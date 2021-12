Che cos’è e come si si ricava una perfetta mudroom?

A rriva dal Nord Europa la tendenza mudroom e non potrai più farne a meno: ecco i segreti per sviluppare questa stanza all'ingresso

Sui social è scoppiata la “mudroom mania” e il motivo è semplice: VIP, influencer ma anche programmi TV relativi al design hanno mostrato questa stanza come un vero e proprio must. Prima di capire come realizzarla però cerchiamo di capire di cosa si tratta. Mentre fuori piove e nevica, le case diventano il posto sicuro in cui rintanarsi sorseggiando cioccolata calda o una tisana. Una volta rientrati dopo il lavoro o una passeggiata riporre guanti, sciarpa, cappello ma soprattutto stivali è essenziale e farlo nella mudroom è un’ottima idea.

Mudroom: cos’è e a cosa serve

La mudroom non è altro che una piccola stanza, un corridoio o una parte della casa solitamente molto vicina all’ingresso dove poter riporre scarpe e capi sporchi o bagnati. Il nome “Mudroom” prende infatti il significato di “stanza del fango”. Insomma, nella mudroom le persone possono fare in modo di togliere ciò che sporcherebbe casa, evitando quindi di sporcare inutilmente altri ambienti.

Questo trend arriva dal Nord Europa e dall’Alaska che hanno fatto in modo che questo trend arrivasse prima in Inghilterra e poi anche in Italia. Lo scopo della mudroom è quella di fare da filtro tra il mondo esterno e quello confortevole della casa. Ma come si fa a realizzarne una? Ecco qualche consiglio utile che può aiutarti.

Valuta lo spazio

Per prima cosa devi valutare lo spazio a tua disposizione; se hai due ingressi cerca di posizionare la tua mudroom in quello secondario altrimenti gioca d’astuzia e col design per riuscire a trovare un angolo perfetto per questa funzione. Chi ha la casa piccola non potrà optare per una vera e propria stanza ma dovrà adibire una parete. Un muro libero e monocromatico è lo spazio ideale per creare una mudroom.

Posiziona una panchina

Una panca all’ingresso è assolutamente utile. Oltre a poter fare da appoggio per mettersi o togliere le scarpe rende subito l’ambiente più gradevole ed accogliente. Se vuoi sfruttarla al meglio scegli una cassapanca con uno spazio interno, oppure posiziona delle scatole con maniglia sotto la panca così da ottimizzare la disposizione di spazio.

Ottimizza la consolle

Un altro trucco che puoi utilizzare è quello di sfruttare al massimo lo spazio della tua consolle. Non solo una panca per una seduta ma anche uno spazio per l’archiviazione. Oltre alla possibilità di sfruttare la parte sotto alla seduta puoi utilizzare quella superiore. Crea un armadio open con delle mensole e degli appendini per riporre giacche, cappotti, accessori, borse o zaini.

Attenzione ai materiali

Chiaramente è il legno il principale elemento con cui creare una mudroom ma non è l’unico. È importante che, seppur posto all’ingresso, il mobile scelto si leghi con il resto dell’ambiente… soprattutto qualora si tratti di un open space. Non solo per lo stile però, la tipologia di materiali è utile anche per garantire alti livelli di pulizia.

Ganci e appendini

Ganci e appendini sono assolutamente indispensabili. Sceglili che si abbinino bene al resto dell’ambiente e fai in modo che siano in grado di reggere tutto il necessario. Qui puoi appendere cappotti, giacche, caschi, accessori per l’inverno e molto altro ancora tra cui borse e zaini.

Cestini e scatole

In caso tu voglia creare uno scomparto verticale grazie a delle mensole, evita di lasciare tutto in disordine e a vista essendo l’ingresso di casa. Utilizza invece cesti e scatole di design così da avere tutto abbinato ed ordinato. Al loro interno puoi riporre accessori come guanti, mascherine, sciarpe e cappelli ma anche utilizzarli come svuota tasche o riporre qui fazzoletti, powerbank e chiavi da prendere prima di uscire o da lasciare appena rientrati a casa.

Crea un vero e proprio armadio

Chi ha più spazio e un ambiente luminoso può addirittura giocare creando un armadio. Non più ganci a vista ma ante che richiudono e nascondono così da non creare disordine. Questa opzione è perfetta per chi ha un ingresso ampio e cerca una soluzione più efficace dal punto di vista organizzativo. Le ante permettono di mantenere casa in ordine con più facilità. L’armadio può essere creato sia con ante tradizionali che con modelli scorrevoli così da dare un ingombro minore e allo stesso tempo aggiungere carattere all’ambiente.

Stili di tendenza

Tra i diversi stili in cui puoi arredare una mudroom c’è quello nordico. Lo stile nordico e quello scandinavo in modo particolare ma tutte le tendenze nordiche sono perfette per arredare l’ingresso di casa. Legno soprattutto se grezzo ma anche laccato o shabby chic diventa il protagonista assoluto. Colorazioni come il bianco ma anche l’azzurro, il verde, il blu o il sabbia sono i principali dettagli che vengono scelti per interpretare questo stile.

Potrebbe bastare una libreria

Qualora il tuo ambiente fosse davvero piccolo e dovessi trovare una soluzione efficace potresti optare per una libreria. Con scomparti ben studiati e divisi può diventare un ottimo appoggio per scarpe sporche e giacche da piegare o appendere. Ti basterà rivestire gli scaffali con dei tappetini igienizzabili settimanalmente così da avere sempre un ambiente pulito e sicuro.