D ai barattoli ai contenitori per alimenti, dai ganci alle barre autoadesive, ecco tutti i segreti per mantenere l'ordine e ottimizzare gli spazi

Se vuoi riordinare la tua cucina piccola, punta innanzitutto sull'ottimizzazione degli spazi. Sfrutta le verticalità, ricorri a contenitori e barattoli per riporre le varie tipologie di alimenti, adotta alcuni stratagemmi "furbi" per ricavare spazio dove apparentemente non ce n'è. Hai mai pensato, per esempio, alle barre metalliche?

Inoltre ricorda che oggetti, utensili e tutto ciò che utilizzi spesso deve essere a portata di mano. Onde evitare di perdere tempo e di fare confusione. Mentre le cose che usi meno vanno riposte in appositi spazi, meno raggiungibili. Ecco allora 10 modi per riordinare la tua cucina piccola, presto e bene.

Tieni utensili e oggetti che usi di più a portata di mano

Tutto ciò che utilizzi spesso va riposto a portata di mano. In questo modo risparmi tempo e mantieni l'ordine. Vale per il sale, l'olio, le spezie ma anche per eventuali pentole, mestoli, utensili vari. Che volendo, puoi posizionare anche su una piccola mensola o appendere a una barra metallica, soluzione super-pratica e funzionale.

Se riponi alcune di queste cose nei cassetti, assicurati di poterli raggiungere agevolmente, senza troppo sforzo. Altrimenti perderai soltanto tempo.

Utilizza barattoli di vetro e pratici contenitori

Cesti, contenitori e barattoli di vetro ti aiutano a mantenere in ordine il cibo. I barattoli di vetro, accessori ideali per fare ordine, ti permettono di conservare pasta, riso, farine, biscotti e quant'altro.

Mentre cesti e contenitori si rivelano utili per sistemarci all'interno piccole confezioni e scatole, evitando di sparpagliarle ovunque.

Posiziona le cose che usi meno in alto

Tutti gli oggetti e gli utensili che utilizzi meno andrebbero riposti in alto, anche all'interno di eventuali contenitori, che dovrebbero essere preferibilmente simili gli uni agli altri, in modo da creare un'armonia visiva, che contribuisce all'ordine estetico.

Puoi sfruttare anche i vani della cucina, quelli meno accessibili, destinandoli a determinate categorie di oggetti, pentole e utensili.

Raggruppa i coperchi

I coperchi tendono a occupare parecchio spazio, meglio quindi raggrupparli e sistemarli in un luogo facilmente accessibile. Volendo, puoi anche appenderli sulla parte interna delle ante dei mobili, sfruttando le barre metalliche.

In questo caso però non utilizzare quelle adesive perché troppo deboli. In commercio puoi trovare modelli decisamente più resistenti ma prima di passare all'acquisto, assicurati che si possano fissare sui mobili della tua cucina.

Sfrutta le etichette adesive

Le etichette adesive ti aiutano a riconoscere le varie tipologie di cibo e a verificare rapidamente anche eventuali date di scadenza. Le puoi applicare facilmente su contenitori e barattoli, indicando il tipo di alimento, per esempio "riso", "pasta", "cereali", ma anche la scadenza.

Cerca di utilizzare etichette di varie dimensioni ma della stessa tipologia, in modo da creare un'armonia estetica, importante almeno quanto l'ordine.

Suddividi i cassetti con appositi divisori

I divisori per cassetti si rivelano particolarmente utili perché ti permettono di mantenere in ordine i vari utensili. L'importante è separarli per tipologia, in questo modo ti sarà più facile e immediato trovare ciò di cui hai bisogno. In commercio puoi trovare separatori con diverse caratteristiche, sia per quanto riguarda l'altezza che la larghezza e la profondità. Sceglili tenendo conto degli spazi a disposizione.

Inoltre ti consigliamo di sistemare dietro ciò che utilizzi meno e davanti ciò che tendi a usare di più. Non dimenticare che esistono anche cassetti attrezzati, molto utili per riporre eventuali mestoli e coperchi. Valuta la soluzione migliore in base alle tue necessità.

Appendi ganci e barre all'interno delle ante

In una cucina piccola è molto importante sfruttare tutto lo spazio a disposizione, inclusa la parte interna delle ante. Ideale per appenderci ganci e barre autoadesive destinate a vari tipi di utensili e oggetti.

Se le barre sono adesive, appendici solo cose leggere e preferibilmente di uso quotidiano. Non sono infatti particolarmente resistenti, potrebbero staccarsi in caso di eccessivo peso.

Sistema le pentole nei cassetti grandi o appendile alla parete

Le pentole generalmente vengono riposte nei cassetti più grandi della cucina, ma volendo puoi appenderne alcune alle pareti. Perlomeno quelle più carine dal punto di vista estetico, che possono contribuire a creare un angolo originale e creativo.

Prima di appenderle, vernicia il muro con una pittura protettiva. La pittura effetto lavagna è particolarmente adatta a questo scopo. Dopodiché seleziona le pentole più adatte, tenendo conto degli spazi a disposizione, e appendile.

Disponi strofinacci e tovaglie in un cassetto

Destina un cassetto agli strofinacci: per ottimizzare lo spazio ti consigliamo di arrotolarli formando dei cilindri. Sotto agli strofinacci, se c'è abbastanza spazio, puoi riporre eventuali tovaglie di uso quotidiano. L'importante è che , all'interno del medesimo cassetto, non ci siano mestoli, posate o altri oggetti, onde evitare troppa confusione.

Riponi i servizi di piatti in una credenza

Se hai dei servizi di piatti che utilizzi solo nelle occasioni speciali, ma anche eventuali servizi da tè, cristalleria e via dicendo, riponili in un'apposita credenza, che puoi benissimo sistemare in soggiorno, se la cucina è troppo piccola.

In alternativa acquista, o realizza con il fai da te, una piattaia da parete, che ti permette di ottimizzare lo spazio a disposizione, sfruttando le verticalità. Anche i pallet si rivelano utili in tal senso, basta poco infatti per trasformarli in un comodo porta piatti.