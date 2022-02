S ei in affitto e vuoi rendere la casa più personale e adatta ai tuoi gusti? Ecco come intervenire senza danneggiarla

Personalizzare la tua casa, anche se sei in affitto, si può ed è non solo divertente ma anche appagante! Ci sono dei piccoli trucchi che, se ben calibrati, renderanno la tua casa personalizzata e unica anche se sei in affitto con il risultato di ottenere un luogo accogliente che ti rispecchia e in cui sentirsi davvero a casa. In questo articolo ti sveliamo 5 modi per personalizzare la tua casa in affitto, senza danneggiarla.

Non servono spese ingenti ma avere fantasia e creatività ti sarà di grande aiuto nell’apportare le modifiche che renderanno l’ambiente su misura per te; senza interventi che potrebbero incidere permanentemente sulla casa che da contratto va restituita come è stata trovata.

Le pareti

Tra i modi per personalizzare la tua casa in affitto senza rovinarla c’è decorare le pareti. Partendo dai muri, personalizzare la casa sarà motivo di gioia e soddisfazione; soprattutto se le pareti sono classicamente bianche sarà semplice trasformarle partendo dalla disposizione delle finestre e dei punti luce: seguire le regole del feng shui sarà un ulteriore aiuto nella scelta del colore per le pareti, questa disciplina orientale insegna quali sono i colori più indicati per evitare le influenze negative.

Il bianco ad esempio, è ideale per ogni stanza, rende l’ambiente accogliente e si può ulteriormente personalizzare con le suppellettili; i toni pastello del giallo e le sue varianti sono perfetti per l’ambiente in cui si cucina e si mangia; le tonalità del lilla e dell’azzurro portatrici di serenità sono perfette per la camera da letto e per il salotto; il grigio e il verde/azzurro con la loro carica neutrale stanno bene nei bagni.

Una volta scelto il colore, definite gli spazi diversificandoli con cornici, vasi di fiori particolari, specchi originali e stampe o quadri che vi piacciono che andranno ad accompagnare lampadari magari di design e punti luce singolari.

Tappeti

Altra nota che può essere dolente in una casa in affitto, sono i pavimenti molto spesso impegnativi per foggia o colore, e quasi nessun proprietario di casa ci permetterà di cambiare il pavimento, quindi come rimediare? Semplicissimo, con i tappeti. Giocare con i tappeti, con forme e spessori ma anche con colori e tessuti permette di ‘’nascondere’’ un pavimento che non ci piace particolarmente e al contempo regalare leggerezza inaspettata ad una parte di ambiente rendendolo più allettante alla vista.

Dividere gli spazi

Se vuoi personalizzare la tua casa in affitto open space, puoi optare per una divisione degli spazi senza modificare la struttura. La casa in cui siamo in affitto è un open space o un monolocale? La necessità è quella di avere separate la zona notte e quella giorno?

Per piccoli spazi ci possiamo avvalere di separé che delimiteranno le zone e al contempo regaleranno tocchi di colore inaspettato, scegliamoli per delimitare la zona lavoro dal salotto ad esempio, in commercio se ne trovano con pannelli appositamente creati per attutire il rumore; oppure per dividere l’ingresso dal soggiorno e creare una zona neutra di passaggio tra gli ambienti.

Cuscini, tende e tessuti

Hai dipinto le pareti, hai scelto quadri e tappeti, completato l’arredamento con i mobili che ti mancavano e ora? Ora non ti resta che scegliere le tende e i tessuti: dove partire? Il segreto è partire dall’ambiente che utilizziamo di più, che sia la cucina o il soggiorno ha poca importanza, importa invece sapere cosa vogliamo.

Se scegliere il colore per le pareti ci è sembrato ostico, ora la scelta delle tende renderà tutto definitivamente più piacevole, partiamo dallo stile, che sia classico o contemporaneo o moderno dovrà abbinarsi al colore delle pareti.

Per un effetto più sobrio, se abbiamo optato per pareti colorate, sarà cosa buona optare per un abbinamento ton sur ton che evidenzierà il colore alle pareti rendendo la tenda marginale anche se presente; se invece le pareti saranno bianche, niente di meglio che la scelta di tende colorate a far risaltare maggiormente l’ambiente. Anche la scelta del tessuto inciderà sullo spazio, più sarà leggero e maggiore sarà l’effetto di vaporosità e impalpabilità.

Un occhio di riguardo anche ai cuscini, che saranno la ciliegina sulla torta, diventeranno gli alleati finali, il tocco di stile che rinnoverà l’ambiente. Di svariate misure e forme, si prestano a trasformare un semplice divano o una poltrona con un semplice tocco da maestro, scegliendo stampe colorate ma anche ricami particolari e tessuti preziosi, in un pezzo d’arredo che catalizzerà lo sguardo.

Tocco green

Le piante e i fiori regalano gioia, colore, allegria ad ogni ambiente, saper arredare con le piante, verdi o fiorite non è difficile, basterà sceglierle in base alla tipologia di luce che abbiamo in casa e al tempo che possiamo dedicare loro.

Se disponiamo di un ambiente arioso e ricco di luce, via alle piante grandi, più saranno slanciate e maggiore sarà la sensazione di avere un ambiente grande; diversamente in un ambiente di dimensioni contenute sceglieremo un angolo in cui incanalare tutto il nostro cuore verde. Piante sì, ma se abbiamo animali, prestiamo attenzione massima nella scelta delle piante, alcune possono essere velenose per i nostri amici pelosetti.