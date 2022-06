R apportarsi a un'amica permalosa che scatta ogni volta che diciamo qualcosa di innocente e si offende per un nonnulla potrebbe sembrare impossibile, ma non è così

Avere a che fare con persone suscettibili e che se la prendono praticamente per tutto non è semplice. Anzi, possiamo dire che sia proprio sfiancante: rapportarsi a un'amica permalosa e stizzosa a volte può sembrare un'impresa titanica. Potremmo allontanarla e preferirle altre amicizie? In effetti sarebbe una soluzione semplice ma - ahi noi - se siamo amiche un motivo deve pur esserci. Di certo è una persona a cui vogliamo bene e a cui siamo legati da un sentimento di affetto e stima. Come fare, allora, per infrangere questa barriera di permalosità?

Le persone permalose sono più fragili di quanto credi

L'amica permalosa talvolta è intrattabile. Non puoi dire determinate frasi o parole, anche un solo sguardo (equivoco?) può mandare all'aria la momentanea serenità. In pratica è come destreggiarsi in una sorta di percorso a ostacoli in cui dobbiamo saltare, arrampicarci, schivare colpi come se ci trovassimo dentro a un videogame. E, rendiamocene conto, così non si può proprio andare avanti.

Proviamo per un attimo a metterci nei panni di una persona permalosa: perché mai si comporta in questo modo? Cosa la spinge a reagire sempre in modo ostile, come se volessimo farle del male (anche se non è affatto così)?. La prima risposta che possiamo dare a entrambe le domande è la scarsa autostima. Le persone permalose fanno di questo modo di fare una sorta di corazza che maschera le proprie fragilità: si stanno semplicemente proteggendo dagli altri che considerano al contempo giudici e carnefici.

Dal momento che tutti gli altri, indistintamente, sono una "minaccia" le persone permalose pretendono di essere i migliori agli occhi del mondo, ecco perché non accettano le critiche (o presunte tali). È un po un paradosso perché la permalosità si nutre da una parte della bassa autostima e dall'altra di uno smodato egocentrismo.

Alla luce di tutto ciò, rendetevi conto che se rapportarsi a un'amica permalosa vi è sempre sembrato difficilissimo non è di certo colpa vostra.

Cerca di essere paziente

Magari vi sembra un consiglio superfluo, ma fidatevi: serve, eccome. La pazienza è alla base di qualsiasi rapporto con persone permalose e che scattano per un nonnulla, quindi cercate sempre di mantenere i nervi saldi anche se la vostra amica vi mette a dura prova.

La permalosità spinge la gente ad avere reazioni spropositate, anche per delle inezie a cui voi non dareste il minimo peso. Perciò se, ogni volta che l'amica permalosa vi risponde male o urla o si offende, doveste reagire con la stessa moneta, di certo il rapporto avrebbe vita breve.

Evita l'ironia

Purtroppo è un consiglio necessario, sebbene l'amicizia dovrebbe implicare una certa libertà nell'essere sé stessi. Per rapportarsi a un'amica permalosa si devono evitare tutte le possibili occasioni di conflitto e l'ironia - ci spiace ammetterlo - è una di quelle cose che potrebbe farla andare su tutte le furie.

Dal canto nostro, fare una battuta non è qualcosa di malvagio. Si fa per ridere, scherzare e anche per smorzare la tensione quando la situazione lo richieda. Ma non è percepita in questo modo da tutti e le persone permalose non capiscono il senso di una battuta: se scherzate con loro, potrebbero seriamente offendersi e prendere quello che per voi è un gioco innocente come una critica distruttiva.

Abbonda con i complimenti

Attenzione, però. Questo consiglio va preso con le pinze e ci teniamo a precisarlo. Ricordate quando dicevamo all'inizio che la permalosità si nutre di scarsa autostima e sfocia nel puro egocentrismo? I complimenti e gli attestati di stima sono un'arma a nostro favore ma non dobbiamo esagerare, se non vogliamo che ci si ritorcano contro.

Da una parte dobbiamo renderci conto che per una persona con una bassa considerazione di sé, che si sente perennemente sotto processo e che è realmente convinta di essere una buona a nulla anche un piccolo complimento, di tanto in tanto, può significare molto. E nell'amicizia dobbiamo sostenerci a vicenda, ragion per cui anziché lanciarci in critiche o risposte acide cerchiamo di preferire (quando la situazione lo richieda) una frase positiva, dolce, che ridia all'amica un po' di fiducia in sé stessa.

Dall'altra parte, però, dicevamo anche di non esagerare e il motivo risiede proprio in quella forma di egocentrismo a cui accennavamo. Quando una persona è concentrata su sé stessa e opera faticosamente in ogni istante della sua vita per essere LA migliore, elargire troppi complimenti potrebbe gonfiare ulteriormente il suo ego rendendola ancor più insopportabile e ingestibile.

Sii rassicurante

Rapportarsi a un'amica permalosa vuol dire far breccia in un cuore ferito, entrare in intimità con qualcuno che non si ritiene mai all'altezza della situazione. E sì, potrebbe anche non ritenersi all'altezza della vostra amicizia.

Ecco perché, in definitiva, il consiglio più grande che possiamo darvi è di essere rassicuranti, nel modo di fare così come nel tipo di linguaggio o tono di voce utilizzati. Ci vuole pazienza, ma a poco a poco vedrete che riuscirete a farla aprire e a comunicare con lei in modo più semplice.