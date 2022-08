Ferie: come organizzarle nel rispetto della tua squadra

O rganizzare le ferie è questione di pianificazione e serietà: se il lavoro di squadra esiste nel tuo team, è nel momento in cui uscirà il piano ferie che si vedrà davvero

Organizzare le ferie è l’atto supremo del compromesso. La diplomazia serve a poco se non c’è il gioco di squadra, e se non c’è il gioco di squadra, beh, non c’è la squadra. Come si fa a fare in modo che tutti siano contenti e nessuno rimanga deluso o amareggiato dalle decisioni?

L’unico modo per pianificare le ferie senza scontentare nessuno è organizzarsi alla perfezione e comunque, nel periodo di un anno, qualcuno potrebbe non ottenere ciò che desidera.

Organizzare le ferie: un’operazione a cuore aperto

C’è chi preferirebbe disinnescare una bomba. Molti leader rimangono a guardare il loro foglio ferie vuoto, ancora da compilare, e riflettono in silenzio davanti allo schermo luminoso in attesa del momento in cui esso verrà condiviso. A quel punto non basterà nessuna mail di raccomandazione: avranno inizio gli Hunger Games.

A meno che tu non abbia un piano, beninteso. In quado capo, il tuo dovere è mandare in ferie assecondando i loro desideri e facendo in modo che il presidio aziendale rimanga tutelato. Se sei una professionista, è probabile che questo concetto tu lo abbia ben presente. Prima di organizzare le ferie, fai una carrellata tra i membri del tuo team e analizza i seguenti punti:

Come è strutturato il loro contratto di lavoro?

Chi ha priorità su un dato periodo di tempo? I dipendenti con bambini, o quelli con una storia aziendale più lunga? Chi prende meno ferie ha diritto a scegliere la settimana che desidera?

A questo punto, viste tutte le possibilità e le sfaccettature, è possibile raccogliere le preferenze utilizzando un software dedicato. Si tratta di un sistema che permette di gestire autonomamente le ferie, riducendo il margine di errore – ma privo della componente umana che ti rende, leader, così indispensabile. Se è vero che un algoritmo non sbaglia, è vero anche che non tiene conto delle esigenze personali individuali. Ecco perché sei tu che devi intervenire.

E sei tu che, nel caso i membri della tua squadra non dovessero trovare un accordo, dovrai mediare.

Qual è il periodo migliore per parlare di ferie al team?

Il momento migliore per parlare di ferie al team è ieri. Prima di eri. La settimana scorsa! Non esiste una data dopo la quale è meglio parlare di vacanze: prima lo si fa, meglio è.

Organizzare le ferie è un lavoro delicato dove entrano in gioco mille fattori e si svelano gli altarini. Parlarne con largo anticipo, diffondendo un piano ferie preferenziale, è il modo giusto per operare in tutta serenità. Assieme al foglio ferie è importante fare un disclaimer, ovvero divulgare un documento informativo in cui si specificano:

Le settimane di ferie vietate (progetti in via di chiusura, o periodi di lavoro intenso)

(progetti in via di chiusura, o periodi di lavoro intenso) I reparti che non possono e non devono essere lasciati scoperti

La data entro cui presentare le ferie

A questo punto preparati a fare mille modifiche e mille correzioni: indipendentemente dall’uso del software, se il team non gioca di squadra e si viene incontro, difficilmente sarà possibile stabilire un piano ferie ideale per tutti.

Come andare incontro a tutti?

Ora che hai presentato il piano ferie ai tuoi dipendenti, e hai ricevuto le richieste, aspettati che i dipendenti, tra loro, non si siano parlati affatto. È un’eventualità che in alcune squadre non accade, ma può succedere. A questo punto arriva il lavoro difficile, perché dovrai mantenerti neutrale e al tempo stesso ridurre il malcontento qualora le date non fossero compatibili tra loro.

La rapidità è la quintessenza del tuo compito. È necessario approvare le ferie al più presto possibile.

Controllare le ferie maturate è un modo per capire se le persone hanno effettivamente diritto alle ore che richiedono.

Dare priorità a soggetti volenterosi è una buona strategia. Lascia perdere la strategia del primo che arriva e meglio alloggia. Guarda il piano turni e dai un'occhiata all'elenco delle persone su cui hai potuto contare nei momenti difficili. Saranno loro le persone che hanno diritto alle ferie che desiderano.

Se non riesci ad accontentare qualcuno, spiegagli che avrà diritto di scegliere il periodo di ferie invernali, o le estive dell'anno prossimo, avendo priorità sugli altri.

Dare priorità ai dipendenti con bambini è una buona strategia che tuttavia può penalizzare le persone che non hanno famiglia, e che di solito pagano uno scotto per qualcosa che non dipende da loro. Se tutelare i bambini è importante, è necessario tenere conto anche di tanti altri fattori importanti.

Il lavoratore, attraverso le ferie, deve sentirsi ricompensato per i suoi sacrifici e per il duro lavoro svolto. Al tempo stesso, le ferie devono essere compatibili con il piano ore dell’azienda, e degli altri. Il mediatore sei tu: non aspettarti che gli altri si accordino tra loro.