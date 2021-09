Come si fa a realizzare un salotto in stile parigino?

E legante ma non eccessivamente sfarzoso, confortevole e raffinato. È il salotto in stile parigino. Che sa osare con buon gusto.

Arredi e complementi di epoche diverse, eleganza e comfort, raffinatezza senza sfarzo, sono tutti elementi caratteristici dell'arredamento parigino. Uno stile senza tempo che sa osare con signorilità. Il legno è grande protagonista dei pavimenti mentre la boiserie classica regna incontrastata sulle pareti. Il salotto in questo stile è elegante ma perfettamente vivibile, intimo e accogliente. Ideale se anche tu hai un animo sofisticato ma discreto. Ecco alcuni suggerimenti per arredare il tuo salotto in stile parigino.

Mescola epoche diverse

Il salotto in stile parigino mescola epoche diverse. Oggetti e mobili vintage, ma anche di antiquariato, convivono in armonia con pezzi d'arredo contemporanei. La loro disposizione non va lasciata al caso, bensì studiata attentamente in modo che ogni cosa risulti al proprio posto. La casa parigina difatti non è caotica seppure ricca di mobili, complementi e oggetti. Tuttavia osare è consentito, anzi caldamente consigliato. Mescolando elementi molti diversi gli uni dagli altri, la casa acquisisce personalità. Purché l'effetto finale sia equilibrato.

Punta sull'eleganza senza dimenticare il comfort

Il salotto in stile parigino è elegante ma non eccessivamente sfarzoso. La sua è una raffinatezza delicata, di buon gusto. Che privilegia mobili importanti strizzando l'occhio al comfort. Divani sì, ma anche poltrone dal fascino antico o più contemporaneo. Bellissime quelle in velluto. E largo spazio alle forme sinuose. Un bel capitonnè può fare la differenza.

Puoi aggiungere un tocco di personalità inserendo cuscini dalle fantasie originali, purché colori e motivi siano in sintonia con il contesto. Benvenuta anche la carta da parati, con cui è possibile valorizzare una o due pareti del salotto. Non dev'essere troppo neutra, puoi concederti tranquillamente qualche trasgressione. Persino una fantasia selvaggia.

Aggiungi uno specchio dalla cornice importante, anche dorata. Ricorda che il camino è molto utilizzato negli appartamenti in questo stile, se non c'è, meglio inserirlo, e in ogni caso valorizzarlo. Donerà una nota di piacevole calore al contesto ma anche un tocco chic, specie nei modelli con cornice antica. Non dimenticare una bella libreria con scaletta, fa tanto Parigi ed evoca un'atmosfera romantica e sofisticata.

Non può mancare la boiserie

La boiserie è un rivestimento caratteristico delle case in stile parigino. Nata in Francia, tutt'oggi alla moda seppure spesso rivisitata in chiave più contemporanea. Il vantaggio è innanzitutto estetico perché la boiserie classica in stile francese conferisce al salotto un tocco inconfondibile e un'eleganza senza tempo. Caratterizzata da cornici di colore bianco in pendant con i muri, che a loro volta sono prevalentemente white. Ricca, calda, sontuosa, evoca i lussuosi e antichi palazzi parigini. È un elemento di charme dai prezzi importanti ma non inaccessibili. Utile anche dal punto di vista pratico. Se da un lato attutisce fastidiosi rumori, dall'altro è in grado di celare alla vista armadi e porte, donando fluidità all'ambiente circostante.

Scegli pavimenti in legno

Il pavimento in legno naturale è un must dell'arredamento in stile parigino. L'ideale è un parquet a spina di pesce, unico e inconfondibile, dall'aspetto classico ed elegante. Un tappeto importante starà benissimo sotto al divano, ma non inserirne troppi, il pavimento nudo è altrettanto affascinante. Ed essendo in legno anche perfettamente vivibile. Meglio un bel tappeto monocromatico e dalle tinte neutre. Le fantasie lasciamole ai complementi d'arredo e all'eventuale carta da parati.

Presta attenzione ai dettagli

I dettagli sono tutt'altro che superflui in un salotto in stile parigino. Vanno curati attentamente. Questo non significa che tutto debba essere impeccabile, anzi. Lo stile parigino è aperto alle contaminazioni purché si mantenga l'equilibrio generale. Le opere d'arte possono essere adagiate a terra in modo apparentemente casuale. I ricordi di viaggio possono impreziosire ulteriormente l'ambiente, rendendolo ancor più sofisticato e personale. Nulla però dovrà essere lasciato al caso. Immancabile qualche specchio dalla cornice importante, bianca oppure dorata, in ricordo degli antichi splendori francesi. In effetti gli oggetti e le decorazioni in oro, se sapientemente inseriti, portano luce, carattere e un tocco signorile al salotto parigino.

Aggiungi un lampadario chandelier

Immancabile un lampadario chandelier pendente dal soffitto che con il suo tocco sfarzoso illuminerà le serate importanti. Scegli un lampadario adeguato alle dimensioni del salotto. Puoi trovarne diversi modelli anche nei mercatini dell'antiquariato, più o meno preziosi. Deliziose alle pareti alcune appliques in stile capaci di infondere all'ambiente un'atmosfera intima e rilassata. D'altronde il salotto in stile parigino coniuga eleganza e comfort. I candelabri contribuiscono al gioco di luci, rendendo l'atmosfera ancora più preziosa.

Largo spazio ai tessuti

I tendaggi sono importanti nel salotto parigino ma devono seguire alcune linee guide. Meglio se cadono fluidamente sul pavimento. Privilegia lino e stoffe naturali per non appesantire troppo l'ambiente. I colori discreti, con qualche virata verso tonalità più scure come il blu, sono benvenuti. I cuscini adagiati sui divani sono un classico purché colori e fantasie non si discostino troppo dall'armonia generale. Alterna pure forme e dimensioni diverse, senza perdere di vista il buon gusto.