di lavoro. Un party in maschera è un’attività di team building divertente e coinvolgente. Scegliete un tema e chiedete ai dipendenti di travestirsi, poi organizzate un photobooth!

Yoga e meditazione

Lo stress è la primissima causa di tensioni sul luogo di lavoro. Lo yoga e la meditazione sono attività ottime per ritrovare tranquillità ed equilibrio, distendendo i nervi e insegnando ai dipendenti il modo migliore per gestire i conflitti.

Giardinaggio

Il giardinaggio, come noto, è un’attività utile per favorire l’autostima e cancellare lo stress. Realizzando un piccolo orto oppure un giardino collettivo si aumenterà la collaborazione e il problem solving: i dipendenti dovranno lavorare in gruppo per prendere delle decisioni e risolvere problemi.